20 человек, которые с замиранием сердца ждали праздников, но Дед Мороз подставил им подножку

Новый год — это время сказочной атмосферы и приятной суеты. В этот период многие носятся по магазинам в поисках подарков и украшений и ходят на многочисленные встречи с друзьями и родней. Но даже у самых подготовленных людей этот праздник порой проходит не без маленьких недоразумений.

«Установка елки в этом году эпично провалилась»

«Украсили, называется, двор к Рождеству»

Смеюсь во весь голос! © Dejadejoderloco / Reddit

«Мама передаривает мне каждый мой подарок, потому что забывает, что это я ей его подарила»

«Теперь я просто покупаю то, что мне нравится, ведь все равно она потом мне это передарит. Мне очень понравилась эта кормушка для птиц. Я надеялась, что она ее сохранит, так как у меня и так достаточно всяких разных вещей. Но нет, она снова передарила мне мой же подарок. Как вообще можно ей угодить?»

«Это одеяло должно было стать рождественским подарком»

© kassinovaa / Reddit Zica 2 часа назад Очень странно! А что, на́ первом же ряде не было видно, что оно очень узкое? Ладно первый, ну не дошло. А на́ пятом ряду не заметно, что оно невероятно узкое? Да просто приложи к старому... - - Ответить

«Оно нужной длины, но с шириной я явно где-то накосячила, оно слишком узкое получилось. Хотела нашить что-нибудь по бокам, но не будет ли это выглядеть нелепо?»

Я бы добавила дополнительные вставки по бокам. © Oh_gosh_donut / Reddit

«Вот почему жена говорит, что мы больше не будем приносить домой настоящую елку»

© stehigs321 / Reddit С.М. 4 часа назад Старый анекдот: первого мая злой мужик заходит в пивнушку и жалуется, что жена, зараза, в праздник и то успела все настроение испортить. С утра, говорит, заладила: "Вынеси ёлку, вынеси ёлку...". - - Ответить

«Упаковала подарок, называется. Это просто идеальный провал!»

"Наушники для игр на ПК".

«Вот что происходит, когда вы заказываете рождественские украшения по рекламе в соцсетях»

«Ожидание и реальность».

«Вот что я заказала и что в итоге получила»

Передарите это тому, кто вас бесит. © shorty5windows / Reddit

«Есть какие-нибудь предложения, как вытащить кошку из новогодней елки?»

© DJ_Power1968 / Reddit Zica 2 часа назад "Как хорошо быть птичкой

Как хорошо быть вольной

Летать себе по небу, сверху вниз глядеть

Как божья коровка

Я улечу на́ небо

Прощайте, папа с мамой, мне пора лететь

Я летю, летю, летю, летю, летю высоко

Я летю, летю, летю, летю, летю далеко

Я летю, летю, летю, летю, летю, я летю..." - - Ответить

Откажитесь от этой идеи и просто украсьте елку кошачьими игрушками. © raindrops_723 / Reddit

«Изготовление украшений из цитрусовых прошло не очень удачно»

«Праздничные пончики из магазина»

«Вот такой вот венок пришел. Я, конечно, не ожидала, что он будет идеальным, но и к такому не была готова»

«Когда не хочется возиться с елкой, и создаешь ее на стене по картинке в интернете. Не ожидал, что будет так сложно. В итоге пришлось убрать гирлянду и оставить только огоньки»

«Праздник в новой квартире. Ожидание и реальность»

«Наша попытка сделать выпечку в форме елки. Уверена, она похожа на динозавра»

«Сестра купила елку»

«В этом году раскошелился и купил светодиодные лампы. Белки сделали мне подарок. Попробую спаять их обратно»

"Мы с женихом недавно стали родителями. Вот, попыталась сделать ему подарок. Вручила кружку пораньше, он так смеялся"

«Кто твой папочка?»

«Рождественская магия. Все еще жду ответа от магазина»

«Думала, в этом году превзошла саму себя в плане подарков котам»