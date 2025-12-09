18 уютных фото о том, что каждый встречает зиму по-своему

Зима — это суровое время, требующее сил и ресурсов. Но именно в борьбе с холодом рождается самый теплый уют и самая искренняя забота. Неважно, идет ли речь о спасении автомобиля от 40-градусного мороза или о строительстве надежного укрытия для бездомного котенка. Смотрите, как люди по всему миру встречают зиму: с юмором, запасом грецких орехов и, конечно, cо снежками.

«Подарок для мальчика 35-ти годиков»

А вам еще один мальчик не нужен? С 41-м размером ноги. © terexa5 / Pikabu

«С помощью снежколепа я налепила вот столько снежных медведей»

«Зимняя шубка — это вам не шутка. И все же он стоит того, чтобы я ежедневно пылесосила и использовала горы валиков для удаления ворса»

«Дано: −35-45 на улице, автомобиль. Не дано: нормальный теплый гараж. Решение: автозапуск по температуре + автоодеяло»

«Собрались с друзьями и построили иглу. Вышло не по канонам, зато красиво»

«У нас −47. Как хорошо, что автобусы украсили светодиодными лентами. Их издалека видно⁠»

«Когда сняли квартиру, обратили внимание, что у соседей на балконах грецкие орехи лежат. А сегодня и до нас очередь дошла. Хорошо, что мы уже успели подготовиться»

Маяк перед морозом утеплили шарфиком

«Вот наш красавец. Строили около двух недель, но оно того стоило»

«Она готова к зиме в Миннесоте»

«Наш прекрасный дом, украшенный к зиме!»

«Старшая дочь моей подруги (6 лет) одевала свою сестру (1 год) на зиму и очень гордится ее нарядом»

«Открыл капот своего грузовика, чтобы заменить аккумулятор, и обнаружил этого безбилетника. Я полагаю, что это в основном бобы, которые он собирал на зиму»

«Дом моих родителей на севере Швеции зимой!»

«Заехали зимой проверить дачу. Оказывается, ранее заезжал дядя и оставил нам сюрприз»

«Посетил Кентукки, там было очень холодно. Сделал укрытие для этой бездомной кошки на улице»

«Я так рада своей новой теплице, в которой мои комнатные растения переживут зиму!»

У нас ставят такие в городе. Припахивают школьников. Они разрисовывают коробки, делают миски для еды и воды из канистр, пишут плакаты, что это - для кошек и чтоб не выкидывали.

«Я так рада своей новой теплице, в которой мои комнатные растения переживут зиму!»

«Она стащила пряжу и играла с ней в грязи. Поэтому я решила сделать все по красоте и подготовить шалунью к зиме»