18 человек, которые своими изделиями создали уют дома лучше любого дизайнера

Один из самых простых способов освежить обстановку дома и придать ей особый уют — добавить нечто новое и классное. Конечно, можно спешно бежать в магазин и выбирать что-то, что подойдет лучше всего. А можно взять дело в свои руки, выделить свободное время и самостоятельно создать нечто совершенно уникальное. Будь то крутой коврик, новые часы, картина на стене или ароматная свечка — уют создать не сложно, а сам процесс творения принесет только радость.