17 жадин-говядин, рядом с которыми дядюшка Скрудж — образец щедрости
Жадных людей никто не любит. Но если в детстве вычислить такого скупердяя проще простого, то с возрастом они учатся маскировать свои недостатки так, что сразу не разберешь — экономный перед тобой человек или обыкновенный жмот. И нет ничего обиднее, чем вляпаться в отношения с таким персонажем.
- Встречалась с парнем. Однажды позвала своих подруг на шашлыки, он тоже поехал. Зашли в магазин. Я набрала мяса, парень даже нести его не помог. Пока я на кассе с этим пакетом в руках корячилась, чтоб расплатиться, мой рыцарь сдачу у меня из-под носа выхватил и тут же положил себе в карман, а потом пошел на выход. Я удивилась и пошла за ним. Думаю, ну ладно, отдаст потом (спойлер: нет, не отдал). Это был первый сильный звонок, что из этих отношений ничего не выйдет. © Unknown author / Pikabu
- Я в декрете с годовалым ребенком, но при этом работаю на удаленке и весь быт на мне. И вот на день рождения муж подарил мне пемзу для ног и еще гордо так заявил: «Я помню, что ты хотела купить новую, и решил тебя порадовать!» Вишенка на торте — муж дичайше обиделся, когда я сказала, что пемза — плохой подарок на день рождения любимой жены. Он искренне не понимает, что сделал не так. Сказал: «Ну ты мне вообще зубную щетку подарила!» Да, отличное сравнение: крутая дорогая электрическая зубная щетка, которая была не единственным подарком от жены-декретницы — и кусок пемзы от взрослого работающего мужика. Я в полушаге от развода. © #щастьебытьженой / VK
- Встречаюсь с парнем уже третий год. Живем вместе, бюджет общий. На мои деньги питались и жили, а со своих он копил на авто. Купил. Прошло полгода — и теперь он хочет подарить это авто сестре. Спрашиваю: «А почему со мной не советуешься?», а в ответ: «Так это же я купил — я и решаю, что с этим делать». Обидно, учитывая, что сестру он постоянно балует (хотя ей всего 18), а меня попрекает лишними растратами моих же денег. © Подслушано / VK
- Познакомилась с парнем в интернете. Показался мне нежным, заботливым и внимательным. Однако теперь я вижу его истинное лицо. Он скуп на деньги, все время жалуется, причем меня никогда не выслушивает. Мне пришлось переехать в другую страну, я сама искала жилье, а он даже пальцем не пошевелил, никак не помог (ни финансово, ни морально). Теперь вот думаю, сразу его заблокировать или попробовать поговорить, прежде чем расстаться. © Puzzleheaded-Team894 / Reddit
- Встретились с парнем возле моего дома. Посадил в машину, привез в парк, пошли гулять. Всю дорогу строил из себя папика, мол, может меня обеспечить, сделать счастливой. Полез целоваться, но я отказала. И тут он чуть ли не со слезами на глазах выдал, мол, так и знал, что я такая. Потом мне еще пришлось провожать его к машине, потому что он был из другого города и потерялся, пока мы гуляли. © Палата № 6 / VK
- Подтруниваю периодически над мужем. Делал он мне предложение руки и сердца, но то ли сэкономить решил, то ли мамуличка надоумила, то ли решил себя принцем почувствовать... Короче, вместо того, чтобы купить колечко, подарил мне бабулину реликвию с 50-летним стажем. Прифигела я, конечно, знатно. Даже если бы благоверный и был наследником королевской династии, то навряд ли я бы расплакалась от такого щедрого подарка. В итоге предложение приняла, но объяснила, почему не надо раздаривать все, что в подвале у бабушки не прибито. Вернул кольцо на место, мы пошли в магазин. Больше так не делает, но я при случае периодически подшучиваю над ним. © Подслушали у замужних / VK
- Пару дней назад парень сделал мне предложение. Это было в кафе быстрого питания, он встал на колено и протянул мне серебряное кольцо. Одни люди порадовались за нас, другие смотрели с отвращением. Я не хотела его смущать, молча кивнула. Проблема в том, что он иногда поднимал вопрос о свадьбе, и я говорила, что хочу всю свою семью видеть на праздновании, хочу романтическую обстановку и все такое. И он прекрасно знал, что я ненавижу серебро, я всегда просила дарить мне золото. Мне кажется, если хочешь провести с человеком всю жизнь, то все должно быть продумано и спланировано. В общем, теперь я сомневаюсь, что хочу за него замуж. © Unusual-Proof-9797 / Reddit
- Был у меня парень. Со мной никуда не ходил, нигде за меня не платил, мол, денег нет. Вот только я находила у него чеки на всякие вкусняшки (видимо, точил в одиночку). А однажды гуляли, жара была, и вдруг он спросил, не хочу ли я мороженого. Я обрадовалась, ответила, что хочу. Зашли в магазин, я выбрала, и он такой: «А чего не покупаешь?» Говорю, мол, перехотела. Так он только себе купил, шел и ел довольный, рассказывал, как вкусно. Потом мы расстались, я высказала ему все. И вот через 3 месяца он позвал меня в пиццерию. Я уж подумала, что изменился. Заказала что-то недорогое, а он набрал себе еды и говорит: «Ну я не рассчитывал, что общий счет такой большой выйдет». В общем, заплатила я за себя, больше мы не виделись. © natashalol / Pikabu
- Муж постоянно попрекал, что я часто бегаю в продуктовый, а надо раз в неделю закупаться, рассчитывая бюджет заранее. Все намекал: «Ты же в декрете денег особо не приносишь». Месяц назад я пошла за мясом и встретила знакомую, мы разговорились. В итоге она устроила меня к себе на работу удаленно, теперь я приношу в семью денег почти столько же, сколько и муж. Больше он меня походами в магазин не попрекает. © Мамдаринка / VK
А в чем разница ходить в магазин каждый день и закупаться раз в неделю? Если выделяется на продукты определенная сумма, то нет разницы, тратить ее за раз или за 10 раз. Вроде так. Хлеб и кефир хотелось бы свежий все-таки иметь, а не недельной давности. Да и в процессе готовки может что-то непредвиденное понадобиться. Если только женщина не суперпланировщик, которая раз в неделю закупается, раз в неделю готовит и потом неделю едой замороженной семью кормит.
