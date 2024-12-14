Владельцы медицинских центров ходят с тетрадкой, чтобы записать артикулы. Сами купить не решаются. Да-да.
18 человек рассказали, почему верить первому впечатлению — себе дороже
Иногда первое впечатление может быть обманчиво. Порой внешний вид ничего не говорит о уровне достатка или профессии человека. Поэтому часто те, кто судят по одежке, попадают в неловкие ситуации.
- Однажды к сестре в магазин зашла пожилая пара в одежде с рынка. Один консультант их отшил, а сестра подошла. Отвечала на все вопросы, а они нужные модели в тетрадку записывали. Через неделю приехал молодой мужчина, позвал мою сестру и попросил оформить все товары из списка. Потратил гору деньжищ. Но это не все. Через месяц мужчина пригласил сестру на свидание, через год свадьбу сыграли, сейчас у них трое детей. Он оказался крупным бизнесменом, а его родители владеют несколькими медицинскими центрами. © Мишка Фанси / Dzen
- Я работала в строительной компании. Позвонил мужчина, начал расспрашивать про квартиры: метражи, этажи, планировки. Я все подробно объяснила, он пообещал приехать. И приехал — на трамвае. Был одет очень скромно, выбрал пять квартир. Составили договоры, он расплатился наличными. Весь офис был в шоке. © Вероника Бондаренко / Dzen
- Села на новые дорогие очки, отпала дужка. В оптике молодой человек высокомерно мельком глянул и предложил заказать другие. На выходе я еще раз внимательно осмотрела очки, купила суперклей, пришла домой, подклеила, ношу. © Нина Р. / Dzen
- Всегда считала подобные рассказы выдумками. В наш южный городок приехала отдыхать семья из средней полосы или севера. Пришли на авторынок (у нас он самый большой на юге) и купили иномарку. Наняли водителя — моего знакомого парня, — чтобы он пару недель катал их везде. Узжая, они ему эту машину подарили. После этого я поверила в невероятные истории. Жизнь интереснее фильмов. © Варвара / Dzen
- На старости лет я немного набрала вес, и появились проблемы со спиной и ногами. Теперь хожу только в удобной разношенной обуви. Однажды ехала после работы, видок так себе, зашла в ювелирный, чтобы купить серебряную ложку старшей внучке. Оценив мой вид, ко мне даже не подошли. В итоге я купила внучке ложку, а себе — кольцо с бриллиантом. © Л-А / Dzen
- Я работала в банке с юридическими лицами. Однажды к нам пришел мужчина. В потертом пальто, старой шляпе и с еще более старым портфелем. Улыбался, странноватый был немного. Шмыгнул к руководству в кабинет, потом прошелся по банку и пообщался со старожилами. Потом я узнала, что это самый богатый человек в нашем небольшом городе. Меценат, которого все знают и уважают. Он многим помог, но сам жил очень скромно. © Анна Быстрова / Dzen
- На лето к нам в отдел устроилась секретарем девочка лет шестнадцати. Скромная, исполнительная, одевалась просто, никаких брендов. Временами казалось, что денег на хорошие вещи ей не хватает. Потому что какое-то все невзрачное, поношенное, не интересное. Позже выяснилось, что девочка — дочь собственника фирмы. Одевается так, как ей удобно. © Аришисса / Dzen
- Работала в турагенстве. Пришла бабулька, целую неделю выбирала самый дешевый санаторий. Со сменщиком вымотала нас по самое «не могу». В итоге забронировали ей тур со скидкой. Через полгода она вернулась. И с порога забронировала две недели люкса на дорогущем курорте. © Рысь / Dzen
- Работала в известной сети отелей. У нас был постоянный гость, который приходил в потрепанной одежде, снимал самый дорогой номер и бронировал его на месяц, хотя сам мог там даже не проживать. Нас изначально учили не судить людей по одежке и тем более не показывать своего презрения. Однажды слышала, как кадровичка отдавала трудовую кандидату. Он, оказывается, выпроводил женщину, которая, по его словам, была одета небогато. Кадровичка ему объяснила, что сегодня у нее нет мешка денег, а завтра он может у нее появиться. Сразу вспомнился фильм «Красотка». Если ты работаешь в сфере обслуживания, то будь любезен быть любезным. © Ена . / Dzen
Мне казалось, что равному общению с клиентом должны вообще везде обучать, где есть клиент. Учитесь хоть у рыночных торговцев: клиент там (даже просто потенциальный) - это красавица, королева, принцесса и тыды.
