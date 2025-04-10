19 человек, которые смотрели-смотрели на свои квартирки и поняли, что настало время перемен

Герои нашей статьи засучили рукава и поколдовали над своими домами. Кто-то из них затеял настоящий ремонт, другие же просто добавили несколько классных элементов. В любом случае смотреть на эти уютные гнездышки — одно удовольствие.

1. "Переделал кладовую. Как же меня бесили эти проволочные полки!"

Пожалуйста, удалите эти фото! Моя жена не должна их увидеть. Отличная работа! © rmesure / Reddit

2. "Я сделал это! Декор из реек и полки. Все отшлифовано и покрашено"

3. "Связала коврик в виде пруда с карпами"

4. "Ванная комната теперь выглядит намного лучше! Прислушалась к советам и добавила зеркало побольше, передвинула ящики, добавила гирлянд"

5. "Мой держатель туалетной бумаги Долли"

6. "Сделали прихожую в нашем гараже. Это заняло больше времени, чем хотелось бы, но оно того стоило"

7. "У меня теперь розовая кухня"

8. "Слепила этого снежного человека фактически из мусора. Нам просто нужно было место для рождественского печенья"

9. "У меня годами был нейтральный интерьер, сейчас решила наполнить квартиру "дофамином". Когда-нибудь я найду парня-металлиста, которому понравится отдыхать здесь со мной"

10. "На праздниках я смастерил люстру-осьминога"

11. "Нарисовала в комнате своей падчерицы пустынные горы. Это был сюрприз, и он ей понравился"

Если бы я пришла домой, и у меня в комнате была бы такая фреска, я была бы в восторге. А мне 30 лет. © ohH***yeah00 / Reddit

12. "Не только книжный шкаф, но и потайная дверь. На его изготовление потратил $100"

13. "Моя первая попытка сделать нестандартную мебель. Только взгляните на эти ручки из сосны! Я вдохновлялся "Алисой в стране чудес""

14. "Хотел замаскировать модем, стоящий на книжной полке"

15. "Выкроила время, чтобы сделать «подтяжку лица» этой дурацкой ванной комнате"

Ты отлично справилась! Обожаю эту ванную. © chichi_2 / Reddit

16. "Миска рамэна, показывающая погоду"

17. "Недавно мы купили квартиру в комплексе, расположенном посреди соснового леса. Так захотелось перенести внешнее внутрь. Мы называем это библио-деревом"

18. "Сделала лунный декор для камина. Использовала фетр, бусины и пуговицы"