19 фото, которые напомнят о том, что природа порой просто непостижима
Каждый день природа оставляет свою подпись в облаках, узорах листьев, бликах света. Но иногда это совпадения становится настолько загадочным, что заставляет нас задуматься. Наши герои тоже столкнулись с обворожительными вещами и решили поделиться со всеми.
«Решила взять телефон с одеяла. Отпечаток оказался удивительно подробным»
Волос — бунтарь
«На моем яблочке его собственный портрет»
«Вот как выглядят волосы моего годовалого сына»
«Смотрите, какие губы у кота моего друга»
- Боже, у него точно ботокс. © Rerebawa / Reddit
Сегодня брал интервью у девушки с интересной особенностью
- Сначала не поняла, потом как поняла!
«У меня половина волос прямые, а половина — кудрявые»
Они все кудрявые, просто уход за ними неправильный. На шее вьются от пота и влажности, если питать и увлажнять остальную шевелюру, тоже виться будет
«У друга моего ребенка волосы начали седеть. Ему 9 лет»
Обычное дело. Особенно в Китае. Они говорят, из-за нагрузок во время учёбы
А вы видели глаза слепого черного кота?
- Он же прямо в душу смотрит. © Su_Din / Reddit
«Мои большие пальцы выглядят совсем по-разному»
«Нашел кошку с буквой „А“ на меху»
«У моей собачки невероятно длинные ресницы»
- Да ей точно место в Книге рекордов Гиннесса. © Novel_Sure / Reddit
«Сегодня утром делал яичницу и заметил такие цветные пятна внутри»
«Наткнулся на такой серый листик»
Ух ты!!! А как это так? Пошла у ии спрашивать.
Споросила. Ии говорит, что лист окрашен, например, лежал около места, где делали граффити и его окрасили либо случайно, либо намеренно. В природе мёртвый лист может посереть, но будет прозрачным и тусклым. А здесь у нас "металлический" блестящий и цельный
«Сегодня в своем кармане случайно нашел монету 1904 года»
«Вот такой странный узор внутри моего арбуза»
«У моей дочки волосы разных цветов от рождения»
«Вот какие волосы были у моей дочурки в 2 месяца»
«У моего сына волосы одновременно и кудрявые, и прямые»
