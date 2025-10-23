19 фото, которые напомнят о том, что природа порой просто непостижима

Фотоподборки
13 минут назад
19 фото, которые напомнят о том, что природа порой просто непостижима

Каждый день природа оставляет свою подпись в облаках, узорах листьев, бликах света. Но иногда это совпадения становится настолько загадочным, что заставляет нас задуматься. Наши герои тоже столкнулись с обворожительными вещами и решили поделиться со всеми.

«Решила взять телефон с одеяла. Отпечаток оказался удивительно подробным»

Волос — бунтарь

«На моем яблочке его собственный портрет»

«Вот как выглядят волосы моего годовалого сына»

«Смотрите, какие губы у кота моего друга»

Сегодня брал интервью у девушки с интересной особенностью

  • Сначала не поняла, потом как поняла!

«У меня половина волос прямые, а половина — кудрявые»

Капибара в кимоно
1 день назад

Они все кудрявые, просто уход за ними неправильный. На шее вьются от пота и влажности, если питать и увлажнять остальную шевелюру, тоже виться будет

-
-
Ответить

«У друга моего ребенка волосы начали седеть. Ему 9 лет»

А вы видели глаза слепого черного кота?

«Мои большие пальцы выглядят совсем по-разному»

«Нашел кошку с буквой „А“ на меху»

«У моей собачки невероятно длинные ресницы»

«Сегодня утром делал яичницу и заметил такие цветные пятна внутри»

«Наткнулся на такой серый листик»

Фибина Мама
1 день назад

Ух ты!!! А как это так? Пошла у ии спрашивать.
Споросила. Ии говорит, что лист окрашен, например, лежал около места, где делали граффити и его окрасили либо случайно, либо намеренно. В природе мёртвый лист может посереть, но будет прозрачным и тусклым. А здесь у нас "металлический" блестящий и цельный

-
-
Ответить

«Сегодня в своем кармане случайно нашел монету 1904 года»

«Вот такой странный узор внутри моего арбуза»

«У моей дочки волосы разных цветов от рождения»

«Вот какие волосы были у моей дочурки в 2 месяца»

«У моего сына волосы одновременно и кудрявые, и прямые»

А здесь больше снимков, где как будто сломалась матрица.

Фото на превью Vic_Rockwell84 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее