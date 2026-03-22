19 теплых комиксов о весне, которая пахнет тюльпанами, первым шашлыком и мокрой землей под ногами — 22.03.2026
Вы тоже ощущаете аромат первых цветов на клумбах и слышите жаворонков по утрам? Весна! Время яркого солнца, долгожданных шашлыков, легких курток и самых чистых окон на свете. Иногда, конечно, бывают и неожиданности в виде апрельского снегопада и широких луж, но это все равно весна! И кто мы такие, чтобы не обсудить ее в комиксах?
Если уже припекает весеннее солнце, не спешите открывать окно. Ветер в эту пору еще тот сорванец. Берегите себя!
Весной хочется сделать много вещей: провести генеральную уборку, купить парочку вазонов и... вынести новогоднюю елку
Признавайтесь, вы ведь в апреле тоже радуетесь неожиданно обнаруженному снежному сугробу? Поиграть в снежки среди распустившихся цветов — незабываемо!
У нас все везде растаяло, кроме детской площадки под окном, вообще не понимаю, в чем прикол
Открыть сезон ароматным шашлыком — традиция для многих. Как и очередь в гипермаркете за углем, шампурами и, собственно, мясом
Выбрать правильное время для стирки зимней одежды — задача сложная, ведь каждый знает примету: постирал пуховик — зима вернулась. У вас ведь тоже так?
Весной в магазинах одинаково популярны и грунт для рассады, и лопаты для чистки снега
А слову, о цветах. Мама сказала, что мой фикус надо пересадить как раз в начале весны. Купила землю в магазине, пересадила. И теперь из земли выросли какие-то неопознанные ростки 🤷♀️ жду, чтобы узнать, что это))
Увы, иногда весна не балует нас погодой. Да что уж там, она может подарить нам жаркий день, а вечером взбодрить морозом. С этими капризами каждый справляется, как может
Вот это она дает: месяц назад сдала, уже машину купила и уже на ней одна ездит… у меня на это все год ушел))
Каждый собачник радуется возможности пройтись со своим лохматым другом по солнышку, только есть одно «но»
Единственный минус только что вымытого окошка — оно будет чистым примерно... Две минуты! Новый рекорд
Мама вчера рассказывала, что помыла все окна, а через полчаса они уже все были заляпаны носами 😃
Отопление весной — вещь загадочная: вот оно есть, и вот его нет! Причем температура батареи прямо пропорциональна температуре за окном. Согласны?
Единственная прическа зимой — распущенные волосы под шапкой. А ведь так хочется просто собрать их в пучок!
Первое весеннее мороженое, куртка в руках... Ну, было же такое? А про последствия мы забываем каждый год
У меня весной начинает горло болеть от первого кондиционера в машине (когда на солнце постоит, там пекло даже в +10)
Весна — пора обновлений! И у каждого есть свои предпочтения. А вы бы что выбрали?
Весной и правда хочется обновлений, но с волосами я не рискую - ограничиваюсь ярким маникюром)
Наши питомцы радуются весне не меньше нас. Ровно до того момента, как приходит время пить таблетки от клещей и брызгаться от блох
А у вас тоже весной в сумочке набор на все случаи жизни?
Больше всего весну девушки ценят за возможность надеть любимые сапоги. И каждый год мы забываем, что утром еще есть морозик
С первыми лучами весеннего солнца городские дворы заполняются своими постояльцами. У каждого свои дела и заботы. Некоторые могут вас даже удивить
Согласитесь, что весенней порой любые неприятности не кажутся такими уж серьезными
Сейчас детям эта улица и даром не нужна -им лишь бы в телефоне спокойно посидеть дома
А вообще, главный атрибут весны — не цветочки, не мороженое и не новая помада. А прилетевшие из теплых краев птички! Все в парк, друзья!
Ну вот и закончилась статья, написанная весенним солнечным днем. Рассказывайте в комментариях, за что вы любите эту пору года, а в каких комиксах узнали себя. Ну а потом — скорее на прогулку! И не забудьте купить букетик тюльпанов для настроения.
Спасибо, подняли сутра настроение) хоть я и не фанат комиксов этих... Но пуховик и чёлка сделали это утро. Кстати, наверное помою только чёлку сегодея😁