- Делали ремонт в санузле. Мы в состоянии нанять хорошую бригаду с дизайнером и не заморачиваться, но у мужа случился бзик. Решил, что будет все делать сам. В итоге он по сути заново построил санузел, и это доставило ему огромное удовольствие, что для меня стало неожиданностью. Так вот, во время ремонта каждую фигню он выбирал сам. Поэтому по несколько раз в день мотался в строительный магазин. В один из таких дней, одетый как бездомный, он вышел из магазина. Навстречу ему шла парочка, которая только что вышла из потрепанной машины. Муж потом рассказывал, что таких презрительных и брезгливых взглядов, как от этой пары, он никогда не видел. И какого же было их удивление, когда он щелкнул сигнализацией и сел в дорогую иномарку. Все-таки большинство людей до сих пор встречают по одежке, а муж частенько этим пользуется. © Татьяна / Dzen
- Любим мы с подружкой один магазин, покупаем там уже десятилетиями. Подруга всегда в курсе новых коллекций, часто носит именно их вещи. И вот однажды зашли туда посмотреть, что нового пришло. А продавец с порога: «У нас дорого». Мне смешно, подруга в ярости, ситуация — анекдот. © Relax / Dzen
- У владельца холдинга, где муж работал, было старое пальто, в котором он первую сделку заключил. Надевал он его на важные переговоры, хотя оно виды видало и маловато вообще. Пришли на выставку, а менеджер из фирмы начальника в глаза не видел, поэтому очень пренебрежительно с ним разговаривал весь вечер. А тот и виду не подал, но парня этого уволили, конечно, потом. © Ольга Савина / Dzen
- Была в отпуске на море. Вся из себя воздушная: бирюзовая шляпка, перчатки, сижу такая красивая под зонтиком на набережной. Вдруг рядом плюхается мужчина, по виду — без определенного места жительства. Пахнет от него соответствующе. Уже собиралась уходить, а он попросил его накормить. Присмотрелась, а он красивый жутко. Стало жалко, повела его в кафе. Пока сидели, болтали, я все удивлялась: как это так — такой вид, а такие манеры, интересный собеседник. На следующий день он позвал меня в кафе потанцевать. Я фыркнула и ушла. Через пару дней история забылась. Сидела дома, готовила что-то, надо было сходить за продуктами. Ну и вышла как была: в майке, волосы грязные, вся пахну чем-то жареным. И вдруг меня кто-то останавливает. Смотрю — а это мой недавний знакомый, только в белом костюме, шикарный такой. Посмеялся над моим шоком и говорит: «Жду тебя тут уже который день». У меня ступор, шок, стыд. Он забрал мои пакеты и повел туда, где звучала музыка. Я такого стыда никогда больше не испытывала. Он король, а я в потной футболке и шлепках. © Алла Бойко / Dzen
- У меня был родственник. Успешный бизнесмен. На работу и встречи он всегда выезжал одетый с иголочки, а в бытовой жизни был полный раздолбай. Однажды поехали с ним в супермаркет, чтобы закупить все для гостей. До этого он что-то делал в саду, так и приехал в магазин в садовых калошах и камуфляже. Он взял тележку и складывал туда все, что видел: икру, деликатесы. Охранники напряглись и сопровождали нас до самой кассы. Мы смеялись над ситуацией, но охранников понять можно. Бегает небритое чудо в калошах, набивает тележку дорогими продуктами, а на платежеспособного не похож. © Ольга Чижова / Dzen
- Я однажды столкнулась с предубеждением. Где бы ни жила, всегда засаживаю двор цветами. Как-то сажала, а одна женщина начала менторским тоном мне указывать, что, где и как делать. Я протянула ей совок и сказала: «Может, вы мне поможете?» Она психанула и пошла жаловаться в правление. Вышла оттуда вся красная. Видимо, ей сказали, что я не дворник и это не моя работа. Galina Dolgikh / ADME
Новый уровень историй. Про вчерашнего бомжа в белом костюме очень интересно. И про выдумщицу в бирюзовой шляпке.
