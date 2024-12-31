18 ярких фотографий, от которых так и веет новогодним настроением
Фотоподборки
1 день назад
Наступают самые приятные дни в году, когда вокруг все мерцает цветными огнями и атмосфера праздника так и витает в воздухе. Новогодняя ночь уже не за горами, а чтобы она казалась еще ближе, предлагаем посмотреть нашу специальную подборку.
«Я снимала, как дочка украшает елку, и в последний момент уменьшила масштаб»
«Канун Нового года в Париже, несколько лет назад»
«Кот моего друга терпеливо дожидается своего подарка»
«Снег пошел раньше, чем мы успели нарядить мансарду, так придется отложить эту идею на следующий год. И кажется, леденцы надо покупать побольше, а то они в сугробах утонули»
«Эту высоченную елку я снял в первый день Нового года. Чтобы заполучить такой кадр, пришлось улечься на землю и фотографировать снизу»
«У бабушки моего друга всегда были самые красивые елки, но вот эта — моя любимая!»
«А я себе вот такое нарядное платье сшила на Новый год!»
«Вот так видят Новогоднюю елку люди с астигматизмом»
Бред полнейший про астигматизм. Это может очень сильный со зрением -8.
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«Сегодня видел машину, которая просто пропитана новогодним настроением»
Самое милое елочное украшение, которое только может быть
«Новогоднее утро 1985 года. Чуть не треснул тогда от счастья! В тот день я получил в подарок печатную машинку»
«Праздничная елка в научно-промышленном центре, Чикаго»
«Вот так выглядит Новый год на Аляске»
«Жена украшает елку»
«Моя попытка испечь праздничное печенье. По-моему, звездочки получились очень милыми»
«Говорят, что наша праздничная елка больше похожа на куст. Ну и ладно, нам она все равно очень нравится»
«Чтобы сделать эту красоту, нам потребовалось почти 2 дня и 400 гирлянд, в которых около 30000 лампочек»
«Лежал на диване, как вдруг заметил, что елка слегка шевелится. Встал посмотреть в чем дело и нашел вот этого малыша»
А вот вам в подарок еще несколько новогодних подборок для праздничного настроения:
Фото на превью SausageGrenade / Reddit
Комментарии
Уведомления
С новым годом, комментаторская база Эдми!
Всем нам новых тем для обсуждений - весëлых и серьëзных.
Ну и каждому здоровья, а остальное приложится
Мне ещё в ноябре подарили ëлку. Такую, какую я хотела
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В этом году у нас живая ёлка, точнее, сосна, и деревянные игрушки. После многих лет искусственной ёлки, она кажется сказочной)
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