19 человек, которым есть чем продолжить фразу: «Однажды я вызвал специалиста на дом...»

История про сантехника - "когда в пoрнофильме все пошло не по плану"
-
-
Ответить
Прочищать слив в ванной, наводить уборку в каждом уголке и менять шланги у стиральной машинки научиться, конечно, можно. Но гораздо быстрее это могут сделать специально обученные люди, особенно когда нам самим надо бежать на работу, в детский сад, в магазин или на встречу. Герои нашей статьи тоже хотели решить бытовые вопросы с помощью чужих рук, но у всех эта затея обернулась смешными и не очень историями.
История про сантехника - "когда в пoрнофильме все пошло не по плану"
Чтобы решить бытовой вопрос, конечно, лучше всего вызывать проверенного специалиста. Но иногда выбора нет и тогда, лучше ориентироваться на отзывы.