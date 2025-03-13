18 историй, в которых компьютерные игры перезагрузили отношения в семье

Истории
1 час назад

«Папа, поиграй со мной!» — просит ребенок. А папа: «Да сейчас я, сейчас!», но уже 2 часа не отрывается от монитора. Знакомый сюжет? Видеоигры незаметно стали частью наших семей: мужья так «расслабляются» после работы, дети засыпают с телефоном в руках, а жены чувствуют себя третьими лишними. Но у каждой монеты есть обратная сторона: кто-то поборол страх одиночества, став лидером гильдии из сотни игроков, кто-то сблизился с сыном, изучив правила его любимой стратегии, а кто-то нашел вторую половину или близкого друга.

  • Однажды жена не выдержала и потребовала оценить, сколько часов в неделю я трачу на разные дела. И когда я сделал это, я был потрясен! Оказалось, таковы были мои приоритеты: 45 часов я работаю, 50 часов сплю, 30 часов играю, 4 часа провожу с женой… Мда. Чувство вины «съедало» меня и заставило измениться. Сейчас я все еще играю, но не больше часа каждые пару вечеров, когда она читает, или в выходные я встаю немного раньше. Нет проблемы в том, что нам нравится играть, есть проблема тайм-менеджмента. Представьте, ваше хобби — просмотр фильмов. И это нормально, но не тогда, когда вы смотрите 4—5 фильмов за вечер и игнорируете свою семью. Вот тогда это проблема. © ScottyDontKnow / Reddit
  • Я в браке с заядлой геймершей, такой же, как я. Мы даже познакомились в игре! И когда жена была беременна, мы решили назвать сына в честь героя игры Артура Моргана. Да, имя необычное, но это же не Соник или Пакман. А вот мама моя была другого мнения: как узнала, что это имя персонажа, просто тронулась. Она мигом примчалась и высказала, как мы совсем обалдели. Заявила, что не признает внука и что мы обязаны были назвать сына в честь ее ушедшего брата! © Bloofykins8675309 / Reddit
  • Учась в вузе, очень любила видеоигры, могла играть сутки напролет с перерывами только на туалет и еду. Семья мое увлечение не разделяла, доходило до крупных ссор, пару раз мой компьютер едва не вылетал в окно шестого этажа. Прошло время, я доучилась и устроилась в геймдев, где навыки и знания, полученные за годы игр, стали большим подспорьем. Теперь у меня есть работа мечты и хороший заработок. Но родители до сих пор требуют «найти нормальную работу и перестать играть в тупые игрушки». © Подслушано / Ideer
  • Сегодня вышла игра, которую я ждал годами. За полгода до выхода (когда стала известна дата) я специально взял отгулы на работе и предупредил жену, что у меня будут выходные, когда я залезу в свою нору и все, нет меня, буду играть. И регулярно об этом напоминал по мере того, как приближалась дата. Так вот, сегодня, в день выхода, когда начались мои дни наедине с игрой, жена устроила у нас кинопросмотр с друзьями. Я помог ей все организовать, всех поприветствовал — и ушел обратно в свою нору играть. Так после всего жена устроила скандал! Мол, это было некрасиво! Я ответил, что предупреждал же за полгода. А она заявила, что мог бы и прервать на пару часов свою глупую игрушку. Я аж растерялся, неужели я неправ? © iamironman_22 / Reddit
