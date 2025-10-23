Ух ты!!! А как это так? Пошла у ии спрашивать.

Споросила. Ии говорит, что лист окрашен, например, лежал около места, где делали граффити и его окрасили либо случайно, либо намеренно. В природе мёртвый лист может посереть, но будет прозрачным и тусклым. А здесь у нас "металлический" блестящий и цельный