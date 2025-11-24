18 объявлений из наших подъездов, которые показывают: с такими соседями не соскучишься

Жизнь в многоквартирном доме — это настоящая школа выживания, дипломатии и абсурда. Стены многоэтажек и двери лифтов стали для нас первым аналогом соцсетей, где разворачиваются драмы, комедии и детективы. Мы собрали объявления и истории, которые идеально описывают эту незабываемую атмосферу.

«Была в выходные в гостях. Заходя в подъезд увидела это объявление и не смогла пройти мимо»

«Благодарю соседей прикрепивших здесь столь деликатное объявление. Отправлять искать работу в 5-6 утра — это... нечеловечно!»

«Мы, конечно, не кабачки, но тоже достойны вашего внимания⁠⁠»

«У подъезда появилось объявление. И требования к оной не очень то и заоблачные»

© ***PLover / Pikabu Бегемотик 1 час назад Если не старше 19, то какое предпочтение молодым? 18летним?

А вообще сомнительный молодой человек. Ишет молодую, без образования и опыта работы, чтобы была полностью от него зависима, интересы и хобби свои и девушки побоку, т.е. не невесту то ищет. - - Ответить

«И так бывает⁠»

Типичное объявление в многоэтажке

«Вова! Будь человеком, не дай потерять Мир в сердце»

«Геймер в подъезде⁠⁠»

© prometey92 / Pikabu Tanya Gorbachev 1 час назад Это смешно! Как сказал мне мой старший сын (очень спокойный и сдержанный молодой человек) после командных игр в Контр Страйк, его уже никак не возможно оскорбить. - - Ответить

«В одном из подъездов Новосибирска⁠»

Неизвестные новейшие технологии⁠⁠

«Урок занятной арифметики⁠⁠»

«Прохожу рядом с этим подъездом теперь с опаской»

«Хомячки в подъездном чатике»

«Вежливые соседи»

«Гостеприимство»

«Активные жители подъезда облагораживают его с помощью цветов, другие облагораживают этими же цветами свои квартиры... У третьих просто тлен»

«Этот подъезд ничто не спасет»

«Когда хорошо отдохнула»

И такое бывает

«Забота по-соседски⁠»