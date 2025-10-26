20+ мастеров, чьи спицы и крючки творят истинную красоту

Фотоподборки
1 час назад
20+ мастеров, чьи спицы и крючки творят истинную красоту

Вязание — это магия, доступная каждому. Только представьте: из бесформенного мотка ниток рождается нечто, что может вызвать и умиление, и восторг, и смех. Мастера из нашей статьи не просто вяжут, а создают характеры и истории. Их работы — настоящие арт-объекты!

«Мой вязаный крючком аквариум»

«Связала точную копию своего кота. Спорим, вы их не различите?»

«Добавила медузу в свою коллекцию морских подушек»

«Моя бесполезная рыбья шапка»

«Мой вязаный косплей: Анна из „Холодного сердца“. Ушло больше двух лет

«Один из моих старых фрихенд проектов»

Евга
21 минута назад

Гм, я сначала на нижнюю фотку посмотрела и мне показалось что это эээ верхняя часть ног))

-
-
Ответить

«Сын запросил от меня костюм клубка ниток на Хэллоуин. Заняло несколько недель, но наконец он готов!»

«Связала одеяло в подарок начальнице на рождение малыша. Ушел месяц, и это моя четвертая работа крючком»

Евга
11 минут назад

Потрясно, обычно такие с ромашками-незабудками делают ( тоже классно)), а тут медведи))

-
-
Ответить

«Сделала себе платье ко дню рождения. Теперь оно мое любимое!»

«Заняло больше времени, чем я рассчитывала. Но спустя два года одеяло наконец готово!»

Светлана БМВ
3 минуты назад

Вот это настоящий шедевр! Настолько красиво, аккуратно, приятно, что нет слов выразить восхищение! Молодец!

-
-
Ответить

«Черная шаль из перьев готова! Ушло два месяца моей жизни и 16 мотков пряжи»

Пика
47 минут назад

На месте авторов "Уэнсдей" я бы выкупила эту шаль для сериала за любые деньги )))

-
-
Ответить

«Моя замечательная коллега-акушерка уходила на пенсию, и вот что мы ей подарили»

Вайншток Анастасия
1 час назад

288? Клиника частная что ли? Я думала акушерки минимум одного в смену, и это считается спокойным дежурством ещё.

-
-
Ответить

«Этот плед символизирует её карьеру в качестве акушерки. Каждый круг рассказывает при помощи цвета историю одного малыша, которому она помогла появиться на свет»

«Все последние месяцы беременности вязала дракона для своего малыша»

«Длина дракона от носа до хвоста больше 2,4 метров, и он довольно увесистый!»

  • Только по фото с ребенком поняла, какой он огромный! © tashia25 / Reddit

«Вяжу мышей в утешение детям, которые попадают в больницу. Уже связала 129 штук»

«Птичья семья»

«Новое вязаное платье в мою коллекцию»

«Мне просто захотелось приготовить яичницу»

«В последнее время мне нравится делать странные подушки»

«С этим я выиграла два приза на ярмарке!»

«Связала лесную котошапку с косами»

Cat Fan
22 часа назад

Я такую же дочери вязала когда-то)) Был у нее период увлечения нелепыми шапками 😁

Комментарий с изображением на AdMe.Media
-
-
Ответить

«Мои платки-бактусы из градиентной пряжи»

«Все цветы для своей свадьбы я связала сама»

«Связала пса в подарок. На его создание ушло около 110 часов»

Фото на превью Alannahjw13 / Reddit

Комментарии

Уведомления

Похожее