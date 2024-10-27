19 человек, которым есть чем продолжить фразу: «Однажды я вызвал специалиста на дом...»

Истории
12 минут назад

Прочищать слив в ванной, наводить уборку в каждом уголке и менять шланги у стиральной машинки научиться, конечно, можно. Но гораздо быстрее это могут сделать специально обученные люди, особенно когда нам самим надо бежать на работу, в детский сад, в магазин или на встречу. Герои нашей статьи тоже хотели решить бытовые вопросы с помощью чужих рук, но у всех эта затея обернулась смешными и не очень историями.

  • Сижу дома, окно открыто. Слышу разговор строителей, которые то ли кондиционер вешают, то ли фасад дома утепляют:
    — Да гады они, наворовали все.
    — Почему сразу наворовали, может, заработали?
    — Да где сейчас можно заработать?
    — Программистами. Один сайт сделать кучу денег стоит. Ты вот знаешь, как сайт сделать?
    — Ну... нет.
    — Вот и не трепись, инструмент лучше подай.
    Дальше работали молча. © Bristel / Pikabu
  • Сделали мне в ванной ремонт, все новое: трубы, сантехника, плитка. Но через пару дней унитаз стал плохо смывать воду. Вызвал специалистов, и в итоге, чтобы прочистить его, пришлось разбить часть новой плитки и врезать новую сантехнику. А в сливе унитаза они нашли пару перчаток с логотипом компании сантехника, который мне изначально все тут делал, и камень размером с мой кулак. Сантехник свою вину не признает и говорит, что это я его перчатки подбросил в унитаз, чтобы скидку выбить. © Unknown author / Reddit
  • Однажды к нам на работу зашла девушка и раздала визитки с надписью «жена на час». Ну, я взял и ради прикола позвонил, мол, хочется пельмешек домашних — сил нет! Уже через час она была на пороге. Оставил ее одну на кухне, а когда вернулся, то просто обалдел: эта девица налепила 6 видов пельменей: свино-говяжьи, куриные, со свининой и капустой, с грибами и прочее. Внешне они тоже отличались: свернутые, квадратные, шестигранные, с узорным швом. А какое мастерство лепки!
    Я ее уговорил вместе пообедать. Расплатился. Она перед уходом поинтересовалась, могу ли я ей в случае необходимости помочь с ремонтом. Естественно, согласился. В течение месяца я пару раз у нее что-то чинил, она готовила мне еду. Потом стали ходить в кафе вместе. Вот так и завертелось у нас с любимой. © admin / y-story
  • Одна тетя помогала мне по хозяйству (до этого она больше 10 лет проработала у моей знакомой без нареканий). Первые звоночки стали поступать, когда мне другая профессиональная домработница сказала, что при моем метраже уж больно долго та тетя все делает. Потом я как-то заметила, что прихожу домой, а там пахнет моей туалетной водой, а однажды каплю лака для ногтей увидела на плитке в нелогичном для меня месте. А потом, ложась в роддом, я сняла все украшения, ибо пальцы опухли, и сложила в одну коробку. Когда вернулась, обнаружила пропажу одного кольца. В общем, муж надавил на тетю морально, и она созналась, мол, бес попутал, раскаиваюсь. Кольцо она вернула, и на этом мы расстались. А спустя длительное время выяснилось, что еще пропали очень красивые и памятные серьги, только уже и не доказать было.
    Теперь я очень хочу няню, но не знаю, как можно за вменяемые деньги найти того, кому сможешь доверить ребенка. Ведь одно дело вещей не досчитаться — по камерам посмотрел, предъявил, вернул, как было. А вот если в камеру увидишь, что с ребенком ведут себя как-то не так, то обратно не отмотать будет уже. © nedrakedra / Pikabu
  • Когда мы устанавливали новую стиральную машину, к нам пришел невероятный, удивительный сантехник. Это был молодой парень в джинсовом костюме. В руках он держал дорогой чемоданчик-дипломат. Прежде чем приступить к работе, он вымыл руки и надел медицинские перчатки и белый халат. Ни дать ни взять — хирург перед операцией.
    Я, не отрываясь, смотрел, как он работает. В его дипломате все инструменты были явно не из дешевых и разложены в идеальном порядке. Для изоляции он использовал какую-то специальную нить. Я, всю жизнь пользовавшийся паклей, был в шоке.
