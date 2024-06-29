18 комиксов от художника, который показывает обратную сторону вещей так, что смешок сам вырывается изо рта
Несколько точек зрения на одно явление или ситуацию могут пойти нам на пользу. Даже если она будет состоять в том, что вы улыбнетесь, — это уже победа. Именно о таких вот взглядах с другой стороны на привычное и вещает Антон Гудим в серии комиксов «Да, Но».
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Что "да"? Что "но"? Если нормальная сетка, комаров не будет. Сейчас даже вентиляционные решетки с сеткой.
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И тут не вижу проблемы. Кто хочет, читает. Кто не хочет, тому достаточно рекомендаций врача. А производитель обязан печатать инструкцию, это закон. Такое время, без дисклеймеров никак.
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У меня абсолютно все групповые чаты на беззвучном. Даже рабочие. И многие одиночные чаты - тоже; пожалуй, "со звуком" только мама и пара друзей. Уже лет пять так. Полет нормальный.
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По-другому себя могут показывать даже актеры. Вот, к примеру, наша подборка актеров, которые меняют образы как перчатки.
Комментарии
Все это уже было. Большинство так очевидно, глупо и не остроумно, что даже комментировать не хочется.
Да, злая я сегодня.
Я в половине картинок логики не вижу. Она понятна, когда "да" и "но" относятся к одному и тому же явлению или объекту, но в чём суть "но" на картинке с качком и парнем с "синдромом широкой спины"? Это не один человек, не понимаю, к чему там "но".
Гудим с этими "да, но..." был интересен лет примерно... много назад. Уже нет. Закопал бы уже стюардессу, а? К редакции Эдми это тоже относится.