18 весенних наблюдений, после которых сердце теплее, чем воздух

А я беру старый,севший свитер с хорошим воротом и обрезаю по прямой рукава с боковыми швами. Края обвязываю крючком или тесьмой Получается великолепная манишка, которая прикрывает спину и грудь и шею Ее легко снять, достаточно расстегнуть куртку, если стало жарко, Она не очень сильно увеличивает объем, но в ней очень тепло, особенно если ворот высокий И ее легко свернуть и убрать в сумку, т.к нет рукавов, она занимает немного места, как шарф.. Я таких напокупала в секонде (за копейки)достаточно много и снабдила ими своих внуков , подруг, соседей и их детей. У самой несколько - разные цвета и толщина, смотря под что надеваешь. .