  • Мы с женой познакомились в онлайн-игре, назвали кота в честь одного из героев, а на свадьбе звучал саундтрек из игры, ведь она стала «нашей», свела нас. Но в день, когда у меня родился племянник, наш брак рухнул. Жена мне вдруг заявила: «Иди сам, я буду играть!» Мне все же как-то удалось ее уговорить, хоть она и рвалась к ноутбуку. В доме у сестры молчала, уткнувшись в телефон, не проявляла никакого интереса к племяннику. А дома случился кошмар: контроллер сломался, игра не запускалась. Жена рыдала, обвиняла меня во всем, ведь это я испортил ей запланированный уикэнд с любимой игрой. Утром исчезла с ноутбуком, оставив записку: «Мне нужно подумать, могу ли я быть с тем, кто не желает мне счастья». Я до сих пор не могу поверить, что это все произошло на самом деле. © agoodshepard / Reddit
  • Мои сыновья увлекаются видеоиграми. Мы разрешаем им играть в некоторые, но ограничиваем время, и мои дети все понимают. Однажды сын одолжил свои игры двоюродному брату, который не отличается хорошим поведением. Когда моя сестра нашла видеоигры, то пришла в ярость, забрала все консоли и игры и продала их. Сын рассказал мне об этом, и тут уж я не выдержала, позвонила сестре и спросила, почему она продала имущество, купленное на мои деньги. А та в ответ завила, что дети не должны играть в такую ерунду и не отдала нам ни копейки. Я в шоке. © GTA_AitaMother / Reddit
  • Живу с мужем, а он компьютерные игры обожает. Я всегда его упрекала, что свой ноут он больше меня любит. Как-то ночью спали вместе, несколькими баллами тряхануло — часто бывают землетрясения. Так он проснулся, побежал в зал, схватил свой ноут и через балкон со второго этажа сиганул. А я так и осталась спать! Все, кому рассказывала, смеялись. Смешно? А это очень обидно. © Подслушано / Ideer
  • Мне 19. Учусь в престижном вузе столицы, подрабатываю в свободное время. Из-за проблем со здоровьем на лето остаюсь дома с родителями и без работы. В городе у меня друзей нет, да мне и не надо. Я люблю компьютерные игры, мне нравится так проводить свой досуг. Только родители не понимают, ругаются, что негоже девушкам фигней страдать. Вырубают интернет, кричат, увозят меня в деревню. Во время учебы не играю совершенно, других дел полно. Дома хочется забуриться и отдыхать. © Подслушано / Ideer
  • Лет 10 назад было. Скучный день. Сидим у друга, он играет в контру, я сижу переписываюсь. Каждый занят своим не сильно важным делом, обычный день у студентов. И вот звонит у друга телефон, он, не отрываясь от игры, долго и мило болтает. А я только и слышу всякие моменты разговора да звуки игры (тыщ-тыщ). Что-то вроде: «Алло, привет, (тыщ-тыщ), да нормально, а ты что, (тыщ-тыщ), прикольно, (тыщ-тыщ)». Поболтал минут 10, закончил разговор и продолжал играть. Минут через 5, не отрываясь от телефона, с безразличными глазами я решил спросить (скучно же):
    — Кто звонил?
    — Девушка, — так же не отрываясь от игры.
    — Что хотела?
    — Да бросила меня. Тыщ-тыщ. © poyaskoipera / Pikabu
  • Прихожу домой, встречает сын (седьмой класс). Спрашиваю как дела, как в школе. Тройка по математике, я исправлю и, пап, я интернет за год оплатил. Я говорю: «Как, где деньги взял?» Сын: «Меч продал». Я думаю, какой меч, у меня только ножи. Из игры, говорит. Обалдеть, ну молодец, сына. А я в его возрасте вкладыши и пробки собирал. © Jermontaz / Pikabu
  • У меня одноклассник упорно рубился в одну игру. Один раз двое суток сидел без остановки, потом на час вырубился сидя и еще несколько часов играл, точно не помнит, сколько. После совсем срубило. Говорит, мол, просыпаюсь, темно вокруг, холодно, а я в ящике деревянном. Чуть не обалдел со страху. Оказалось, что вырубился, под стол сполз и так уснул на полу в позе эмбриона. А мать пришла, сына в комнате не увидела, решила, что опять на ночь в компьютерный клуб ушел. Компьютер вырубила, свет погасила и форточку проветрить открыла, а на улице дубак градусов 20 был. © kirillspb89 / Pikabu
  • Муж конкретно «подсел» на компьютерные игры. Я и ругалась, и разговаривала — ничего не помогало. Ну и решила установить себе «Симс». Думаю, поиграю, как он, чтобы понял. Сидела несколько дней подряд за компом после работы: посуда немытая, покушать сам разогрей, не лезь ко мне. Так он вдруг вместо того, чтобы обвинить меня, радуется ходит, не отвлекает и вообще спокойный как удав. Обидно. © Подслушано / Ideer
  • Сыну 9 лет. Последние полгода он часто зависает в компьютерных играх, вообще не обращает внимание на то, что происходит. На днях дедушка проходит мимо него и говорит, что его зовет бабушка. Сын не отрывается от экрана и мимолетом отвечает: «Моя?» Дедушка смеется: «Ты чего, внук? Очнись! Если бы моя тебя звала, то нам бы сейчас всем было бы не до смеха!» © Палата № 6 / VK
  • Муж начал залипать в компьютерные игры. Целые выходные рубится, а на меня внимания не обращает. Лишь сижу у него за спиной, время от времени принося еду. Чувствую себя служанкой какой-то. Недавно попробовала привлечь его новыми шмоточками, от которых иной мужик слюни пускать будет! Походила перед ним, а он взял и начал кричать, что я ему какую-то рампагу испортила... Пациент потерян или еще можно спасти? © Палата №6 / VK
  • Мой сын сегодня.
    10:00. «Я с друзьями записался на турнирное соревнование по игре. Начало в 14 и до 18 вечера. Я буду занят. В комнату ко мне не заходить».
    13:55. «Напоминаю. Я буду занят с 14 до 18. В комнату не заходить. Ставлю телефон в режим "не беспокоить"».
    14:15. Выходит из комнаты. «Мы проиграли и вылетели из турнира». © GrumpySleepy / Pikabu
  • Довелось мне на днях подслушать на работе как коллега делится с подругами фрагментом домашнего вечера, звучало это примерно так: «Захожу вчера в комнату к сыну-первокласснику, смотрю, он в компьютере играет, проходит что-то и после того, как уровень прошел, там повествование началось, но только текстом, который еще и летит довольно быстро снизу вверх. Слышу, а он бубнит себе под нос быстро-быстро так. Я его спрашиваю: "Сынок, ты когда научился так быстро читать?", а он, не отводя взгляда от монитора и не теряя концентрации, отвечает: "Я вынужден, мама!"» © AsterCody / Pikabu
  • Рубился с друзьями в любимую игрушку, а жена сидела скучала. Ну я и добавил ее в наш с пацанами чат, что было принято с энтузиазмом. Доверял ей безгранично... пока не нашел записку, адресованную моему другу, со словами «Люблю тебя». А потом такой залезаю в чат — а там они откровенничают, обмениваются фото очень личного характера (это я подсмотрел в их личной переписке). Что сказать... Я решил бороться за брак. Но позже обнаружил, что она все еще пишет ему: милые сообщения, флирт, признания в любви… И все эти ее манипуляции и слезы: «Не уходи, я исправлюсь». Теперь я разрываюсь: уйти навсегда, забрав себе питомцев, или дать ей шанс? Я знаю, что заслуживаю большего, но боюсь оставлять ее одну... © Antoine2478 / Reddit
  • Несколько лет назад я узнала, что мой младший брат начал стримить. Я понятия не имела, что это такое, только знала, что нужно сидеть перед камерой и играть в какие-то компьютерные игры. Подумала, что будущего у брата нет с таким занятием, ведь как можно заработать на этом? Пять лет прошло уже, сейчас у брата огромная аудитория, много фанатов и он зарабатывает в три раза больше, чем я. А у меня два высших образования и десяток лет опыта работы. Может, и самой в игрушки научиться играть перед камерой... © Палата №6 / VK

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