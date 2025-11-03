19 переписок, от которых то на смех пробирает, то ладошки потеют и щеки краснеют
4 часа назад
Переписки между людьми — это почти всегда кладезь каких-нибудь уморительных диалогов, вопросов, споров. В этой истории мы как раз собрали забавные случай из домовых, школьных и личных переписок, над которыми невольно хочется посмеяться.
- Прилетает мне от начальника любовное смс. Я в шоке сижу, пару раз ущипнула себя, думала сплю или после новогодней ночи еще не отошла. Но нет, смс реальное. После моего «Эта смс точно мне?» Тот сразу позвонил мне, сто раз извинился, заикаясь от стыда, видимо. Он, оказывается, вместо любимой, отправил сообщение Людмиле, то есть мне. Я даже немного позавидовала его жене, они в браке 15 лет, а сообщение такое, будто у них первый месяц отношений. © Рабочие истории / VK
- Сестре 30 лет, она забеременела второй раз. Думали, что двойня. Приходит, хвастается, показывает УЗИ в переписке с мужем. Случайно замечаю, как после фото УЗИ она пишет ему: «Он пока один», — имея в виду плод. Стоит ли ей говорить, что второй плод не появится внутри, даже не знаю. © Подслушано / Ideer
- В домовом чате пишет сосед, что у него есть один билет на концерт и он отдаст его бесплатно. Я написала. Ни на что не надеялась, но через три часа получила сообщение, что он отдаст мне билет. Приезжаю, нахожу свое место, сажусь, а через 10 минут рядом садится мужчина и говорит: «Ксения, как добрались? Очень приятно, Влад». Вот так я без предупреждения оказалась на свидании. © hey.ksu
ulyana_gribova
- Классная как-то прислала в чат голосовое, где бурно возмущалась, что половина парней из класса пришли без сменки, а потом еще и фамилии их перечислила. Через несколько минут в ответ прилетает сообщение одной из мам этих мальчишек: «Зай, ну отвези Глебу кроссы, а то эта злюка ему жизни не даст!» Еще через минуту сообщение удалили. Не знаю, успела ли прочитать класснуха, но мы поржали. © Аноним3600114 / Ideer
- С утра мне приходит сообщение от мужчины, с которым мы периодически переписываемся: «Аня, я встретил другую девушку, между нами возникла искра, я вынужден сказать, что наши отношения окончены». А я, между тем, даже и не знала, что у нас отношения. © aditii_tattoo
- Вчера одна прекрасная барышня решила скрасить мой скучный воскресный вечер. Сижу себе, читаю всякие новости в соцсетях, никого не трогаю, и тут мне прилетает сообщение от некой Валентины: «Ирина, удалите 4 ваших последние фотографии! Срочно!» Я на минуту замерла, даже не дышала, наверное. В голове сразу куча вопросов. В принципе, так я и ответила этой девушке. Прилетает ответ: «Так! Я по-хорошему прошу, удали фотографии! Они нравятся моему мужу! Не позорь нашу семью!» Тут я уже начала ржать.
«Не мои проблемы, если мои фотографии нравятся вашему мужу!» — ответила я ей. Но дама оказалась настойчивой, предприняла даже попытку мне позвонить, но я отклонила, И тут снова прилетает от нее: «Удали фотографии! Мы 17 лет в браке, понимаешь? Не позорься!» Так она писала мне еще, наверное, час, я в какой-то момент просто перестала читать ее выпады, так она звонить начала. Я решила отшить ее другим способом и пишу ей: «Еще одна СМС от вас или звонок, и я вышлю вашему мужу другие фото!» Молчит со вчерашнего вечера. © Рабочие истории / VK
Про барышню, которая 17 лет в браке, даже и сказать нечего. Жалкая женщина. Бросается на других девушек, когда нужно бросаться на собственного членоносца. Или бросать его, это уж как самой приятнее
-
-
Ответить
- Сдавала я как-то свою квартиру через специальный сайт, и вдруг одна леди в личных сообщениях отчитала меня, мол, я дорого слишком беру за свою квартиру. Говорит, что она уже много лет снимает квартиру сильно лучше и за меньшие деньги, еще и район у нее лучше. А я с ума сошла совсем и рушу рынок недвижимости, — под конец добавила, что никто у меня ее не снимет. © kati_abaskalova
- Проснулся утром, а в семейном чате папа прислал такое вот сообщение: «Уважаемые дети, если вы когда-нибудь решите жениться/выйти замуж, то обязательно вспомните эту историю. Сегодня, уходя на работу, я зашел в комнату поцеловать вашу маму. Она крепко спала. Только я взялся за ручку входной двери, как она догоняет меня со словами: „Кажется, я тебе вилку в ланчбокс не положила“, — и вилку протягивает». © brighterbolder / Reddit
- Меня добавили в родительский чат, а я добавила мужа. Вечером пишет учитель: «Как вам не стыдно?! Завтра подходите поговорить». У меня шок, ничего не понимаю. Прихожу к ней. Выяснилось: какая-то мама ей позвонила и сказала, что я пикантные фотки в чат шлю. Оказалось, что под пикантными фото имелась в виду аватарка моего мужа. Мы там с ним вдвоем на пляже обнимаемся. Я учительнице фотку показываю, а она говорит: «Красивое фото, и правда». © alia_petite
- Переписываемся с девочкой, симпатичная, умная, все супер. Параллельно кидаю другу скрины, мол, смотри какая. И тут я перепутал чаты и вместо друга кинул ей. Там скрин с подписью: «Слушай, ну она прям топ, я походу втюхался». Через секунду понял, что сделал. Пытаюсь удалить — уже увидела. Молчу. Думаю, все, крах. А она пишет: «Ну слава богу, а то я думала, что только я втюхалась». И стикер котика. Ну и хохотали мы потом. А скрин я распечатал, кстати. В рамке стоит. Напоминание, что иногда глупость — лучший Купидон. © Не все поймут / VK
- Писала маме очень подробное сообщение о том, как у меня во время критических дней живот болит, и просила совета. Отправила случайно в общий семейный чат, где, помимо моих родителей, еще свекор со свекровью сидят... © MewMeowHowdy / Reddit
- Моя тетя только что создала чат под названием «Организация вечеринки-сюрприза для Кати», добавила туда всех родственников, а сама вышла. Потрясающе. © PocketfulofThoughts / Reddit
- Продаем квартиру. Пришел покупатель, вроде все понравилось. Пишу через пару дней: «Берете?» Он: «Я уже сижу в чате этого дома». Оказалось, подошел к соседу и попросил добавить в чат. Зашел и пишет: «Всем привет, я ваш новый сосед. Уберите, пожалуйста, машину перед подъездом». И понеслось... Парковочные войны, ужасный интернет — все обсудили! Квартиру парень так и не купил. © dayanerys
- У соседей снизу живет собака какой-то очень маленькой породы, которая в квартире ходит в туалет. Если собаку оставляют одну надолго, она душераздирающе скулит. К слову, этого практически не бывает. Но как-то раз собака скулила весь вечер и всю ночь, у меня дети уже подвывали в унисон. Я написала в домовой чат. Соседка ответила, что она уехала, но дома ее муж. Через минуту мне уже звонил ее муж и орал, что нельзя такие личные вопросы выкладывать в чат. Видите ли, он отлучился из дома и теперь ему от жены сильно досталось. © kate.whatever / Pikabu
- Кто-то из соседей учится играть на пианино. Когда слышу косяки, например не та нота, пишу в чат дома: «Кто играет на пианино в районе 30 этажа — там соль-диез». Исправляют. © kira_piano_play
