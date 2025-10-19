20 человек, чьи очумелые ручки и смекалка — воистину мощное сочетание

51 минута назад
20 человек, чьи очумелые ручки и смекалка — воистину мощное сочетание

Говорят, что гениальность — это умение находить простые решения для сложных ситуаций. Но герои этой подборки пошли дальше и превратили смекалку в настоящее искусство. Вот доказательства того, что очумелые ручки — это настоящая суперсила.

«Я сшила этот брелок по фотографии. Он не идеален, но, надеюсь, моему парню понравится»

«Хотела подсветить лестницу, чтобы детям было видно по вечерам»

Masik2
1 день назад

Оу, есть электрический стул, а это - электрическая лестница!

«Взяла дешевые пластиковые тыквочки, просверлила дырки, чтобы стекала вода (если вдруг дождь), вставила гирлянду — по две лампочки в каждую. Получилось уютно и атмосферно!»

«Моя свадебная шаль. Я до сих пор не могу поверить, что я сделала ее сама, да еще и закончила вовремя!»

«Это был мой последний проект в качестве студента-мебельщика. Он, безусловно, многому меня научил, и, оглядываясь назад, я бы кое-что сделал иначе, но все равно доволен результатом»

«Я сделала эти украшения из разбитой посуды — заказчица хотела сохранить память о бабушке»

«Сделал стол для работы лежа. Опыта за плечами было 0»

«Я сделал сумку-клатч с красным драконом на день рождения своей жены»

«Подобрал камень в лесу, и вот что с ним смастерил»

«До прошлого сентября я умела пришивать только пуговицы. Не смогла найти платье мечты на свадьбу — и решила сшить его сама»

«Я сделал „Планшет привычек“, чтобы отслеживать свои ежедневные дела»

Руконожка Ай-Ай
1 день назад

Мне кажется, если взрослому человеку надо нажимать кнопку, чтобы не забыть почистить зубы, умыться, выключить свет - то там должен действовать врач, а не планшет...

«Частенько забываю, какие продукты лежат у меня в холодильнике. Вот что я придумала»

«Смастерили мини-двери для кошек с отсылкой к сериалу „Друзья“»

«Я сделала сумки для покупок из рисовых мешков»

«Мы недавно расстались с бывшей, с которой были вместе больше четырех лет. У нее три дочки, и после разрыва она не захотела, чтобы я с ними общался. Тогда я сделал для каждой из них шкатулку — чтобы у них осталось что-то на память обо мне»

«Этот рисунок сделан отбеливателем»

«Моя цель — использовать всю имеющуюся ткань, чтобы потом купить что-нибудь новое для работы»

«Я сшила медведя из старой рубашки»

«Я собрал паука и светлячка из деталей, которые собирались выбросить»

«Чтобы справиться с беспорядком, я делаю корзины»

«Если вставить леску от триммера в маленький шов по краю панамы, она становится плотнее и лучше держит форму. Я так делаю перед походами или велопрогулками — ветер не задирает поля, солнце не слепит, да и выглядит панамка куда лучше»

Фото на превью Theartzzy / Reddit

Руконожка Ай-Ай
1 день назад

Понравилась лестница с тыквами, дверцы для котов, деревянный комод и шкатулки... ну и разрисованная футболка - не как предмет одежды, а как результат воплощенной идеи, твердой руки и кропотливой работы)
Браво очумелым ручкам! 😊

