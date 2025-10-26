20+ мастеров, чьи спицы и крючки творят истинную красоту
Вязание — это магия, доступная каждому. Только представьте: из бесформенного мотка ниток рождается нечто, что может вызвать и умиление, и восторг, и смех. Мастера из нашей статьи не просто вяжут, а создают характеры и истории. Их работы — настоящие арт-объекты!
«Мой вязаный крючком аквариум»
«Связала точную копию своего кота. Спорим, вы их не различите?»
Милые котики. Вязаный недоволен, что есть живая его копия, отвернулся. 🐱
- Ха! Кажется, модель недовольна! © splithoofiewoofies / Reddit
«Добавила медузу в свою коллекцию морских подушек»
«Моя бесполезная рыбья шапка»
Шапка классная. И мужичок симпатичный. Если он не лысый, прямо я влюбилась бы.
«Мой вязаный косплей: Анна из „Холодного сердца“. Ушло больше двух лет!»
«Один из моих старых фрихенд проектов»
Гм, я сначала на нижнюю фотку посмотрела и мне показалось что это эээ верхняя часть ног))
«Сын запросил от меня костюм клубка ниток на Хэллоуин. Заняло несколько недель, но наконец он готов!»
Оригинальный костюм. Цвет яркий, праздничный. Настоящая вязальщица мама пацанёнка.
- Боже, я бы распечатала это фото и повесила в рамке на стену! © Background_Tension54 / Reddit
«Связала одеяло в подарок начальнице на рождение малыша. Ушел месяц, и это моя четвертая работа крючком»
Потрясно, обычно такие с ромашками-незабудками делают ( тоже классно)), а тут медведи))
- За такую прелесть я бы выбила тебе повышение! © Clear_Marionberry306 / Reddit
«Сделала себе платье ко дню рождения. Теперь оно мое любимое!»
- Я просто ахнула, когда увидела тебя! © KirinoLover / Reddit
«Заняло больше времени, чем я рассчитывала. Но спустя два года одеяло наконец готово!»
Вот это настоящий шедевр! Настолько красиво, аккуратно, приятно, что нет слов выразить восхищение! Молодец!
- Обалдеть, у меня бы ушло лет двадцать! © castle_deathlock / Reddit
«Черная шаль из перьев готова! Ушло два месяца моей жизни и 16 мотков пряжи»
На месте авторов "Уэнсдей" я бы выкупила эту шаль для сериала за любые деньги )))
«Моя замечательная коллега-акушерка уходила на пенсию, и вот что мы ей подарили»
288? Клиника частная что ли? Я думала акушерки минимум одного в смену, и это считается спокойным дежурством ещё.
«Этот плед символизирует её карьеру в качестве акушерки. Каждый круг рассказывает при помощи цвета историю одного малыша, которому она помогла появиться на свет»
- Я бы плакала навзрыд, получив такое! © pedeux2 / Reddit
«Все последние месяцы беременности вязала дракона для своего малыша»
«Длина дракона от носа до хвоста больше 2,4 метров, и он довольно увесистый!»
- Только по фото с ребенком поняла, какой он огромный! © tashia25 / Reddit
«Вяжу мышей в утешение детям, которые попадают в больницу. Уже связала 129 штук»
«Птичья семья»
«Новое вязаное платье в мою коллекцию»
Вот первый раз в подборке вижу красивое вязаное платье, которое и сделано со вкусом, и сидит хорошо)
«Мне просто захотелось приготовить яичницу»
«В последнее время мне нравится делать странные подушки»
«С этим я выиграла два приза на ярмарке!»
Оооо! Просто отпад! Грифоны статичные, как им и положено. А нижние дракончики - просто огонь!
«Связала лесную котошапку с косами»
Я такую же дочери вязала когда-то)) Был у нее период увлечения нелепыми шапками 😁
«Мои платки-бактусы из градиентной пряжи»
«Все цветы для своей свадьбы я связала сама»
«Связала пса в подарок. На его создание ушло около 110 часов»
- Он как настоящий! Аж жуть берет. © SardonicHistory / Reddit
Браво всем мастерицам!
Здорово, когда и руки, и фантазия, и качество исполнения идут вместе)