17 уютных кухонь, на которых и чай ароматнее, и грибной суп вкуснее
Кухня — это место не только для нарезки бутербродов и запекания курицы с картошкой. Кому-то может показаться: зачем вкладываться в ремонт, если на кухне все равно только готовят и моют посуду? А вот, представьте себе, кухня может стать сердцем вашего дома, если все правильно организовать! И не всегда нужно вкладывать в это уйму денег. Мы собрали для вас примеры удачных ремонтов, благодаря которым на кухне можно и уютные посиделки с подругой устроить, и тещу со свекровью на блины позвать.
«Я — девочка 40 лет. Решила сама переделать кухню: спроектировать и сделать мебель для себя. Опыта не было. Впервые держала в руках перфоратор! Зато сэкономила и даже посудомойку вместила»
- Как столяр с 20-летним стажем жму руку. Такая женщина и без мужа! © mao.63 / Pikabu
- Муж есть, просто ему это все не интересно. © Unknown author / Pikabu
«Мой первый проект — кухня в цокольном этаже дома, построенного в XVIII веке»
«15 лет жили с кухней как при царе Горохе и наконец решили обновить»
- Все прекрасно, но есть один недочет. Вам не хватает здесь второй собаки. © WGK2002 / Reddit
«Переделал старую однушку в студию. Так выглядит моя кухня. Газовая колонка не бросается в глаза. Даже уместил стиралку и посудомойку. Получилось функционально. Батареи старые специально оставил: так уютнее»
«Жена давно просила сделать ремонт на нашей древней кухне в 5 квадратов. И вот я, машинист тепловоза, взял и сделал»
«2 года ремонта — и вот результат»
«Добавили кухне красок»
Ну не знаю, мне этот визуальный хаос глаз режет, явно же не специально подобрано, а филиал секонда какой-то.
«У нас дом 1920 года. Рискнули переделать кухню сами»
- Поразительно! Как вы это придумали? © outandproudone / Reddit
- Я работаю в этой отрасли, так что дизайн разработала сама. И большую часть работ тоже сами сделали. © DesignWellLiveWell / Reddit
«Купили дачу. Все было хорошо, кроме кухни — ужас просто. Так как денег, естественно, не хватает, делать пришлось самому»
Ого. Но не следовало оставлять этот зазор между шкафом и потолком
«Кухня у меня небольшая, но я постаралась выжать все из имеющегося пространства»
«Делали ремонт во всем доме. Вот такая кухонька получилась»
«Наконец-то в моем кухонном шкафчике полный порядок. Не могу налюбоваться»
Это ненадолго 😈😈😈
Кстати, баночки нужно было рассортировать по цветам и размеру 😡🫏🫏🫏
«Моя кухня до и после»
Очень лёгкий дизайн. Красивый пол, отличное окно, большой стол. Что ещё нужно для счастья?
«Ремонт кухни, обошедшийся менее чем в $1000»
«Ремонт занял у меня 13 месяцев»
«Уют на моей кухне. Все тут сделано собственными руками!»
«Вот как я организовала пространство над плитой»
Что ж, заполучить кухню мечты — тайное желание каждого. Приглянулся ли вам какой-то дизайн? Или, быть может, вам тоже есть чем похвастаться? Ждем ваших комментариев.
