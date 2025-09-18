19 рукастых людей, у которых что ни рукоделие, то шедевр

3 часа назад

Когда кто-то делает что-то, созданное вручную — получается маленький шедевр, единственный во всей вселенной. За каждым таким изделием стоит не только умение, но и любовь, внимание к каждой мелочи, и маленькая история. Мы собрали для вас подборку примеров того, что если очень хочется — то каждый способен создать нечто удивительное.

«Пригласили нас на свадьбу и я попросила свекровь украсить мне платье, которое я сама сшила»

«Решил нарисовать что-то в подарок для моей девушки. Это моя первая картина в жизни»

«Я наконец-то закончила домик для Барби! На его изготовление ушло несколько лет»

tama
3 часа назад

Это же не работа ради работы, а релакс для души. Бисером все клеить без должной моральной подготовки - можно рехнуться. А так.. Сидишь, по одной лепишь и испытываешь блаженство

«Часами смотрела на его фотографию, пытаясь понять его настроение, прежде чем прикоснуться к коже. Надеюсь, у меня получилось»

Lilit313
1 час назад

Глазки очень точно передают настроение)оригинал великолепен!

«Витражные подставки для книг в виде ульев, которые я недавно закончил»

«Нарисовала вот таких рыбок жемчужной акварелью»

Драконятина
2 часа назад

Просто какое счастье, что у нынешних художников такой богатый ассортимент для воплощения своих идей.

«Мне потребовались: шерсть, проволока и немного упрямства»

«Сделала бархатный корсет с ручной вышивкой жемчугом!»

«Представляю вам — сырные штаны»

«Я сделал свечу в виде Ганеши»

«Жутковатый подсвечник, который я сделала»

«Я смастерила ожерелье-чокер из латуни и кристаллов»

«Сделала свою первую рамку-ночник»

«Кольцо из розового опала, которое я создал!»

«Розы красные, фиалки синие, проволока пушистая навсегда, потому что аллергия у меня»

«Наконец-то закончила медузку»

«А вот и мой котик»

«Моя недавняя картина ленточками»

«Я решила воссоздать культовое „платье мести“ принцессы Дианы по-своему»

А вот еще подборочка шедевров, созданных с таким невероятным терпением, что просто захватывает дух.

Фото на превью rachaisme / Reddit

Vi NM
1 день назад

Всё очень красиво!! Даже не верится,что сделано не профессионалами. Молодцы!!!