Как же нелепо и плоско женщина сочинила эта историю! Её даже немного жалко. Но и противно конечно.
Наверное, он её по запаху нашел. В другом городе.
- Друг рассказывал как еще 30 лет назад работал продавцом в автосалоне. Зашла к ним молодая девочка лет 18 с коробкой из-под тостера в руках. Ходила, смотрела на автомобили. Моего друга, как самого молодого, послали к ней, практиковаться. Девочка рассказала, что вчера сдала на права и сейчас хочет купить машину. Друг стал показывает ей более бюджетные варианты, а она выбрала дорогой. В результате купила его за кругленькую сумму. Оказалось, в коробе деньги лежали, наличкой. © Владимир Григорьев / Dzen
- Три года строил дом, жил там же с ротвейлером, а жена с сыном жили на съемной квартире. Пришла пора наполнить дом бытовой техникой, чтобы уже всей семьей въехать в нормальные комфортные условия. Понятно, что гардероб в условиях стройки особый не нужен, но одежда всегда была чистая и приличная. Единственная моя слабость в этом плане — туфли. Очень люблю хорошую обувь из натуральной кожи.
Приезжаем с супругой в большой торговый центр, продавцов там полно, чуть ли не на головах друг у друга сидят. А купить мы намеревались абсолютно все для дома: пять телевизоров, гладильный агрегат, две стиральные машины, сушилку, два двухдверных холодильника и другие бытовые девайсы. Заходим в популярную сеть. Консультанты окидывают меня взглядом, отворачиваются, а если разговаривают, то через губу. Я принципиально перехожу в магазин напротив и покупаю все там. Надо было видеть лица тех «менеджеров», когда у них на глазах конкуренты грузили технику в грузовик. А все потому, что смотреть надо было не на джинсы и рубашку, а на туфли. © Vладимир Толмасоv / Dzen
- Подруга работала в ювелирном отделе универмага. Вечером приходит бабушка с соломенной кошелкой. Смотрит на витрину: «Деточка, а нет у тебя чего получше?» Подруга достает из сейфа дорогой браслет. Бабушка осматривает, говорит: «Хорошая вещь», возвращает браслет и уходит. На следующий вечер за 20 минут до закрытия, бабушка приходит снова. Достает из кошелки сумму, за которую тогда можно было купить две машины, и просит тот самый браслет. Весь магазин был на ушах, но инкассаторов вызвать уже поздно. А бабушка так скромненько со своей кошелочкой сама пошла домой. © Надежда Дорофеева / Dzen
А вот еще одна статья про 16 человек, которые рассказали истории, которые отлично иллюстрируют фразу «внешность обманчива».
Комментарии
О, а у меня был похожий случай! По молодости, говорит мне как-то мой мужчина, купи себе платье красивое, в оперу пойдём. Ну, я пошла по дорогим магазинам, в один захожу, там две такие роскошные продавщицы, оглядывают с презрением. Я одета в мини-юбку, ботфорты и топ, ну, любила так одеваться. И они мне: мол, здесь для вас ничего нет! За проститутку, наверное, приняли! Так обидно стало. Я ушла, пожаловалась мужчине своему, и он меня отвёл в магазин. Накупили нарядов, я потом к этим теткам зашла, в костюме, шляпе и с фирменными пакетами. Они, конечно, стойку сразу сделали. А я так их оглядела, и говорю, а я здесь была недавно, помните? Вы меня выгнали. Они стоят, мнутся, а я им: нет, тут я ничего покупать не буду! И ушла! Потому что нечего оценивать по одежде, да!
Бабушка к кошелкой - жена деда с авоськой/ведром. И их внучка с коробкой от тостера.