18 человек рассказали, почему верить первому впечатлению — себе дороже

О, а у меня был похожий случай! По молодости, говорит мне как-то мой мужчина, купи себе платье красивое, в оперу пойдём. Ну, я пошла по дорогим магазинам, в один захожу, там две такие роскошные продавщицы, оглядывают с презрением. Я одета в мини-юбку, ботфорты и топ, ну, любила так одеваться. И они мне: мол, здесь для вас ничего нет! За проститутку, наверное, приняли! Так обидно стало. Я ушла, пожаловалась мужчине своему, и он меня отвёл в магазин. Накупили нарядов, я потом к этим теткам зашла, в костюме, шляпе и с фирменными пакетами. Они, конечно, стойку сразу сделали. А я так их оглядела, и говорю, а я здесь была недавно, помните? Вы меня выгнали. Они стоят, мнутся, а я им: нет, тут я ничего покупать не буду! И ушла! Потому что нечего оценивать по одежде, да!