- Встречаемся 2 года. В канун Рождества я 3 часа потратила на поездку за подарком парню. Настроение паршивое, но меня подогревала мысль о том, какой крутой презент я приготовила. И вот сидим мы с ним дома, я спрашиваю, мол, когда тебе подарок вручать. А он в ответ: «Но я-то ничего тебе не купил». Объяснил это тем, что времени свободного не было. Хотя он раньше меня приходит с работы, да и по вечерам особо ничего не делает. Я подумала, может, он шутит, уточнила еще. А тот: «Не расспрашивай, это бесит». Чувствую разочарование и опустошение. Все еще хочу сделать ему подарок, но внутри обида. Мне не нужно чего-то суперкрутого, но хоть что-нибудь. © Dismal_Rain_7482 / Reddit
- Сегодня 3-я годовщина свадьбы. Муж с утра словесно поздравил, поцеловал в щеку и сидел в телефоне до момента, пока я не ушла на работу. После работы я забежала в ювелирку и купила ему толстый золотой браслет. Приготовила ужин, положила подарок на стол, сижу и жду. Приезжает: ни подарка, ни поцелуя, ничего. Сел в грязной рабочей одежде за стол, поел. Спрашиваю: «А где же мой подарок?» Говорит, мол, денег нет, зарплата завтра. Я говорю, что можно же занять у кого-нибудь до завтра-то. А он в ответ: «Дай мне в долг». Так обидно стало. Получается, я для человека ничего не значу. © Подслушали у замужних / VK
- Парень решил меня впечатлить и предложил поехать на море. Я подумала, что это подарок, но нет. Ну ладно, решили, что будем делить траты. Может быть, он весь такой современный, все пополам. Но за неделю до поездки он меня добил. Взял билеты и сказал уместить все вещи на неделю в ручную кладь. Цитата: «Ну ты много не тащи, я твой багаж оплачивать и таскать не буду». Никуда я с ним не поехала в итоге, а парень стал бывшим. © Карамель / VK
- Почти месяц до своего дня рождения я прямо говорила мужу, что хочу на массаж. За несколько дней до праздника он снова спросил, что я хочу. Я уже психанула и сказала, что буду рада любому подарку. И вот день икс. Он приготовил мне завтрак, подарил цветы, пригласил на ужин. Но подарка я так и не дождалась. Еще потом спрашивала, действительно ли не будет никакого сюрприза. А он так удивленно: «Ты же сказала, что тебе ничего не нужно!» После напоминания сказал, что забыл. © Content_Ingenuity_68 / Reddit
- От лица подруги. Встречаемся с парнем пару месяцев, стала замечать, что он самый настоящий жмот! Мы оба студенты и живем с родителями, но он, в отличие от меня, из обеспеченной семьи: постоянный отдых и учеба за границей, брендовые вещи, дорогая техника. При этом считает каждую копеечку, боится лишний раз потратиться на меня, в кафе не приглашает, в гости приезжает с пустыми руками и сразу же за стол, покушать. А уж если что-то изредка подарит, то будет нахваливать свой презент, будь то букетик из цветов не первой свежести или ароматическая свечка. Апогеем стал случай, когда я пригласила его в гости, а он такой: «Денег на бензин скинь, тогда я приеду». © Vipman84 / Pikabu
- Молодой человек предложил заехать за мной, я согласилась. Начиналось все очень даже неплохо, но потом он повез меня на заправку. Там взял мне капучино, а себе — хот-дог. Сидим в машине, он ест свою сосиску, а потом выдает: «Ты будто ненормальная девушка. Нет чтобы подешевле напиток взять, так выбрала этот крутой дорогой кофе. Если бы я знал, то лучше бы себе еще один хот-дог взял!» © Палата № 6 / VK
- Мой парень жлоб. Сам он богат, но постоянно хвастается тем, что носит очень дешевую одежду. Мы всегда делим счет пополам, он требует вернуть деньги за бензин. На Рождество я подарила ему всякие штучки для игрового компьютера, еще пару вещей по индивидуальному заказу. А он вручил мне безвкусное пластиковое ожерелье, пустую рамку для фото и плюшевого динозавра. Я взрослая женщина, на кой черт мне этот хлам? Молчать не стала, высказала все, что думаю. Так он разозлился и назвал меня неблагодарной. Не знаю, что делать, но меня это сильно отталкивает. © Lovelykarmaa/ Reddit
- Вчера у нас с парнем была годовщина — 8 лет. Я купила ему билеты на игру, на которую он хотел пойти. А он просто словами поздравил меня и ничего не подарил. Так еще и разозлился из-за того, что я загрустила. Мол, он вообще не знал, что мы что-то будем дарить друг другу. А я просто не понимаю, почему человек за 8 лет не смог догнать, что для меня это важно. © Forsaken-Gur2803 / Reddit
Многие скупердяи просто считают себя самыми хитрыми и, все прекрасно понимая, предпочитают не тратиться на других людей. Строить с ними отношения — себе дороже. К счастью, адекватных людей в мире больше, и благодаря им вера во все хорошее в нас никогда не теряет надежду.