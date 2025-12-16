15+ человек, которым такое отмывать пришлось, что и профессиональный клинер бы спасовал

Бывает, находит такое настроение, что хочется схватиться за швабру и намыть весь дом, чтобы полы скрипели и блестели. Герои и героини нашей сегодняшней подборки именно этим и занялись — поглядите на результаты их трудов и ощутите весь терапевтический эффект. А в бонусе вас ждет забавная история от котовладельца, которому еще только предстоит познать все прелести отмывания кота.

1. «Все никак не могу поверить, что урвала эту сковородку с серебряным покрытием за гроши»

  • А вы в курсе, что на нее действует пожизненная гарантия? Они вам ее бесплатно посереберят. © SheikYabouti37 / Reddit

2. Это чайный сервиз из серебра

3. «12 часов было потрачено на чистку этого персидского ковра»

4. «Наконец-то! Наконец-то я это сделала!»

5. «Целых два дня заняла у меня уборка ванной»

6. «Отмыла плюшевого мишку моей мамы. Косолапому больше 60 лет»

7. «Сегодня убирались в покрасочном цехе»

8. «Наконец отмыла куклу из своего детства»

9. «Никакой химозы — использовался только скребок и металлическая губка»

10. «У меня появилось хобби — я чищу дорожные знаки»

11. «Почистила плиточные швы в нашем новом доме»

12. «Отмыли душевую панель в ванной — ну просто небо и земля!»

13. «Я — богиня чистки ковров в ресторанах»

14. Фольга, сода, горячая вода и пара умелых рук

15. Это пудреница родом из 40-х годов прошлого века

16. Старинный серебряный кубок до и после полировки

17. «Всего за 20 баксов я урвала вот такое колечко с опалом»

18. «Я даже и не разглядела ее толком, а уже знала, что нашла сокровище, потому что эта зараза тяжеленная. И всего пять баксов!»

Бонус. «Срочно! Умоляю, помогите! Чем это отмыть? Кот познакомился с меловой краской»

  • Не знаю, чего я ждала, но точно не этого. Ржу до слез. © worqgui / Reddit

Пока одни демонстрируют результаты своих трудов всему свету, другие превратили уборку в свою работу и могут немало секретов поведать этому миру.

Фото на превью Jozee_hog / Reddit

