19 коллажей с такой разницей, что просто закачаешься

Как говорится, на вкус и цвет фломастеры разные. Одним людям нравятся пышные формы и выраженные щечки, для других эталон красоты — фигура тростиночки-модели и острые скулы. Мы уверены, что каждый человек прекрасен по-своему, но не отрицаем, что красивым можно быть по-разному. Героини нашей подборки решили преобразиться, и их новый образ настолько не похож на старый, что аж глаза протереть хочется.

В конце статьи вас ждет бонус — изменения до и после, которые не заметны снаружи.

«Слежу за питанием и занимаюсь тренировками с отягощением. Вот мои фоточки из серии «Было — Стало»

То есть это вы с ребенком на руках собой занимались?! © helloimcold / Reddit



1 месяц после ринопластики

«Скинула чуть больше 30 кг»

«Мой прогресс за 6 недель использования ксеомина для жевательных мышц»

«Я днем и ночью скрежетала зубами, из-за чего моляры значительно стерлись. Стоматолог посоветовал ксеомин, это что-то вроде ботокса (это ботулотоксин нового поколения — прим. ADME). Я уже вижу улучшения: в висках не болит, челюсть не заклинивает, даже сплю лучше».

«Чуть больше года и 25 кг спустя. Честно, такое ощущение, будто у меня новое лицо»

«Фото слева — это я только родила. Справа — 9 месяцев спустя»

«По 35-40 минут в день, пока малыш спал, я занималась со специальным приложением. Там есть бокс, кардио, зумба, высокоинтенсивные тренировки и многое другое. Больше всего мне сейчас заходят бокс и единоборства. Это просто находка, ведь возможности ходить в зал у меня нет. Плюс я отказалась от полуфабрикатов, все сама готовлю и наладила питьевой режим».



«Изменила образ жизни — изменилось восприятия себя, да и здоровье лучше стало»

Разница между фотками — 2 года. Если честно, мы сами немного в шоке от того, что это одна и та же девушка

А тут разница между снимками — 3 года

Первое фото сделано в мае 2023-го, второе — в январе 2024-го

Я правильно понимаю, что вы сейчас свободны? © bottledham / Imgur



«У меня были 2 операции и куча проблем со здоровьем. Возможно, я кому-то не нравлюсь, но я учусь принимать себя»

«Cлева — 152,4 кг, 2021 год, справа — 81,6 кг, 2024 год».

«2 года разницы. Кажется, будто я помолодела даже»

Когда человек себя не изнуряет

«Я вводила изменения по чуть-чуть, чтобы они вошли в привычку. А то вечно бросаю все на полпути. Сначала просто сократила количество вредных продуктов в рационе (не отказалась от них полностью). Постепенно вводила новые полезные продукты и блюда. Убирала и добавляла что-то то тут, то там, пока питание не стало более здоровым. Начала бегать по 20 минут пару раз в неделю. Постепенно стала бегать чаще, потом добавила езду на велике и долгие пешие прогулки. Уже после этого всего пошла в тренажерку. Надеюсь скоро записаться еще на танцы и боевые искусства, потому что давно хотела попробовать, но мне все уверенности в себе не хватало. Прокачать уверенность — это мой следующий пункт в списке задач».

«Поддерживаю форму с января. Достижения в тренажерке воспринимаю просто как приятный бонус»

«Скинула 27 кг за 17 месяцев»

«А у меня минус 23 кг»

Разница в 20 кг выглядит так

Бонус: когда тебя не узнать, но только изнутри