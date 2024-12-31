18 ярких фотографий, от которых так и веет новогодним настроением

Фотоподборки
1 день назад

Наступают самые приятные дни в году, когда вокруг все мерцает цветными огнями и атмосфера праздника так и витает в воздухе. Новогодняя ночь уже не за горами, а чтобы она казалась еще ближе, предлагаем посмотреть нашу специальную подборку.

«Я снимала, как дочка украшает елку, и в последний момент уменьшила масштаб»

«Канун Нового года в Париже, несколько лет назад»

«Кот моего друга терпеливо дожидается своего подарка»

OLE
22 часа назад

Надеюсь, оно того стоит. Такой милаш достоин самого лучшего.

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«Снег пошел раньше, чем мы успели нарядить мансарду, так придется отложить эту идею на следующий год. И кажется, леденцы надо покупать побольше, а то они в сугробах утонули»

«Эту высоченную елку я снял в первый день Нового года. Чтобы заполучить такой кадр, пришлось улечься на землю и фотографировать снизу»

OLE
22 часа назад

Фиг поймёшь, что это ёлка, если бы не аннотация.

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«У бабушки моего друга всегда были самые красивые елки, но вот эта — моя любимая!»

«А я себе вот такое нарядное платье сшила на Новый год!»

«Вот так видят Новогоднюю елку люди с астигматизмом»

«Сегодня видел машину, которая просто пропитана новогодним настроением»

Самое милое елочное украшение, которое только может быть

«Новогоднее утро 1985 года. Чуть не треснул тогда от счастья! В тот день я получил в подарок печатную машинку»

«Праздничная елка в научно-промышленном центре, Чикаго»

«Вот так выглядит Новый год на Аляске»

«Жена украшает елку»

«Моя попытка испечь праздничное печенье. По-моему, звездочки получились очень милыми»

«Говорят, что наша праздничная елка больше похожа на куст. Ну и ладно, нам она все равно очень нравится»

«Чтобы сделать эту красоту, нам потребовалось почти 2 дня и 400 гирлянд, в которых около 30000 лампочек»

«Лежал на диване, как вдруг заметил, что елка слегка шевелится. Встал посмотреть в чем дело и нашел вот этого малыша»

А вот вам в подарок еще несколько новогодних подборок для праздничного настроения:

Фото на превью SausageGrenade / Reddit

Комментарии

Уведомления
Rose1
16 часов назад

С Новым годом!)
Мира, счастья и любви!
И просто добрых и ярких событий)

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VareSilvana
15 часов назад

С новым годом, комментаторская база Эдми!
Всем нам новых тем для обсуждений - весëлых и серьëзных.
Ну и каждому здоровья, а остальное приложится

Мне ещё в ноябре подарили ëлку. Такую, какую я хотела

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Ёжик в авокадо
9 часов назад

В этом году у нас живая ёлка, точнее, сосна, и деревянные игрушки. После многих лет искусственной ёлки, она кажется сказочной)

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