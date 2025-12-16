15+ человек, которым такое отмывать пришлось, что и профессиональный клинер бы спасовал
Бывает, находит такое настроение, что хочется схватиться за швабру и намыть весь дом, чтобы полы скрипели и блестели. Герои и героини нашей сегодняшней подборки именно этим и занялись — поглядите на результаты их трудов и ощутите весь терапевтический эффект. А в бонусе вас ждет забавная история от котовладельца, которому еще только предстоит познать все прелести отмывания кота.
1. «Все никак не могу поверить, что урвала эту сковородку с серебряным покрытием за гроши»
- А вы в курсе, что на нее действует пожизненная гарантия? Они вам ее бесплатно посереберят. © SheikYabouti37 / Reddit
2. Это чайный сервиз из серебра
3. «12 часов было потрачено на чистку этого персидского ковра»
4. «Наконец-то! Наконец-то я это сделала!»
5. «Целых два дня заняла у меня уборка ванной»
6. «Отмыла плюшевого мишку моей мамы. Косолапому больше 60 лет»
- Я сейчас заплачу! © beanfox101 / Reddit
7. «Сегодня убирались в покрасочном цехе»
8. «Наконец отмыла куклу из своего детства»
9. «Никакой химозы — использовался только скребок и металлическая губка»
Ну и зачем драить духовку без моющих средств? «Не забодалась — не женщина»?
-
-
Ответить
10. «У меня появилось хобби — я чищу дорожные знаки»
11. «Почистила плиточные швы в нашем новом доме»
12. «Отмыли душевую панель в ванной — ну просто небо и земля!»
13. «Я — богиня чистки ковров в ресторанах»
14. Фольга, сода, горячая вода и пара умелых рук
15. Это пудреница родом из 40-х годов прошлого века
16. Старинный серебряный кубок до и после полировки
17. «Всего за 20 баксов я урвала вот такое колечко с опалом»
- Ого, обалдеть! Да оно раз в пять дороже стоит. © Toirtis / Reddit
- Блин, а до чистки лучше было. © SignificantPain6056 / Reddit
18. «Я даже и не разглядела ее толком, а уже знала, что нашла сокровище, потому что эта зараза тяжеленная. И всего пять баксов!»
- Офигеть, шикарная находка! © cows76 / Reddit
Бонус. «Срочно! Умоляю, помогите! Чем это отмыть? Кот познакомился с меловой краской»
- Не знаю, чего я ждала, но точно не этого. Ржу до слез. © worqgui / Reddit
Фото на превью Jozee_hog / Reddit
