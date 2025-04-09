17 забавных историй о том, как стечение обстоятельств привело к неловкой ситуации

Истории
3 минуты назад

Нелепые ситуации нет-нет, да и приключаются с каждым, и тут только два варианта - злиться и досадовать, или посмеяться и рассказать всему интернету комичную историю об этом. Именно так и поступили пользователи, чьи рассказы мы собрали в этой статье. Поделитесь и вы своими, посмеемся вместе.

  • Заказал смузи в кафе. Девушка протягивает мне стакан, и я тут же его роняю. Смущенно извиняюсь, заказываю еще один. Девушка со словами: "Ничего, со всеми бывает" протягивает мне второй стакан. Хватаю его за крышку и снова роняю! Гораздо более смущенный, я снова извиняюсь и плачу за еще один смузи. Беру третий стакан и заявляю: «Это больше не повторится!» Мы посмеялись, я развернулся и врезался в следующего клиента в очереди, облив смузи нас обоих. Я запаниковал, побежал к двери и впечатался в нее, потому что толкал, а надо было тянуть на себя. Тогда я просто бросил $ 40 на пол и cбежал. © Unknown author / Reddit
  • Муж ушел от меня к любовнице, маленькой дочке мы все честно рассказали. И тут заходим мы с ней в супермаркет. Везу ее в тележке и вижу этих двоих, йогурты выбирают. Начинаю отступать задним ходом. А дочка как заорет: "Папа! Это твоя новая тетя?" Все покупатели пялятся на любовницу, она готова сквозь землю провалится, бывший натянуто улыбается, а я как захохочу! С того момента и начала приходить в себя после развода. Спасибо дочке за это маленькое шоу, хоть мне и неловко было.
  • Заехали с женой на туннельную автомойку. Вечер воскресенья, голова уже варит слабо. Жена за рулем. Проезжаем щетки-терки, на выезде нас ждет мужичок, который тряпкой протирает все машины от капель. Прошелся по окнам с водительской стороны с таким усердием, что супруга решила отблагодарить его мелкой купюрой. Но не она успела этого сделать, как он уже закончил с ее стороной и пошел к моей. Жена вручает мне купюру для него и открывает мое окно. Подходит мойщик и уверенным движением начинает тереть стекло. Которого нет! Молниеносно проваливается рукой с тряпкой внутрь салона и смачно протирает ею мое лицо. Не уверен, кто офигел в этот момент больше: его испуг был не слабее моего стресса от тряпки! © Ma3ru / Pikabu
  • В метро подхожу к лестнице, вижу девушку, у нее большой чемодан с выдвижной ручкой. Предлагаю помощь, беру чемодан за эту ручку. Девушка говорит, что так ручка может сломаться, а я отвечаю, что нормально донесу. Естественно, ручка ломается, я что-то мямлю и удаляюсь. До сих пор стыдно. © Pit.Myshkas / Pikabu
  • Я снял короткометражку и поехал на кинофестиваль выступать с речью. У меня был отличный костюм, а вот на ботинках я сэкономил. К тому времени, как я вышел из метро и прошел 100 метров, верх одного ботинка начал разваливаться. Я попытался удержать его большим пальцем ноги и покосолапил дальше. Вокруг не было ни одного магазина, где можно было бы купить обувь. И тут разваливается второй ботинок! Мне пришлось его выбросить. Я в незнакомом городе, босиком, а вдобавок клей оставил черные пятна на ногах. Я не знал, что делать и чуть не плакал. Я добрался до кинотеатра, где проходил фестиваль и прежде, чем я смог кому-то что-то объяснить, меня проводили на цену. Так я и выступал - с грязными босыми ногами. Затем мне пришлось босиком идти в магазин, где удалось купить только дизайнерские кроссовки за $ 300, которые были мне велики и выглядели на мне по-клоунски. Худшая поездка в моей жизни. © exsnakecharmer / Reddit
  • У знакомой муж уехал на вахту. В это время из другого города к ней приехал мужчина, с которым она познакомилась на сайте знакомств. Сел мужик в такси, поехал, по пути разговорился с водителем, рассказал, к кому едет. Оказалось, что он сел в машину к отцу ее мужа. © Lozbenidze / Pikabu
  • Училась на одной из самых жестких кафедр у самого жесткого препода, о каких легенды ходят. Сидим как-то на контрольной, усердно пишем, никто не разговаривает, все смотрят исключительно в свои работы, препод ходит между рядами. Я увлеклась написанием, через некоторое время поднимаю взгляд - препода нет. Говорю одногруппнице, сидящей через несколько мест: "Ничего не знаю, дай третий вопрос списать, пока препод не видит". Вижу удивленные взгляды. Препод сидел за партой позади меня. © Inessa1984 / Pikabu
  • В выходные ходил с девушкой на концерт классической музыки. Мое место было возле прохода. Было очень скучно. В итоге через минут 20 после начала концерта я уснул и свалился в проход. © Подслушано / Ideer
  • Шеф попросил меня собрать по тысяче на день рождения коллеги. На работе аврал. В паузах между служебными делами пробежался по кабинетам, собрал деньги. Сижу у себя, пересчитываю. Дебет с кредитом не сходится - лишняя тысяча! Оказалось, что с самого именниника я тоже деньги собрал. © vasivasha / Pikabu
  • Обычно я прихожу на работу раньше всех. А однажды захожу в офис, в наушниках гремит музыка, я танцую, не сдерживая себя, в танце делаю разворот и вдруг вижу полный конференц-зал людей, которые просто пялятся на меня. Я не знал, что в тот день было раннее совещание. © Daedarus123 / Reddit
  • Недавно взял в ипотеку квартиру-студию в новостройке. Все входные двери новые, этажи одинаковые. Единственное, что помогает хоть как-то ориентироваться в бетонных лабиринтах — это номера квартир и входные коврики. Купил зеленый коврик и ориентировался по нему: мой коврик — моя квартира. И вот возвращаюсь поздно домой с работы. Устал так, что сил нет. Выхожу из лифта. Несколько шагов до квартиры — перед входом мой зеленый коврик. Вставляю ключ в замок, а он как-то туго входит. Второй рукой надавливаю на ручку. Дверь не заперта. У меня паника - забыл закрыть дверь утром! Врываюсь в квартиру, а там какая-то девушка на диване красит ногти на ногах. У меня пакет падает из рук: апельсины покатились по полу, яйца разбились. Девушка замерла, а я слова вымолвить не могу. Понимаю, что попал не в свою квартиру. Медленно выхожу обратно в подъезд. Оказалось, что поднялся на этаж выше. Через 10 минут вернулся извиняться. © Borislav#######@mail.ru / y-story
  • Мама подарила мне на свадьбу постельное белье. Оно у меня пролежало в упаковке несколько лет. И тут день рождения у бабушки, я вспомнила про нетронутое постельное белье. А еще через год бабушка подарила это же постельное белье моей маме. Мама подошла ко мне и спрашивает: "Ну что, по второму кругу?" © Подслушано / Ideer
  • Мне было лет 10-11, собирались с мамой вечером на улицу. Я оделась первая, жду маму, и тут что-то попадает в глаз. Я начинаю его тереть, жмурюсь, чувствую, что вроде бы соринка попала. Открываю глаза, а вокруг кромешная тьма! В голове за секунду пробегают мысли: я ослепла. Пока терла глаз, повредила что-то, и останусь на всю жизнь в темноте! Я жалобным голоском говорю, "Мам, я ничего не вижу!" А мама в ответ: "Я тоже. Лампочка перегорела!" © Подслушано / Ideer
  • Выхожу из метро и вижу красотку, которая мне улыбается. Я оглянулся по сторонам, проверяя, нет ли рядом еще кого-то. Нет, точно мне! Осмелел, иду к ней и вдруг слышу: "Извините!" И только тут я заметил осветителя и фотографа. Оказалось, что я прервал фотосессию. © Objective-Lab5179 / Reddit
  • Выбирал продукты в магазине и заметил свою родственницу. Решил над ней подшутить. Подкрался и подбросил какой-то случайный товар в ее корзину. Она не заметила. Бросаю второй товар, и тут она поворачивается и спрашивает: "Извините, я чем-то могу вам помочь?" Да, как вы уже догадались, это была не моя родственница. Я неловко пробормотал извинения и убрался оттуда. © Empereor_Norton / Reddit
  • Я учился в старших классах, и как-то раз во время школьного собрания нам вручали награды. Неожиданно выкрикивают мое имя. Встаю, иду получать приз и вдруг думаю: "Да нет, это не меня вызвали, я, наверное, ослышался". Разворачиваюсь и сажусь обратно. Мои друзья начинают мне шикать, мол, ты чего, иди давай. Снова встаю, иду вперед, а потом думаю: "Блин, друзья-то, небось, пошутили". Снова иду к своему месту и сажусь. К этому моменту в зале наступила полная тишина, а учителя со сцены смотрели на меня так, как будто я только что прибыл с другой планеты. © cat_*** / Reddit
  • На семейном ужине моя теща, королева бестактности, поворачивается к моей жене (ее дочери) и громко говорит: «О, ты снова беременна? Я не знала!». И нет, моя жена не была беременна. Молодец теща. Как будто их отношения и без того не были достаточно напряженными. © ClownfishSoup / Reddit

Комментарии

Уведомления

Похожее