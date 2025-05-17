19 раз, когда Япония удивила даже бывалых путешественников

Путешествия
2 часа назад

Кажется, в Японии даже самые банальные вещи умеют быть необычными. То еда как оживший мультик, то парковка для зонтов, то уличный автомат, где можно купить мясо кита. В этой подборке — еще порция странностей, милоты и просто прикольных штук, которые легко можно представить только в Японии. Смотрим, улыбаемся и мысленно пакуем чемоданы.

Туалет на открытом воздухе у железнодорожного вокзала

«Вот что друг нашел в японском трамвае. Кузнечик-оригами»

Когда твоя жена — японка

  • Так выглядит один из ланч-боксов бенто, которые жена готовит для меня каждый день. © 0---------------0 / Reddit

Казалось бы, ерунда. Но из-за этого японские аэропорты — просто топ

Да, вам не нужно поднимать для взвешивания свой багаж — весы находятся прямо на полу.

«В прошлом месяце родила сына. Вы только посмотрите, чем меня кормили в больнице!»

«В очередной раз вспоминаю ту мощную метель, которая накрыла Токио в 2014 году»

У Хатико появился маленький снежный братик

Ожидание и реальность по-японски

Это автоматы с китовым мясом

«В кафе вместе с чаем мне принесли песочные часы, чтобы я мог отследить, когда листья заварятся»

В токийских поездах удивительно чистые полы

В этом магазинчике продаются подержанные книги. Он слегка наклонен, визуально напоминает стопку старых газет

В этой раменной есть целая стена с туалетной бумагой

Кто-то использовал старую телефонную будку для обустройства своего сада

«Заброшенное святилище в Японии, которое я пытаюсь отремонтировать»

В музеях и других общественных местах есть закрывающиеся места для хранения зонтиков

Весь пол вагона метро покрыт QR-кодами

В Японии продают такой сорт розовато-белой клубники

«Зацените, что я нашел в мужском туалете в Токио. Здесь можно усадить ребенка»

  • Вот бы и у нас такое ставили! А то постоянно некуда сына посадить, когда мне в туалет надо. © ripped_jean / Reddit
Фото на превью ibrahim_a / Reddit

Комментарии

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ucTepu4ka
1 день назад

Люблю такие статьи, всегда интересно что то узнать, поглазеть🤣

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Николь
32 минуты назад

Китовое мясо - совсем не повод для гордости. В этом, конечно, Япония неприятно удивляет. Это, может, двойные стандарты, но лично я бы отправила в ад людей, которые убивают слонов и китов.

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