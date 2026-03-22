19 теплых комиксов о весне, которая пахнет тюльпанами, первым шашлыком и мокрой землей под ногами — 22.03.2026

Вы тоже ощущаете аромат первых цветов на клумбах и слышите жаворонков по утрам? Весна! Время яркого солнца, долгожданных шашлыков, легких курток и самых чистых окон на свете. Иногда, конечно, бывают и неожиданности в виде апрельского снегопада и широких луж, но это все равно весна! И кто мы такие, чтобы не обсудить ее в комиксах?

Если уже припекает весеннее солнце, не спешите открывать окно. Ветер в эту пору еще тот сорванец. Берегите себя!

Весной хочется сделать много вещей: провести генеральную уборку, купить парочку вазонов и... вынести новогоднюю елку

Esmeralda 54 минуты назад У моей коллеги елка до сих пор стоит, говорит, ее не напрягает)) Ответить

Признавайтесь, вы ведь в апреле тоже радуетесь неожиданно обнаруженному снежному сугробу? Поиграть в снежки среди распустившихся цветов — незабываемо!

Esmeralda 53 минуты назад У нас все везде растаяло, кроме детской площадки под окном, вообще не понимаю, в чем прикол Ответить

Открыть сезон ароматным шашлыком — традиция для многих. Как и очередь в гипермаркете за углем, шампурами и, собственно, мясом

Выбрать правильное время для стирки зимней одежды — задача сложная, ведь каждый знает примету: постирал пуховик — зима вернулась. У вас ведь тоже так?

Esmeralda 53 минуты назад Я пока еще не рискую стирать 😃 Ответить

Весной в магазинах одинаково популярны и грунт для рассады, и лопаты для чистки снега

Esmeralda 49 минут назад А слову, о цветах. Мама сказала, что мой фикус надо пересадить как раз в начале весны. Купила землю в магазине, пересадила. И теперь из земли выросли какие-то неопознанные ростки 🤷‍♀️ жду, чтобы узнать, что это)) Ответить

Увы, иногда весна не балует нас погодой. Да что уж там, она может подарить нам жаркий день, а вечером взбодрить морозом. С этими капризами каждый справляется, как может

Esmeralda 48 минут назад Вот это она дает: месяц назад сдала, уже машину купила и уже на ней одна ездит… у меня на это все год ушел)) Ответить

Каждый собачник радуется возможности пройтись со своим лохматым другом по солнышку, только есть одно «но»

Esmeralda 48 минут назад Зачем она надела весной на прогулку с собакой светлый костюм?) Ответить

Единственный минус только что вымытого окошка — оно будет чистым примерно... Две минуты! Новый рекорд

Esmeralda 47 минут назад Мама вчера рассказывала, что помыла все окна, а через полчаса они уже все были заляпаны носами 😃 Ответить

Отопление весной — вещь загадочная: вот оно есть, и вот его нет! Причем температура батареи прямо пропорциональна температуре за окном. Согласны?

Esmeralda 47 минут назад Мы уже давно сами выключили отопление, жарко Ответить

Единственная прическа зимой — распущенные волосы под шапкой. А ведь так хочется просто собрать их в пучок!

Первое весеннее мороженое, куртка в руках... Ну, было же такое? А про последствия мы забываем каждый год

Esmeralda 45 минут назад У меня весной начинает горло болеть от первого кондиционера в машине (когда на солнце постоит, там пекло даже в +10) Ответить

Весна — пора обновлений! И у каждого есть свои предпочтения. А вы бы что выбрали?

Esmeralda 45 минут назад Весной и правда хочется обновлений, но с волосами я не рискую - ограничиваюсь ярким маникюром) Ответить

Наши питомцы радуются весне не меньше нас. Ровно до того момента, как приходит время пить таблетки от клещей и брызгаться от блох

Esmeralda 44 минуты назад Поржала над котом, на первой фотке деловой такой))) Ответить

А у вас тоже весной в сумочке набор на все случаи жизни?

Esmeralda 44 минуты назад Я обычно это все в рюкзак к парню кладу))) Ответить

Больше всего весну девушки ценят за возможность надеть любимые сапоги. И каждый год мы забываем, что утром еще есть морозик

Esmeralda 43 минуты назад Сто лет не ношу каблуки, как на них ходить, гулять вообще? Ответить

С первыми лучами весеннего солнца городские дворы заполняются своими постояльцами. У каждого свои дела и заботы. Некоторые могут вас даже удивить

Esmeralda 38 минут назад Копаться на клумбах многоквартирного дома? Ну нет, спасибо… Ответить

Согласитесь, что весенней порой любые неприятности не кажутся такими уж серьезными

Esmeralda 38 минут назад Сейчас детям эта улица и даром не нужна -им лишь бы в телефоне спокойно посидеть дома Ответить

А вообще, главный атрибут весны — не цветочки, не мороженое и не новая помада. А прилетевшие из теплых краев птички! Все в парк, друзья!