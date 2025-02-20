18 человек, которые своими изделиями создали уют дома лучше любого дизайнера
Один из самых простых способов освежить обстановку дома и придать ей особый уют — добавить нечто новое и классное. Конечно, можно спешно бежать в магазин и выбирать что-то, что подойдет лучше всего. А можно взять дело в свои руки, выделить свободное время и самостоятельно создать нечто совершенно уникальное. Будь то крутой коврик, новые часы, картина на стене или ароматная свечка — уют создать не сложно, а сам процесс творения принесет только радость.
«Моя жена сделала из фетра и шерсти такого дракона для детской кроватки»
«Всегда обожала ночное небо. Так что муж для меня вырезал из дерева сотни звездочек и покрасил серебряной краской. Я взяла несколько из них для гирлянды»
«Я вдохновлялся компьютерной игрой и наконец-то сделал такие часы. Осталось уговорить жену, чтобы разрешила поставить их в гостиной»
- Это я, твоя жена. И этим часам в нашей гостиной самое место! Они прекрасны! © theoneoldmonk / Reddit
«Я выковал масляный диффузор. Что думаете?»
«Я попробовала кое-что новое и не могу не поделиться. Фон выжигала по дереву, а потом использовала акриловую моделирующую пасту для кактусов»
«Я сделала несколько крошечных горшочков для суккулентов»
«Наконец-то моя томатная тарелка готова!»
«У меня были горшочки в виде ягод черники и я превратила их в свечи»
«Я спроектировал и сделал каркас кровати. Использовал орех и ольху. Главная фишка в том, что кровать получится разобрать и собрать заново, что полезно при переезде»
«Сделал крутой поднос с веселым узором из эпоксидной смолы»
«Я делаю уникальные ковры. Настоящая изюминка видна только если развернуть их»
«Я сделала несколько текстурных картин»
Ну вообще-то картины фактурные. Текстура - это рисунок материала
«Я наконец-то закончила светящуюся лампу — кита! Это всего лишь второй мой проект из глины. Самое крутое, что внутри находится гирлянда, которая может менять цвета»
«Это самый фантастический ковер „из мха“, который я когда-либо делала»
действительно фантастика! как-то видела нечто подобное, только в виде объемного вязаного городка, очень круто!
«Я сам сделал эту корзину для белья из каштановых волокон»
«Мой самодельный декор из веток»
«Подушка для тела с енотами»
«Моей маме понадобилась только бутылка с водой и ракушки, чтобы получить очень милую вазу»
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Комментарии
Ну, раз уж такая тема - грех не поделиться.
Это не мое, работы нашего мастера: