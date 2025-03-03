18 историй о том, что неожиданных поворотов в жизни — как семечек в подсолнухе
Народное творчество
55 минут назад
Иногда жизнь проверяет нас на прочность и чувство юмора в самый обычный день. Трудно не потерять самообладание и достойно отреагировать, когда ваши родители задают жениху бесцеремонные вопросы на первой встрече, или же преподаватель в вузе одаривает колбасой и сыром. Об этих и других нестандартных ситуациях рассказали пользователи сети.
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- Подхожу в салоне красоты на ресепшен, чтобы расплатиться. А там такая ваза есть для чаевых. Кладу в нее купюру, а администратор отошла и не видела моего жеста. Еще жадиной меня сочтет! Полезла я в вазу за своими деньгами, чтобы, когда девушка вернется, положить их туда при ней. Как вдруг у меня рука в вазе застряла. Дергаю, дергаю, а тут как раз девушка вернулась. Я чуть не грохнулась от стыда, ведь она наверняка подумала, что я чаевые тырю. Больше в этот салон ни ногой.
- Летим в отпуск, отношения с мужем не очень, еще и в самолете посадили далеко друг от друга. Он сказал, что будет спать. И вот я чего-то оборачиваюсь и вижу, как он с соседкой мило так беседует. Я начинаю заводиться. Через какое-то время встаю, иду, а она ему уже и голову на плечо положила. Я от такой наглости офигела. А потом поближе подхожу и вижу, что это шевелюра не моего мужа, мой сидит позади этой парочки, голову откинул, рот разинул, храпит вовсю. Так глупо я себя никогда еще не чувствовала. © Не все поймут / VK
- Когда мне было 16 лет, я переехал в другую страну. Как-то зашел в книжный магазин и нашел книгу о старых домах в моей стране. Открыл ее и увидел фотографию дома, в котором я вырос, и в котором до сих пор живет моя мама. © crrrack / Reddit
- Работала в цветочном магазине. Приходят два молодых человека, заказывают самый шикарный букет, который мы только можем собрать. Один из них идет делать предложение девушке. Начанают рассказывать, что за девушка, какую свадьбу планируют. На словах все красиво и романтично — даже успела позавидовать. И тут жених бросает фразу: «Ну вы покрасивее там букет сделайте — все же первый и последний букет в ее жизни». У меня дар речи пропал, а друг его кивает, мол, нечего их баловать. Вот так и разбилась идеальная картинка. © Подслушано / Ideer
На свадьбах порой случаются самые разные курьезы, об этом мы писали здесь. Так, в одном из кафе про молодоженов просто забыли и не накрыли стол.
- Перед началом сессии ребята со старших курсов рассказали нам про фишку одного из педагогов: каждому, кто сдает его предмет на отлично, он дарит палку колбасы или сыр. Мы обрадовались и всю ночь готовились к экзамену с удвоенной силой. А на следующий день нас ждал облом: педагог в этом году поменял стратегию и запасы провизии дарил тем, кто сдал на трояк. Мол, вы и так без стипендии остаетесь, вам нужнее. © Не все поймут / VK
- Я познакомилась со своей подругой в столице, на первой работе. Оказалось, мы с ней из одного города, учились в одной школе, все наши друзья и родные близко знакомы, но мы никогда не встречались друг с другом до этого момента. © Unknown author / Pikabu
- Когда я была маленькой, мы поехали в Турцию. Я купалась в море, как вдруг почувствовала ужасное жжение. Я выглядела так, как будто меня натерли наждачной бумагой. Оказалось, что я дотронулась до медузы. Такого на этом пляже не случалось лет 10! Мне просто очень не повезло. © FuriousFred / Reddit
- Много лет назад гуляли с ребенком в парке. Шли по дороге и вдруг услышали за спиной грохот. Оборачиваюсь и вижу, что на дорогу упала здоровенная старая липа. Упала ювелирно и никого не задела, хотя там было много людей. © Vas1912 / Pikabu
- Поехали с друзьями в путешествие в другой город. Сняли квартиру. На второй день один из нас увидел какую-то книгу в шкафу, достал ее, и оттуда выпали фотографии. На них были его родственники. © SkyPravda / Pikabu
- Смотрим с мужем мои детские фото. Вот я на Новый год в кукольном театре. Идет представление возле елки с Дедом Морозом. Рядом мальчик постарше в костюме космонавта. Муж говорит: «Это я. Этот костюм мы делали с папой». © Mexerica / Pikabu
- Друг, который давно живет в Канаде, купил велосипед. Ездил на нем в офис. Выбрал парковку у входа, в людном месте, перед камерами. Но однажды его украли! Полиция помочь не смогла, и тогда он стал мониторить все местные доски объявлений, вдруг появится. Прошло несколько недель, и вдруг сосед по квартире зовет моего друга и показывает объявление о продаже его велосипеда! Друзья договариваются о встрече. Один играет роль покупателя. Появляется вор с велосипедом, и начинается экшен: друг подлетает, фотографирует вора и требует велосипед обратно. Вор пытается оправдаться - купил, нашел и т.д. Но когда друг набрал полицию, тот сдался. Сказал, мол, рад, что вернул велосипед владельцу. И ушел в туман. Друг вернулся домой победителем, а про вора, который продавал по 5 великов в неделю, сообщил в полицию. © hygger / Pikabu
- Знакомый сказал жене, что поехал в командировку, а сам отправился в Турцию с любовницей. А там в отеле в соседнем номере оказалась тетка из его подъезда (она же подруга его жены). Вот так чувак и спалился. Потом развод, раздел имущества и прочие хлопоты. Но это уже другая история. © Zamorogen / Pikabu
- Как-то раз мама позвонила по стационарному телефону приятельнице, но ответила другая женщина. Мама спросила, дома ли ее подруга, и та дама сказала, мол, да, сейчас позову ее. И тут мамина подруга действительно взяла трубку и спросила: «Откуда ты знаешь, что я здесь?» Выяснилось, что мама не туда попала, позвонила в случайный дом, где проходила какая-то вечеринка. Удивительно, но мамина подруга как раз там была! © Unknown author / Reddit
- У моей супруги есть дядя, так вот он путешествует довольно редко. Когда он приехал к нам в большой город в первый раз, то заметил машину у нашего дома. Это был автомобиль, который он продал пару месяцев назад. Невероятно, но машина, купленная незнакомцем, оказалась в моем районе, на моей улице, на парковке прямо перед моей входной дверью именно в тот день, когда дядя приехал к нам. © TiredMold / Reddit
- У меня редкая фамилия. Неделю назад возила кошку в ветеринарку. Приезжаю, и тут называют мое имя, фамилию, время записи, но другого врача. Потом оказалось, что у человека другое отчество, но почти полная тезка в одно время и в одном месте в городе-миллионнике меня очень удивила! © Demalin / Pikabu
- Пригласили на свадьбу, был гостем со стороны жениха. Решил купить молодым какую-нибудь модную посудину. Выбрал в магазине деревянную салатницу, рассматриваю. Подходят две дамы, берут такую же и громко обсуждают, что их сеструха наверняка засунет это искусство деревянного зодчества в посудомоечную машину. Прихожу на свадьбу, вручаю подарок и слышу, как невеста радостно вопит: «О, теперь у меня их две!» Первой была такая же салатница от ее любимых сестер. © wagthedog / Pikabu
- Наш сын Максим - независимый, умелый в быту. Когда ему было 19, он захотел нас познакомить со своей девушкой. Мы все очень волновались и ждали этой встречи с нетерпением. И вот они приходят, а у девушки – глаза на пол-лица от шока. То ли она не поняла, что у ее парня 3 старших сестры, то ли он вообще как-то упустил этот факт. Весь обед она была как на иголках, Макс, конечно, старался ее успокоить, но безуспешно. В какой-то момент его куда-то позвал мой муж, и девочка осталась с нами четырьмя. И тут мы аккуратно так стали задавать ей вопросы. Самая младшая дочь выдала просто арктически холодным голосом: «Ну и последний, решающий вопрос… Ты его любишь?», а девочка растерянно: «Ну да, конечно, иначе шла бы сюда знакомиться с семьей и отвечала бы на ваши вопросы?» И все. Было видно, что она искренне говорит, и девчонки это почувствовали, прям от души отлегло. А Макс врывается к нам на кухню, явно за свою Оксану переживая, уже готов ко всему, а тут мы вместе уже смеемся и обсуждаем следующие выходные. В общем, эта короткая история про то, что бывает, если «контроль» сначала надо пройти у родственников и только потом уже выдыхать и жить в свое удовольствие со своей половинкой. И чует мое сердце, когда младшая дочка приведет своего парня, ему придется несладко… Но весело. © Мамдаринка / VK
- Привела парня знакомиться с родителями. А они у меня – оригиналы и могут спросить о чем угодно. Только-только сели мы за стол, как родители попросили показать им баланс его банковской карты и добавили, мол, почему так мало денег, как он планирует меня обеспечивать с таким бюджетом. И выдали: «Она до тебя уже встречалась с одним голодранцем, который ее даже на море не свозил. Второй такой не нужен». © Карамель / VK
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