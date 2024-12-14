18 хитрецов, которые справляются с бытом легко и просто

Бытовые дела отнимают массу сил, а если расслабишься, пыль и бардак мигом намекнут на то, что делать этого не нужно. Но есть люди, которые не желают тратить на уборку и чистку львиную долю времени и нашли способы, как облегчить себе жизнь. И поделились ими в интернете. Почитайте — возможно, и вам они пригодятся. А в конце статьи вас ждет бонус — комичный лайфхак, который можно применить, если в гости нежданно-негаданно пришла свекровь.

Я не могла позволить себе дорогой робот-пылесос с функцией влажной уборки, поэтому купила недорогой вариант и с помощью липучек прикрепила к нему тряпку из микрофибры. В процессе уборки 1-2 раза подливаю на тряпку воды. Копеечный способ, и на мою двушку 55 м вполне хватает. © OdetteToulemonde

Вот так выглядит моя эмалированная чугунная кастрюля после 7 лет использования. Просто я знаю, как за ней ухаживать. Чугун невероятно теплопроводен и удерживает тепло гораздо лучше, чем нержавеющая сталь или алюминий. Если вы поставите кастрюлю на сильный огонь, то внутри она будет холодной, а снаружи слишком теплой, и это приведет к растрескиванию, а также к пригоранию остатков пищи на дне кастрюли. Главной причиной того, что на кастрюле появляются коричневые пятна - масла и жиры, которые не были тщательно отмыты. Моющее средство для посуды и вода, казалось бы, могут это сделать, но все же на дне остается тонкий слой жира. По мере использования жир пригорает и создает наслоения. Поэтому после использования я использую неабразивное моющее средство и губку, которая не царапает поверхность. © pinkguy90 / Reddit

Жена пожаловалась, что после мытья полов болит спина. Мне стало стыдно и меня осенило: "Дорогая, а тебе вообще удобно?" Ну, я у мамы инженер, взял, да и примерил к швабре вместо ручки телескопическую малярную палку. О чудо! Резьба подошла! Стоит дешево, в магазине называется "телескопический стержень, подойдет к большинству современных швабр, но гораздо длиннее и удобнее для спины. Супруга поблагодарила! © Nekitz / Pikabu

Я купила новый набор приборов для готовки и уже через неделю они пожелтели от карри. В интернете мне посоветовали просто положить приборы на солнце. На фото справа - они же всего через час! Это потрясающе. © TerriblyAmazing / Reddit

Убрать шерсть домашних животных просто. Нужно ведро воды и руки. Руки опускаем в воду и мокрыми собираем шерсть с диванов и лежанок. Шерсть - в ведро, вода ее хорошо забирает. © Unknown author / Pikabu

Минимизируйте количество стоящих на поверхностях предметов, особенно на полу. У меня туалетный ершик, собачьи миски, комнатные цветы подвешены на стену, шампуни и все мокрое на специальной полке над ванной, мыло также подвешено на магнитной мыльнице, губка для мытья посуды - внутри раковины на специальном держателе.То есть все мокрое и капающее капает туда, куда можно, не пачкая поверхности. Щетки зубные тоже подвешены. Остальное по максимуму спрятано в закрытые ящики. И вообще - чем меньше всего на виду, тем чище кажется пространство, и тем меньше оно загрязняется. Вся прихожая у меня застелена ячеистым EVA-ковриком. Обувь стоит на ней же, собака там же ждет, пока не помоют лапы, по нему можно пройти до входной двери, не испачкавшись. Вместо того, чтобы каждую штуку складывать в специально отведенное для нее место, закидывашь ее к аналогичным штукам в общую коробку. Они там в коробке вроде в беспорядке, но и не на виду, и ты всегда знаешь, где оно лежит. Главное для меня - то, что если нужно срочно убрать беспорядок, можно раскидать вещи по их коробкам, а когда будет настроение - разобрать коробку. При этом вещь не потеряется. © user106784 / Pikabu

Открыла для себя новый способ быстро и просто удалить застывший старый жир с посуды. Даже с рельефных мест. Надо в раковине или тазу замочить посуду в мыльном растворе из горячей воды и хозяйственного мыла (обычного, коричневого). Буквально минут на 10-15. И можно мыть. Губкой обычной, той стороной, которая пожестче. Но вместо жидкого средства губку надо намылить все тем же хозяйственным мылом. И получается просто магия. Все оттирается за несколько секунд при минимальных усилиях. Пенится хорошо, смывается легко. Дешево и сердито. © Aurin / Pikabu

Быстрая чистка металлического фильтра кухонной вытяжки. Нам понадобится: старая губка для мытья посуды, готовая на выброс; растительное масло; средство для мытья посуды, которое вы используете, и перчатки любые (это опционально, но я использую). Находим удобное место для чистки. У меня она помещается в кухонную раковину, но можно проделать процедуру очистки в ванне, например, или в каком-либо подходящем по размеру тазу. Не смачивая водой вытяжку, надеваем резиновые перчатки и наливаем на губку масло так, чтобы губка впитала в себя достаточное его количество. Затем начинаем чистку с грязной лицевой стороны решетки, масляной губкой от края идя сверху вниз по всей площади, при этом смоляной нагар будет сворачиваться и легко отходить от сетки. Остается только промыть решетку горячей водой со средством для мытья посуды, чтобы вымыть растительное масло, хорошенько прополоскать и высушить. © Thewholepalett / Pikabu

Лайфхак для мойки окон⁠⁠. Сначала смываете всю грязь со стекла обычным моющим средством для стекол, потом наносите на стекло автомобильный «Жидкий воск» (можете использовать любой). и сразу вытираете насухо. После этой процедуры на стекле образуется защитная пленка, и вам больше не страшны пыль и дождь. Ваши окна будут оставаться в чистоте долгое время. © m1690.ru / Pikabu

