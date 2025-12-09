18 уютных фото о том, что каждый встречает зиму по-своему
Зима — это суровое время, требующее сил и ресурсов. Но именно в борьбе с холодом рождается самый теплый уют и самая искренняя забота. Неважно, идет ли речь о спасении автомобиля от 40-градусного мороза или о строительстве надежного укрытия для бездомного котенка. Смотрите, как люди по всему миру встречают зиму: с юмором, запасом грецких орехов и, конечно, cо снежками.
«Подарок для мальчика 35-ти годиков»
- А вам еще один мальчик не нужен? С 41-м размером ноги. © terexa5 / Pikabu
«С помощью снежколепа я налепила вот столько снежных медведей»
«Зимняя шубка — это вам не шутка. И все же он стоит того, чтобы я ежедневно пылесосила и использовала горы валиков для удаления ворса»
«Дано: −35-45 на улице, автомобиль. Не дано: нормальный теплый гараж. Решение: автозапуск по температуре + автоодеяло»
«Собрались с друзьями и построили иглу. Вышло не по канонам, зато красиво»
«У нас −47. Как хорошо, что автобусы украсили светодиодными лентами. Их издалека видно»
«Когда сняли квартиру, обратили внимание, что у соседей на балконах грецкие орехи лежат. А сегодня и до нас очередь дошла. Хорошо, что мы уже успели подготовиться»
Маяк перед морозом утеплили шарфиком
«Вот наш красавец. Строили около двух недель, но оно того стоило»
«Она готова к зиме в Миннесоте»
«Наш прекрасный дом, украшенный к зиме!»
«Старшая дочь моей подруги (6 лет) одевала свою сестру (1 год) на зиму и очень гордится ее нарядом»
Странный наряд честно говоря. Шапка, шарф, варежки и между ними голые руки. Выглядит конечно это всё очень умилительно, но только на фото.
«Открыл капот своего грузовика, чтобы заменить аккумулятор, и обнаружил этого безбилетника. Я полагаю, что это в основном бобы, которые он собирал на зиму»
И что теперь? Выселят из обжитого местечка, выбросят запасы и уютное гнездышко? Жаль. Погибнет же... ((((
«Дом моих родителей на севере Швеции зимой!»
Виды - офонареть. И ощущение уюта и тепла в доме, когда за окном трещит мороз. Супер
«Заехали зимой проверить дачу. Оказывается, ранее заезжал дядя и оставил нам сюрприз»
«Посетил Кентукки, там было очень холодно. Сделал укрытие для этой бездомной кошки на улице»
У нас ставят такие в городе. Припахивают школьников. Они разрисовывают коробки, делают миски для еды и воды из канистр, пишут плакаты, что это - для кошек и чтоб не выкидывали.
«Я так рада своей новой теплице, в которой мои комнатные растения переживут зиму!»
«Она стащила пряжу и играла с ней в грязи. Поэтому я решила сделать все по красоте и подготовить шалунью к зиме»
А вот еще подборочка добрых историй, от которых веет теплом и уютом. А какая зима у вас: снежная, теплая или дождливая? А как вы подготавливаетесь к зиме?
Комментарии
Фото из Швеции очень здорово передает красоту северной зимы и уют теплого дома)