18 объявлений из наших подъездов, которые показывают: с такими соседями не соскучишься
Жизнь в многоквартирном доме — это настоящая школа выживания, дипломатии и абсурда. Стены многоэтажек и двери лифтов стали для нас первым аналогом соцсетей, где разворачиваются драмы, комедии и детективы. Мы собрали объявления и истории, которые идеально описывают эту незабываемую атмосферу.
«Была в выходные в гостях. Заходя в подъезд увидела это объявление и не смогла пройти мимо»
«Благодарю соседей прикрепивших здесь столь деликатное объявление. Отправлять искать работу в 5-6 утра — это... нечеловечно!»
«Мы, конечно, не кабачки, но тоже достойны вашего внимания»
«У подъезда появилось объявление. И требования к оной не очень то и заоблачные»
Если не старше 19, то какое предпочтение молодым? 18летним?
А вообще сомнительный молодой человек. Ишет молодую, без образования и опыта работы, чтобы была полностью от него зависима, интересы и хобби свои и девушки побоку, т.е. не невесту то ищет.
«И так бывает»
Типичное объявление в многоэтажке
«Вова! Будь человеком, не дай потерять Мир в сердце»
«Геймер в подъезде»
Это смешно! Как сказал мне мой старший сын (очень спокойный и сдержанный молодой человек) после командных игр в Контр Страйк, его уже никак не возможно оскорбить.
«В одном из подъездов Новосибирска»
Мда, Адме, в своём репертуаре. Вырезали первое письмо полностью, оставив только ответ.
Неизвестные новейшие технологии
«Урок занятной арифметики»
«Прохожу рядом с этим подъездом теперь с опаской»
«Хомячки в подъездном чатике»
«Вежливые соседи»
«Гостеприимство»
«Активные жители подъезда облагораживают его с помощью цветов, другие облагораживают этими же цветами свои квартиры... У третьих просто тлен»
«Этот подъезд ничто не спасет»
«Когда хорошо отдохнула»
И такое бывает
«Забота по-соседски»
Бонус: Истории про соседей, развязка которых точно не оставит вас равнодушными:
- За моей семьей следит весь двор. Они знают когда мы выходим на прогулки, где мы гуляем и как долго. Они даже знают, что мы делаем в это время и вообще не стесняются говорить это нам и обсуждать между собой! А все потому, что 3 месяца назад у нас появился щенок золотистого ретривера. © lisechimi
- Живу в Германии, где пластик и металл собирают в большой желтый пакет и потом выставляют возле дома, чтобы забрали. Пакеты эти надо в специальных ведомствах получать, причем бесплатно. Но соседу лень озаботиться получением пакетов, поэтому он додумался все складывать в обычный белый или зеленый пакет и потом маркером подписывать «Желтый пакет». И ведь срабатывает! © Ideer / Подслушано