У нас в наличии есть "убитый" подоконник. Использовались более 6 профессиональных средств, и даже великая и могучая сода, но результат минимальный. Обратил внимание, что в составе средств, которые использовались, присутствовала хлорка в небольших количествах. И подумал: а что если применить царицу бытового хлора — "Белизну"? Терять по сути уже нечего. А результат приятно удивил. Разбавляем "Белизну" с водой 1 к 3, наносим на поверхность, 3-5 минут выдерживаем, трем, промываем чистой водой несколько раз". © Radmir** / Pikabu (Отбеливатель "Белизна" — это очень мощное средство. Чтобы защититься, важно соблюдать меры предосторожности: лучше всего надеть очки, маску и перчатки. Если это неудобно, хотя бы используйте резиновые перчатки. Если отбеливатель попал на кожу или слизистые, сразу промойте их под проточной водой. — прим. ADME)

Иногда копченую и сыровяленую колбасу очистить не так-то просто: натуральная оболочка тонкая и плотно прилегает к мясной части. Но стоит обдать часть палки кипятком, и пленка легко отделится.

Купили мы квартиру, и оказалось, что прошлые хозяева позволяли кошке ходить в туалет на ковер. Ковер-то мы сняли, а запах остался — все впиталось в пол. Но мы все отмыли, комната чистенькая и свеженькая. Всего-то понадобилось купить средство на основе ферментов, щетку для деревянных поверхностей и плотный такой лист полиэтилена. Распыляете средство на пол, трете щеткой, чтобы впиталось, и накрываете все это дело полиэтиленом на сутки, чтобы средство не испарилось. Ферменты растворят кристаллы мочевой кислоты. Спустя сутки промойте несколько раз чистой водой, и все. © Joe****1961 / Reddit

Спасла свой старый фен. Мне подсказали, что вот это вот липкое — это изношенное резиновое покрытие. Немного изопропилового спирта на ватку — и я смогла все это стереть. © chupperinoromano / Reddit

Отмыла душевую кабину без капли химии. Просто взяла салфетки, которые обычно кладут в сушилку. Я просто намочила салфетки для сушилки водой, терла-терла-терла кабину, пока результат меня не устроил, а потом смыла водой и вуаля. Из чего бы там ни делали эти салфетки, при намокании они дают мыльную пену. © WookieMonsterTV / Reddit

Легко вывела пятна на подмышках. Просто взяла и намазала их смесью 12% перекиси водорода с пищевой содой. Сделайте такую пасту, нанесите на одежду и оставьте на ночь. Смойте пасту. Затем я постирала в горячей воде с порошком, но пятна уже и так исчезли. Самое важное — взять высокопроцентную перекись водорода. Надевайте перчатки, избегайте попадания на кожу. Я эту пасту, кстати, и для всего остального использую. Она отлично справляется с затиркой и плиткой, на столешнице все пятна отмывает. Тот же процесс: сделайте пасту, нанесите ее, оставьте на ночь, соскребите утром и смойте. © IKnowAllSeven / Reddit

Пару лет назад поставил новый унитаз. Желая сохранить его первозданный вид, убираюсь в туалете регулярно, но после пары недель забивания на уборку работы скопилось немало. И тут мой взгляд случайно упал на банку WD-40, стоящую в коридоре. Искра, буря, безумие Скажу так. Пусть все "туалетные утята" идут лесом! Да, какое-то время мой туалет пах как гараж, но это только лишний раз напоминало мне о моей гениальности. Теперь не страшно забивать на чистку ванной, ибо знаю, что у меня есть секретное средство. © Chubaca73 / Pikabu

Как-то возвращаюсь домой из теплых стран и нахожу на столе бутылек. Открываю — нашатырь. Думаю: «Что тут, блин, происходило, пока меня не было?» Звоню маме — оставляла ее за своим пушистым следить, — а она радостно сообщает: «Так это я тебе окна помыла!» Я продолжаю недоумевать, а она раскрывает свой секрет. Наливаешь в тазик воды, бахаешь туда нашатыря, промываешь окно на пару раз. И все! Ни тебе полирования газеткой, как делала моя бабушка, ни тряпочками с «мистером мускулом», как делала я... И никаких разводов! Да, воняет, но запах быстро улетучивается. Главное подобрать тряпочку, которая не оставляет мелких ворсинок. © ZakharovaKs / Pikabu

Возможно, у вас, как и у меня, после покупки ювелирных изделий остаются вот такие бархатистые мешочки. Не спешите их выбрасывать, т.к. они отлично подходят для протирки небольших глянцевых поверхностей от отпечатков и пыли: экранов гаджетов, мониторов, клавиатуры, окуляров, поверхностей картин, полировки хромированных смесителей и прочего". © TuxoTyT / Pikabu

«Отец моего парня без спроса взял мое любимое полотенце и вымыл им машину. Я вне себя! Как это отстирать?»

"Муж работал автомехаником, я знаю как. Замочите его в теплой воде с аммиаком, чтобы удалить жир. Повторите при необходимости, а затем постирайте. Аммиак — это эффективное обезжиривающее средство, ткани не повредит. Но не смешивайте его с хлорным отбеливателем, это небезопасно! © mrslII / Reddit

«Как это отчистить? Помогите!»

Я подрабатывал уборкой, и делал так: обильно распылял средство для очистки духовок на гразяные места, а потом закрывал их пищевой пленкой (без нее средство быстро высыхает, не успев справиться со старыми жировыми накоплениями). Оставлял все на ночь, а затем брал скребок с лезвием и аккуратно соскребал грязь. Затем протирал микрофиброй, включал духовку на полную мощность, и вуаля - она как новенькая! © Coldactill / Reddit

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