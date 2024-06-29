17 жадин-говядин, рядом с которыми дядюшка Скрудж — образец щедрости

А в чем разница ходить в магазин каждый день и закупаться раз в неделю? Если выделяется на продукты определенная сумма, то нет разницы, тратить ее за раз или за 10 раз. Вроде так. Хлеб и кефир хотелось бы свежий все-таки иметь, а не недельной давности. Да и в процессе готовки может что-то непредвиденное понадобиться. Если только женщина не суперпланировщик, которая раз в неделю закупается, раз в неделю готовит и потом неделю едой замороженной семью кормит.