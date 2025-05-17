19 раз, когда Япония удивила даже бывалых путешественников

Кажется, в Японии даже самые банальные вещи умеют быть необычными. То еда как оживший мультик, то парковка для зонтов, то уличный автомат, где можно купить мясо кита. В этой подборке — еще порция странностей, милоты и просто прикольных штук, которые легко можно представить только в Японии. Смотрим, улыбаемся и мысленно пакуем чемоданы.