    Когда он быстро сделал свою работу, то убрал за собой мусор в специальный мешочек, который забрал с собой. Последний штрих, завершающий картину — он не взял денег, потому что установка машины входила в ее стоимость. После этого случая меня начали терзать смутные подозрения в том, что я — сильно отставший от современности человек. Службы сервиса уже давно вышли на новый уровень, а я по-прежнему живу устаревшими стереотипами. © smile2 / Pikabu
  • К нам однажды пришел сантехник из ЖЭКа устранять безобразие, которое учинили те, кто нам делал ремонт. После устранения протечки я спрашиваю сантехника: «Сколько я Вам должна?» А он ошарашил: «Нисколько, если дадите потискать вашего кота, уж очень он красивый у вас». © Маритулька / ADME
  • В начале года у меня начала протекать раковина, вызвала сантехника. Открываю дверь и вижу невероятно красивого парня. Я на мгновение даже дар речи потеряла. Я довольно замкнутая и застенчивая девушка, но с ним было так легко, будто мы всю жизнь знакомы. Когда он закончил, мы попрощались, и мастер ушел. Тут слышу звонок в дверь, открываю — на пороге он. Думала, парень что-то забыл, а он попросил мой телефончик! Мы начали переписываться, сходили на свидание. Сейчас мы живем вместе. Да-да, ребята, я встречаюсь со своим сантехником. © Even_Ad7595 / Reddit
  • Меняли у нас в квартире трубы водопроводные. И вот чувствую я — что-то не то теперь с унитазом. Оказалось, подключили горячую воду в сливной бачок. Цирк начался на следующий день, когда пришел мастер и раздавил крышку корзины для белья, усевшись на нее. Быстренько ретировался после этого. © N_V_F / ADME
  • Мы с женой купили дом, и вскоре после переезда у нас возникли проблемы с кондиционером. Я вызвал мастеров. Во-первых, ребята опоздали почти на 3 часа. А во-вторых, когда я открыл дверь, они начали заглядывать в дом через мое плечо, и старший из них спросил: «А твои мама или папа дома?» Чтоб вы понимали, я бородатый 32-летний мужик ростом выше 180 см. Я не выгляжу моложе своих лет и не могу себе представить, почему кто-то мог принять меня за ребенка. Меня этот дурацкий вопрос настолько выбесил, что я просто закрыл дверь перед лицом этих горе-мастеров. Через 2 секунды, после того как моя голова немного прояснилась, я снова открыл дверь и сказал им: «Извините, я в ваших услугах не нуждаюсь», — и снова закрыл дверь. В итоге я вызвал других мастеров для настройки кондея. © Sonder89 / Reddit
  • Один товарищ делал ремонт у меня в квартире. По-хозяйски развалил свои вещи в ванной комнате, хотя ремонт был не там и ему было предоставлено место для вещей. Он шлепал по всей квартире: то ему на лоджию надо выйти, то в туалет сходить, то музыку врубить погромче. Апогеем стал момент, когда он зашел ко мне в кабинет (я работала удаленно), поманил рукой и выдал: «Организуй-ка мне чайку!» Сразу скажу, я не против угостить чаем работника, но он сказал это таким тоном, будто я ему родственница какая-то... Распрощалась с ним, в общем. © fintirumpe / Pikabu
  • Ко мне пришел сантехник чинить кран на кухне. Спустя минут 40 пришла его жена с какими-то дополнительными инструментами. Спустя еще 20 минут они стали обсуждать своих детей, какие майки им купить и сколько денег сдать в родительский комитет. Сейчас они вовсю ссорятся на моей кухне. Нормально ли то, что мне неуютно находиться в своей же квартире? © Карамель / VK
  • Вызвали бригаду клининга для генеральной уборки перед продажей. Квартира в новостройке, не сильно грязная. Приехали 3 женщины. Убирали однушку часа 4. Болтали без умолку. Проверила я за ними чисто номинально, потому что была уверена, что уж три-то женщины с таким объемом работ легко справятся. А потом глянула: углы в ванной пыльные, налет вокруг стойки душа не отмыли (он ногтем снимается), в кухне рейлинги оставили жирными, пыль много где не вытерли — и это не полный список. Позвонила в компанию, там сказали, что приедет человек и переделает. Я составила исчерпывающий список косяков с фотографиями. Этот человек сделал ровно половину. Писала в компанию еще раз — деньги не вернули. Вот и выяснилось, что 4 человека за 15 тысяч не могут вымыть новую чистую однушку! © ScaryAkul / Pikabu
  • Сломалась дома газовая колонка. Вызвали мастера, а я дома одна была (родители на работе). И такой интересный общительный мужчина пришел! Минут 30 колонку ремонтировал, мы разговорились, да так, что потом еще час сидели за чашкой кофе, обсуждая все на свете. За это время уже и мама успела с работы вернуться. Проводили мастера уже вместе, и тут мама мне выдает: «Присмотрелась бы ты к нему! Видишь, как много у вас тем общих, какой приятный человек». Это ж как я надоела маме за 22 года, что она меня уже за 50-летнего мужика сватать готова. © Карамель / VK
  • Установили с мужем несколько скрытых камер по квартире. Оба загружены, вызывали клининг. Работницам сообщили о камерах, да и запись ставим только на время уборки, чтобы в случае чего не было споров. Но одна дамочка попалась настолько недалекая, что что уносила вещи в ванную, обратно не выносила, а в ванной они «растворялись». Пожаловались, ее уволили, хотя именно в санузле камер у нас не было. © Подслушано / Ideer
  • Решила обновить мебель в комнате дочери. Привезли мне все в разобранном виде. Сидим мы, значит, с дочкой на горе досок, муж в командировке, рядом бегает полуторагодовалый младший. Решила вызвать мастера по сборке. Позвонила по первому номеру с сайта объявлений, пришел парнишка лет 18 и принялся за дело. Собрал всю дочкину мебель, потом собрал шкаф, который уже месяц стоял в коробке и ждал приезда мужа, передвинул все в детскую. Я вообще не планировала такой объем работы, но увидев его рабочий процесс, выдала сразу 5тысяч. Потом он прошелся по квартире, подкрутил везде дверцы, доводчики, починил душ, два язычка на комнатных дверях, заменил лампочки и повесил кашпо. А уже уходя, доставая свою обувь из обувного шкафа, услышал, что дверь в купе поскрипывает. Снял, разобрал там колесики какие-то, почистил, из чемоданчика достал новую запчасть, заменил и установил обратно.
