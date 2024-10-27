19 человек, которым есть чем продолжить фразу: «Однажды я вызвал специалиста на дом...»

Прочищать слив в ванной, наводить уборку в каждом уголке и менять шланги у стиральной машинки научиться, конечно, можно. Но гораздо быстрее это могут сделать специально обученные люди, особенно когда нам самим надо бежать на работу, в детский сад, в магазин или на встречу. Герои нашей статьи тоже хотели решить бытовые вопросы с помощью чужих рук, но у всех эта затея обернулась смешными и не очень историями.