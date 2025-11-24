18 объявлений из наших подъездов, которые показывают: с такими соседями не соскучишься

Истории
2 часа назад
18 объявлений из наших подъездов, которые показывают: с такими соседями не соскучишься

Жизнь в многоквартирном доме — это настоящая школа выживания, дипломатии и абсурда. Стены многоэтажек и двери лифтов стали для нас первым аналогом соцсетей, где разворачиваются драмы, комедии и детективы. Мы собрали объявления и истории, которые идеально описывают эту незабываемую атмосферу.

«Была в выходные в гостях. Заходя в подъезд увидела это объявление и не смогла пройти мимо»

«Благодарю соседей прикрепивших здесь столь деликатное объявление. Отправлять искать работу в 5-6 утра — это... нечеловечно!»

«Мы, конечно, не кабачки, но тоже достойны вашего внимания⁠⁠»

«У подъезда появилось объявление. И требования к оной не очень то и заоблачные»

Бегемотик
1 час назад

Если не старше 19, то какое предпочтение молодым? 18летним?
А вообще сомнительный молодой человек. Ишет молодую, без образования и опыта работы, чтобы была полностью от него зависима, интересы и хобби свои и девушки побоку, т.е. не невесту то ищет.

-
-
Ответить

«И так бывает⁠»

Типичное объявление в многоэтажке

«Вова! Будь человеком, не дай потерять Мир в сердце»

«Геймер в подъезде⁠⁠»

Tanya Gorbachev
1 час назад

Это смешно! Как сказал мне мой старший сын (очень спокойный и сдержанный молодой человек) после командных игр в Контр Страйк, его уже никак не возможно оскорбить.

-
-
Ответить

«В одном из подъездов Новосибирска⁠»

Natallia
1 час назад

Мда, Адме, в своём репертуаре. Вырезали первое письмо полностью, оставив только ответ.

Комментарий с изображением на AdMe.Media
-
-
Ответить

Неизвестные новейшие технологии⁠⁠

«Урок занятной арифметики⁠⁠»

«Прохожу рядом с этим подъездом теперь с опаской»

«Хомячки в подъездном чатике»

Melancholy
1 час назад

Как хомяки попадают на чужую кухню? Там дыры чтоли к соседям?

-
-
Ответить

«Вежливые соседи»

«Гостеприимство»

«Активные жители подъезда облагораживают его с помощью цветов, другие облагораживают этими же цветами свои квартиры... У третьих просто тлен»

«Этот подъезд ничто не спасет»

«Когда хорошо отдохнула»

И такое бывает

«Забота по-соседски⁠»

Бонус: Истории про соседей, развязка которых точно не оставит вас равнодушными:

  • За моей семьей следит весь двор. Они знают когда мы выходим на прогулки, где мы гуляем и как долго. Они даже знают, что мы делаем в это время и вообще не стесняются говорить это нам и обсуждать между собой! А все потому, что 3 месяца назад у нас появился щенок золотистого ретривера. © lisechimi
  • Живу в Германии, где пластик и металл собирают в большой желтый пакет и потом выставляют возле дома, чтобы забрали. Пакеты эти надо в специальных ведомствах получать, причем бесплатно. Но соседу лень озаботиться получением пакетов, поэтому он додумался все складывать в обычный белый или зеленый пакет и потом маркером подписывать «Желтый пакет». И ведь срабатывает! © Ideer / Подслушано

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее