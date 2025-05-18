18 историй о человеческой наглости, которая вышла из берегов
Народное творчество
1 час назад
Иногда люди не соблюдают рамки приличий. Порой это происходит не со зла, но бывают и наглецы, которые осознанно перегибают палку. Хорошо, если находятся те, кто может дать им достойный отпор.
В статье содержатся изображения, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта.
- Пошла в ТЦ за обувью. Понравилась одна пара, попросила у девушки-продавца 37-й размер. Отвечает: «Они дорогие». Говорю, мол, хорошо, что сказали, а то я покупать собралась, и просто ухожу оттуда. Так она давай вслед кричать, что я сильно нервная. Я прохожу метров двадцать, а там еще один бутик с точно такими же сапогами. Спрашиваю свой размер, мне его выносят. Стою перед зеркалом, примеряю. Заходит с чаем в руках продавщица, у которой «дорого», смотрит и говорит: «Вам очень идет». Хозяйка бутика отвечает ей: «Лена, шла бы ты к себе». © mariia__kubrak
- Я как-то ехала в автобусе в другой город, везла с собой кота по отдельному билету. Какая-то тётка начала орать, что я должна взять переноску на колени и уступить сиденье, потому что на её месте даме светит солнце и там колесо. А котенька у меня крупный, переноска большая — на коленях он не поместится. К тому же хамоватых людей я посылаю лесом. Подобные споры из-за мест в транспорте всегда решаются простой просьбой возместить мне стоимость билета или бронирования. © Миранда Буш / ADME
- Работаю в магазине. Приходит старушка с пустой банкой из-под сметаны и начинает ругать продавца: «Я вчера у вас брала сметану, а она кислая!» Продавец спрашивает: «Так раз сметана кислая, почему банка-то пустая?» А бабка без тени смущения отвечает: «Так внук съел. Он же не знал, что она кислая!» Для справки: сметана не просроченная была, хорошая. © роман / Dzen
- Зашел в очень недешевый магазин — нужен был официальный костюм. Был в джинсах и обычной рубашке. Мадемуазель презрительно сказала, мол, вряд ли у них найдется что-то для меня. Не успел дойти до выхода, как откуда-то выскочила дама постарше и рявкнула на «эксперта» что-то невнятное. За следующий час она подобрала костюм, сорочки и второй набор (casual) на обычный день. Оставил серьезную сумму и с благодарностью вспоминал эту даму ещё несколько лет. Люди разные бывают. © doctor.theodoridis
- Значит, сели мы с мужем на поезд — купили себе места в купе. Я приобрела их заранее, чтобы точно попасть на нижние полки. Так вот, заходим в своё купе и видим картину: на наших местах лежат две дамочки. Разложились, значит, уже постель нашу постелили, лежат такие деловые. Говорю им: «Я, конечно, извиняюсь, но это наши места». На что эти две начали на нас орать — мол, вам жалко, что ли. Чтобы вы понимали: верхние места тоже были заняты. Поезд был весь забит, а они вообще не из нашего вагона. © nickel_vi
- Беспардонность и наглость людей до сих пор удивляют. Пришла сегодня в магазин одежды. В зале не оказалось моего размера нужной вещи. Сделала запрос через менеджера и пошла ждать, когда ее вынесут. Нашла ту же вещь в другом цвете и нужном размере — решила сравнить, пока жду первую. В итоге одна мадам захватила ту самую вещь, которую вынесли для меня. © dariabrighter
- Двуличие или наглость? Родственница мужа год назад пыталась нас рассорить, унижала меня, пыталась научить моего мужа, как избавиться от меня. Муж тогда поставил ее на место. Теперь она добавляется ко мне в друзья. Вопрос: зачем? © evgesha_savushkina
- Пошли с другом в бургерную. Сделали мы заказ, говорю ему: «Я заплачу». И тут же мамаша с детьми, которая стояла за нами, отталкивает меня и говорит: «Я хотела бы добавить к ее заказу вот что...» А там список еще на $ 40. Спрашиваю ее, какого черта, а она невозмутимо: «Я видела, что ты собиралась заплатить за того парня (моего друга), поэтому уверена, что тебя не затруднит купить еду для матери-одиночки и двоих ее детей». Вот знаете, если бы она вежливо попросила, я бы еще подумала, но наглецов терпеть не могу. Поэтому оплатила нашу с другом еду и ушла. Потом смотрим, а она сама купила кучу бургеров на большую сумму. Значит, не бедствует, просто наглая. © alexpearson17 / Reddit
- Занимаюсь танцами как хобби. Пришла в новой юбке, которую мне сшила мама. Преподавательнице она очень понравилась, и та сделала кучу комплиментов. Сказала, что я обязательно должна выступить в ней на отчетнике. Это, естественно, было сказано при других. Проходит минут десять — и две другие ученицы говорят мне, что я обязана отдать свою юбку одной из них на выступление. Я спросила у них: с какого перепуга вы так решили? Одна из них заявила, что моя юбка мешает рисунку в танце, мол, плохое сочетание цветов. И что они одолжат мне другую юбку. Я ответила что если им мешает моя юбка, то буду танцевать тогда в спортивных штанах, но свою юбку никому трогать не позволю. Видели бы вы их недовольные лица.
- Мой сосед по комнате в общаге не умел готовить и мыть посуду, поэтому просто брал и ел то, что стряпал я. Наготовлю на неделю — все исчезает за день, а это дорого вообще-то. Попросил не трогать мою еду — ноль реакции. Но я нашел способ его проучить: испек шоколадный торт с перцем хабанеро и смешал глазурь с васаби. Написал на нем свое имя, сделал жирную надпись «Не есть», поставил в холодильник и стал ждать. Примерно через 2 дня сосед и его друзья увидели мой торт. Они успели схомячить примерно треть, прежде чем осознали всю его остроту. Им было, мягко говоря, очень нехорошо. После этого сосед к моей еде не притрагивался. © asdf_qwerty27 / Reddit
- В пятницу отвели ребенка в садик в новых кроссовках. Вечером смотрим — нашей обуви нет. Методом исключения нашли старые разваленные кроссы, этим же методом выявили, чьи они. Жена в культурном тоне написала людям в личку, что они ушли в нашей обуви и надо бы обменяться, на что ей ответили: «Да ладно, ничего страшного, в понедельник обменяемся, тем более мы в другой город на выходные уехали. Вам жалко, что ли?» Пришлось на менее культурном языке объяснить, что так делать нельзя. © RamilSheyh / Pikabu
- Заехали в новехонький дом. Все новое, чистое. А соседи начали мусор свой в подъезд выставлять. С мужем идем как-то, встретили их, поздоровались, и я вежливо попросила мусор на площадку общую не ставить. Мне ответили, что они из другого города и у них там так принято, и вообще, мол, соседи могут и прихватить чужой пакет по дороге. Пока я соображала, что ответить, мой муж им сказал: «Как коренной житель этого города, информирую вас, что у нас такие пакеты сначала на машину вашу выложат, а второй раз куда поглубже запихают. Вот так у нас тут принято». Муж 2 м ростом, 100 кг весом — не поспоришь. Мусор соседи больше не выставляли. © radish18 / Pikabu
- Летел на самолете. Ребенок, сидевший позади, всю спинку мне испинал. Мамаша, видимо, не в курсе, что пинают по спинке кресла, а больно-то спине! Я полдороги потерпел, а потом решил намекнуть, мол, вы оборзели, господа. Передо мной извинились, но через 10 минут все возобновилось. В конце перелета у мамашки хватило наглости спросить: «Как ваша спина?» Я говорю: «Из-за вас печально». На что мне внезапно прилетело: «Вам частный самолет тогда нужен!» А я за словом в карман не полезу, поэтому ответил, что им в таком случае нужна совесть и уважение чужого личного пространства. © ExFeaR / Pikabu
- Были у меня соседи, которые все подряд просили взаймы. Как-то этот парень попросил паяльник. Через несколько дней напомнила, он принес груду обломков. Через неделю приходит, снова спрашивает паяльник. Я говорю: «Ты же его сломал!» Он отвечает: «Я думал, вы уже новый купили». © Роза Сафина / Dzen
- Я была на 8 месяце беременности, живот огромный. Мимо меня на тропинке пытается протиснуться мужичонка, при этом толкает меня в бок и говорит: «А ну подвинься! Еле ползешь, квашня!» И обгоняет. Я ему вслед кричу: «Я-то скоро рожу, а ты так и останешься мелким и никому не нужным. Так жаль тебя!» И состроила скорбную рожицу. Он оглянулся, увидел мой живот, густо покраснел и быстро-быстро убежал, сверкая тапками. © Ольга Степановна / Dzen
- Как-то были с мужем в бассейне, а после нашего сеанса начинались детские соревнования. После плавания муж прошел через душ и зашел в раздевалку в одном полотенце. А вся мужская раздевалка полна мамочек, которые привели детишек на соревнования. Муж попросил теток выйти, чтобы он мог одеться, на что те выдали: «Переодевайтесь, мы не стесняемся!» © Irina Dumanova / Dzen
- Я затаривалась мужу на день рождения едой. Расфасовываю все из тележки по пакетам и вижу, как 2 моих пакета начинают «уходить» в руки какой-то старушки. Я резко за пакеты схватилась и говорю: «Мое, отдайте!» А она как заорет на весь магазин, чтобы быстрее охрану и полицию вызывали, мол, ее грабят. Пришла охрана, начались разборки. Бабка орет, что продукты ее и я, мол, обираю честную женщину. А у меня привычка чеки класть в кошелек. Вот я охране чек-то и предъявила. В общем, бабку заставили ручки ее загребущие разжать. Пакеты она отдала, но пожелала нам всего плохого. © Lutralutras / Pikabu
- После коррекции зрения решила отдать около десяти своих старых очков с диоптриями, в том числе с дорогими оправами, за шоколадку. Написала дама: «Ой, прям зрение как у меня! Я сейчас приеду». Приехала, забрала все, сказала, что шоколад есть вредно, и вручила мне бутылку кефира. Я такая: «Ну хоть бы полбатона еще дали». © Jany / Dzen
Еще несколько занимательных статей про человеческую наглость:
Комментарии
Уведомления
Ну всё, вы мне вечер сломали.
"Бутылка кефира, полбатона...
Бутылка кефира, полбатона...
А я сегодня дома...
А я сегодня дома, один, и мне не нужен сплин..."
Пойти, что ли, "День выборов" пересмотреть?
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