19 человек, у которых даже иголка работает как кисть художника

Есть люди, которые при помощи иголки и нитки могут создавать настоящие шедевры. Они не просто шьют, вяжут или вышивают, они буквально рисуют на ткани картины, от которых невозможно оторвать глаз. Их мастерство доказывает: чтобы творить волшебство, нужен не холст, а талант и золотые руки.

«Сшила это платье сама. Повышенного внимания со стороны мужчин теперь не избежать!»

Какой офигенный лиф, просто глаз не оторвать! © queenskey/ Pikabu

«Некоторые пишут, что фото сгенерировано ИИ, но я сшила это платье сама!»

Вы похожи в нем на ангела! © houseplant-hoarder / Reddit

«Превратила старые джинсы в эту невероятную сумку в форме рыбы!»

«Работаю в приюте для животных. Посмотрите, какое одеяло сшила моя мама, чтобы поддержать наших пушистиков!»

«Пригласили нас на свадьбу, и я попросила свекровь украсить мне платье, которое я сама сшила»

Вау! Как-то так и создаются семейные реликвии. © MRperchance / Reddit

«Я наконец-то закончила домик для Барби! На его изготовление ушло несколько лет»

«Мое свадебное платье и длинная фата, полностью расшитые бисером. Сотни часов работы позади, и я невероятно горжусь результатом!»

«Часами смотрела на его фотографию, пытаясь понять его настроение, прежде чем прикоснуться к коже. Надеюсь, у меня получилось»

«Мне потребовались: шерсть, проволока и немного упрямства»

«Сделала бархатный корсет с ручной вышивкой жемчугом!»

«Два с половиной года работы! Я связала крючком эту занавеску-портрет нашего кота Мемфиса»

«Представляю вам сырные штаны»

«После 160 часов работы, почти 2 килограммов пряжи и более 700 нитей, мой плед наконец-то готов»

«Я хотела доказать себе, что смогу сделать что-то подобное. У меня получилось!»

«Наконец-то закончила медузку»

«А вот и мой котик»

«Моя недавняя картина ленточками»

«Я решила воссоздать культовое „платье мести“ принцессы Дианы по-своему»

«После месяца работы и 9 мотков пряжи это, наконец, закончено»