18 историй о человеческой наглости, которая вышла из берегов

Ну всё, вы мне вечер сломали.

"Бутылка кефира, полбатона...

Бутылка кефира, полбатона...

А я сегодня дома...

А я сегодня дома, один, и мне не нужен сплин..."

Пойти, что ли, "День выборов" пересмотреть?