19 фотографий, которые помогут взглянуть на мир под другим углом

Наш мир — поразительное место. От некоторых природных явлений и видов даже голова может кругом пойти. Героям нашей статьи это известно точно, ведь они сами наткнулись на нечто уникальное. И, к счастью, не забыли сделать фотографию.

1. "Неземное место в Северной Аризоне, вид сверху"

2. "У моего кота есть дополнительные пальцы"

Да у него целая дополнительная лапа на лапе! © Noxious89123 / Reddit

3. "Только посмотрите, что мы нашли в пещере на глубине 90 метров под землей!"

4. "Самое опасное место, которое я когда-либо фотографировал — Колодец Тора. Я провел 4 заката, пытаясь запечатлеть это место, и дважды упал в воду"

5. "Клиентка разрешила мне сфотографировать ее руки, на каждой из которых по 6 пальцев"

Интересно, приходится ли ей доплачивать за маникюр? © iBeenie / Reddit

6. "Вот какие радужные облака были в Швеции сегодня утром"

7. "Снимал пальмы, когда на побережье внезапно обрушилась снежная буря"

8. "Нашла идеальную ракушку"

9. Кажется, будто на фото какая-то старая крепость, а это просто макросъемка трухлявого пня

10. "Самое красочное полярное сияние, которое я когда-либо видел"

11. Летучая рыба прыгнула в иллюминатор

12. "Я нашел крошечную лягушку"

13. "Мне удалось запечатлеть бурный закат на пляже"

14. Капли воды похожи на россыпь драгоценных камней

15. Есть в этом одуванчике что-то неземное

16. «Эти фото сделала моя мама»

До последнего верил, что там медведь. © salatforhatday / Pikabu

17. «Кое-кто играл с нами в прятки в национальном парке в Кении»

18. "Поразительные вымеобразные облака"

Всеми косточками чувствую приближение бури. © RandomNameOfMine815 / Reddit