18 комиксов от художника, который показывает обратную сторону вещей так, что смешок сам вырывается изо рта

Я в половине картинок логики не вижу. Она понятна, когда "да" и "но" относятся к одному и тому же явлению или объекту, но в чём суть "но" на картинке с качком и парнем с "синдромом широкой спины"? Это не один человек, не понимаю, к чему там "но".