    Я обалдела, честно. За 5 штук он мне отремонтировал в доме все, до чего у мужа не доходили руки годами. При том, что из оговоренных услуг была только сборка мебели. Мусор он также забрал с собой. © Nuclear.Cat / Pikabu
  • Родители на свадьбу подарили стиральную машинку, раковина к ней шла в комплекте. Жили мы тогда с уже бывшей женой в бабушкиной квартире. Бабушка очень любила свою квартиру, поэтому раковина там была итальянская. Короче, настала пора все это хозяйство менять. Вызвал «мастера», приехал пацан, мой ровесник, в руках ничего. Я тогда еще очень удивился, как он все будет делать. А оказалось, что никак не будет. Посмотрел он на все и сказал, что тут только болгаркой пилить. «Давайте болгарку», — и смотрит на меня вопрошающе. Я говорю ему, что у меня нет болгарки и не было никогда. В общем, инструмента не нашлось. И тогда он выдал:
    — С вас 2,5 тысячи.
    — За что?
    — За ложный вызов. Я же потратил время и деньги на дорогу.
    Жена ломанулась деньги искать. Я ее остановил, все еще не веря в тот сюр, который происходил прямо на моих глазах. Не стали мы ему платить. © vrotmnenogy / Pikabu
  • Искали няню для ребенка. Когда мы дали объявление, поступило несколько звонков, и я сама выбирала кандидатку (муж только давал советы). И оказалось, что я выбрала среди всех девушек ту, с которой мой благоверный когда-то имел связь. Просто муж едко комментировал других кандидаток, а по поводу этой не сказал ничего.
    Няня нам требовалась только по четным дням, когда я находилась на работе. Шустрая девочка успевала следить не только за маленьким ребенком, но и моего мужа без внимания не оставляла. Очень талантливая девочка, да...
    Все вскрылось через несколько месяцев. Однажды я вернулась с работы и застала их вместе. Муж во всем признался. Пришлось расстаться и с ним, и с няней. © admin / y-story
  • Переехали мы на съемную квартиру. Через день-два унитаз стал плохо сливать воду, вызвали сантехника из ЖЭКа. Он осмотрел место происшествия и промямлил: «У вас тут гофра криво приделана. Видите, какой уклон? Конечно, плохо смывает. Купите гофру, позвоните, я поменяю». В очередной раз сходив в туалет и получив аквариум с не совсем рыбками, я в бешенстве схватила вантуз и мучила бедный унитаз минут 10. И тут — чпок! — вся вода уходит, а на дне плавает металлическая крышка-закрутка от банки. Ну, каким надо быть гением, чтобы пытаться такое смыть в унитаз?! После этого все смывалось, как надо, и даже криво приделанная гофра не мешала. © zmeika2 / Pikabu
  • Купила новые краны и вызвала сантехника, чтобы поставил. Он отказался, мол, ерунда новомодная. Поставил «свои, проверенные», замотал паклей и ушел, довольный. На второй день краны потекли, залили соседей. Полетела ругаться, а на меня посмотрели, как на инопланетянку и выдали: «У вас текут краны? Сами виноваты! Вы же их, наверное, крутили?» Я не нашлась, что ответить, ушла, вызвала другого сантехника, он поставил мои нормальные краны безо всякой проверенной столетиями пакли, с белой герметизирующей лентой, и они исправно служат уже лет 15. © Таисия К / ADME

Чтобы решить бытовой вопрос, конечно, лучше всего вызывать проверенного специалиста. Но иногда выбора нет и тогда, лучше ориентироваться на отзывы.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее