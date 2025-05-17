19 раз, когда Япония удивила даже бывалых путешественников
Путешествия
2 часа назад
Кажется, в Японии даже самые банальные вещи умеют быть необычными. То еда как оживший мультик, то парковка для зонтов, то уличный автомат, где можно купить мясо кита. В этой подборке — еще порция странностей, милоты и просто прикольных штук, которые легко можно представить только в Японии. Смотрим, улыбаемся и мысленно пакуем чемоданы.
Туалет на открытом воздухе у железнодорожного вокзала
«Вот что друг нашел в японском трамвае. Кузнечик-оригами»
- В жизни не видел ничего круче. © bigfatgato / Reddit
Когда твоя жена — японка
- Так выглядит один из ланч-боксов бенто, которые жена готовит для меня каждый день. © 0---------------0 / Reddit
Казалось бы, ерунда. Но из-за этого японские аэропорты — просто топ
Да, вам не нужно поднимать для взвешивания свой багаж — весы находятся прямо на полу.
- Это гениально! © Cold-North3332 / Reddit
«В прошлом месяце родила сына. Вы только посмотрите, чем меня кормили в больнице!»
«В очередной раз вспоминаю ту мощную метель, которая накрыла Токио в 2014 году»
У Хатико появился маленький снежный братик
Ожидание и реальность по-японски
- Мой поздний завтрак в Токио. Я съела все до последнего кусочка. © emgyres / Reddit
Это автоматы с китовым мясом
«В кафе вместе с чаем мне принесли песочные часы, чтобы я мог отследить, когда листья заварятся»
В токийских поездах удивительно чистые полы
В этом магазинчике продаются подержанные книги. Он слегка наклонен, визуально напоминает стопку старых газет
В этой раменной есть целая стена с туалетной бумагой
Кто-то использовал старую телефонную будку для обустройства своего сада
«Заброшенное святилище в Японии, которое я пытаюсь отремонтировать»
В музеях и других общественных местах есть закрывающиеся места для хранения зонтиков
Весь пол вагона метро покрыт QR-кодами
В Японии продают такой сорт розовато-белой клубники
«Зацените, что я нашел в мужском туалете в Токио. Здесь можно усадить ребенка»
- Вот бы и у нас такое ставили! А то постоянно некуда сына посадить, когда мне в туалет надо. © ripped_jean / Reddit
А вот еще подборка статей про страну восходящего солнца:
Фото на превью ibrahim_a / Reddit
Комментарии
Уведомления
Китовое мясо - совсем не повод для гордости. В этом, конечно, Япония неприятно удивляет. Это, может, двойные стандарты, но лично я бы отправила в ад людей, которые убивают слонов и китов.
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