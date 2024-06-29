18 комиксов от художника, который показывает обратную сторону вещей так, что смешок сам вырывается изо рта

Народное творчество
1 час назад

Несколько точек зрения на одно явление или ситуацию могут пойти нам на пользу. Даже если она будет состоять в том, что вы улыбнетесь, — это уже победа. Именно о таких вот взглядах с другой стороны на привычное и вещает Антон Гудим в серии комиксов «Да, Но».

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Ку-ку
2 дня назад

Что "да"? Что "но"? Если нормальная сетка, комаров не будет. Сейчас даже вентиляционные решетки с сеткой.

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Ку-ку
2 дня назад

И тут не вижу проблемы. Кто хочет, читает. Кто не хочет, тому достаточно рекомендаций врача. А производитель обязан печатать инструкцию, это закон. Такое время, без дисклеймеров никак.

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Lilit1313
2 дня назад

А если наоборот,начать ловить дым-он начнет убегать. Проверено.

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Поющий Енот
52 минуты назад

У меня абсолютно все групповые чаты на беззвучном. Даже рабочие. И многие одиночные чаты - тоже; пожалуй, "со звуком" только мама и пара друзей. Уже лет пять так. Полет нормальный.

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По-другому себя могут показывать даже актеры. Вот, к примеру, наша подборка актеров, которые меняют образы как перчатки.

Фото на превью Yes, But / VK

Комментарии

Уведомления
Ку-ку
2 дня назад

Все это уже было. Большинство так очевидно, глупо и не остроумно, что даже комментировать не хочется.
Да, злая я сегодня.

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Elean
2 дня назад

Я в половине картинок логики не вижу. Она понятна, когда "да" и "но" относятся к одному и тому же явлению или объекту, но в чём суть "но" на картинке с качком и парнем с "синдромом широкой спины"? Это не один человек, не понимаю, к чему там "но".

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B.Atayewa
56 минут назад

Никогда не понимала , наверное и не пойму опускание лица в торт .

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Ushwood
15 минут назад

Гудим с этими "да, но..." был интересен лет примерно... много назад. Уже нет. Закопал бы уже стюардессу, а? К редакции Эдми это тоже относится.

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