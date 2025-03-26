19 фотографий, которые помогут взглянуть на мир под другим углом
Фотоподборки
1 минута назад
Наш мир — поразительное место. От некоторых природных явлений и видов даже голова может кругом пойти. Героям нашей статьи это известно точно, ведь они сами наткнулись на нечто уникальное. И, к счастью, не забыли сделать фотографию.
1. "Неземное место в Северной Аризоне, вид сверху"
2. "У моего кота есть дополнительные пальцы"
- Да у него целая дополнительная лапа на лапе! © Noxious89123 / Reddit
3. "Только посмотрите, что мы нашли в пещере на глубине 90 метров под землей!"
4. "Самое опасное место, которое я когда-либо фотографировал — Колодец Тора. Я провел 4 заката, пытаясь запечатлеть это место, и дважды упал в воду"
5. "Клиентка разрешила мне сфотографировать ее руки, на каждой из которых по 6 пальцев"
- Интересно, приходится ли ей доплачивать за маникюр? © iBeenie / Reddit
6. "Вот какие радужные облака были в Швеции сегодня утром"
7. "Снимал пальмы, когда на побережье внезапно обрушилась снежная буря"
8. "Нашла идеальную ракушку"
9. Кажется, будто на фото какая-то старая крепость, а это просто макросъемка трухлявого пня
10. "Самое красочное полярное сияние, которое я когда-либо видел"
11. Летучая рыба прыгнула в иллюминатор
12. "Я нашел крошечную лягушку"
13. "Мне удалось запечатлеть бурный закат на пляже"
14. Капли воды похожи на россыпь драгоценных камней
15. Есть в этом одуванчике что-то неземное
16. «Эти фото сделала моя мама»
- До последнего верил, что там медведь. © salatforhatday / Pikabu
17. «Кое-кто играл с нами в прятки в национальном парке в Кении»
18. "Поразительные вымеобразные облака"
- Всеми косточками чувствую приближение бури. © RandomNameOfMine815 / Reddit
19. «Вырастил гигантский лук весом 3 кг. Вот как он выглядит в разрезе»
А если вы хотите увидеть еще больше потрясающих фотографий, можете заглянуть в эти статьи:
Фото на превью ExtremeGrower / Pikabu
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Уведомления
В ближайший месяц мы увидим Алесандра в каждой новой статье - с луком и весами, лук с рулеткой и что-там еще Саня напикабушил 6 месяцев назад, а адме только сейчас дошли до этой записи.
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