19 рукастых людей, у которых что ни рукоделие, то шедевр

Когда кто-то делает что-то, созданное вручную — получается маленький шедевр, единственный во всей вселенной. За каждым таким изделием стоит не только умение, но и любовь, внимание к каждой мелочи, и маленькая история. Мы собрали для вас подборку примеров того, что если очень хочется — то каждый способен создать нечто удивительное.