18 ярких фотографий, от которых так и веет новогодним настроением

1 день назад

1 день назад

Наступают самые приятные дни в году, когда вокруг все мерцает цветными огнями и атмосфера праздника так и витает в воздухе. Новогодняя ночь уже не за горами, а чтобы она казалась еще ближе, предлагаем посмотреть нашу специальную подборку.

«Я снимала, как дочка украшает елку, и в последний момент уменьшила масштаб»

«Канун Нового года в Париже, несколько лет назад»

«Кот моего друга терпеливо дожидается своего подарка»

«Снег пошел раньше, чем мы успели нарядить мансарду, так придется отложить эту идею на следующий год. И кажется, леденцы надо покупать побольше, а то они в сугробах утонули»

«Эту высоченную елку я снял в первый день Нового года. Чтобы заполучить такой кадр, пришлось улечься на землю и фотографировать снизу»

«У бабушки моего друга всегда были самые красивые елки, но вот эта — моя любимая!»

«А я себе вот такое нарядное платье сшила на Новый год!»

«Вот так видят Новогоднюю елку люди с астигматизмом»

«Сегодня видел машину, которая просто пропитана новогодним настроением»

Самое милое елочное украшение, которое только может быть

«Новогоднее утро 1985 года. Чуть не треснул тогда от счастья! В тот день я получил в подарок печатную машинку»

«Праздничная елка в научно-промышленном центре, Чикаго»

«Вот так выглядит Новый год на Аляске»

«Жена украшает елку»

«Моя попытка испечь праздничное печенье. По-моему, звездочки получились очень милыми»

«Говорят, что наша праздничная елка больше похожа на куст. Ну и ладно, нам она все равно очень нравится»

«Чтобы сделать эту красоту, нам потребовалось почти 2 дня и 400 гирлянд, в которых около 30000 лампочек»