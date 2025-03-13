18 историй, в которых компьютерные игры перезагрузили отношения в семье

«Папа, поиграй со мной!» — просит ребенок. А папа: «Да сейчас я, сейчас!», но уже 2 часа не отрывается от монитора. Знакомый сюжет? Видеоигры незаметно стали частью наших семей: мужья так «расслабляются» после работы, дети засыпают с телефоном в руках, а жены чувствуют себя третьими лишними. Но у каждой монеты есть обратная сторона: кто-то поборол страх одиночества, став лидером гильдии из сотни игроков, кто-то сблизился с сыном, изучив правила его любимой стратегии, а кто-то нашел вторую половину или близкого друга.