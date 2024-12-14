Собакен завидует, что не умеет лазить по деревьям. А Котофеич -лучшее украшение новогодней ёлки.
20 человек, которые с замиранием сердца ждали праздников, но Дед Мороз подставил им подножку
Новый год — это время сказочной атмосферы и приятной суеты. В этот период многие носятся по магазинам в поисках подарков и украшений и ходят на многочисленные встречи с друзьями и родней. Но даже у самых подготовленных людей этот праздник порой проходит не без маленьких недоразумений.
«Установка елки в этом году эпично провалилась»
- Твой кот так не думает. © kmhchic / Reddit
- Я так ржала, что даже муж из другой комнаты пришел! © ennimeow / Reddit
«Украсили, называется, двор к Рождеству»
Прежде всего, надо убраться во дворе. И да, не верь рек_ламе, а снaчалa всё проверь.
- Смеюсь во весь голос! © Dejadejoderloco / Reddit
«Мама передаривает мне каждый мой подарок, потому что забывает, что это я ей его подарила»
"Rest in peace" -это "покойся с миром". А слово "Rest" ещё переводится, как "отдых".
«Теперь я просто покупаю то, что мне нравится, ведь все равно она потом мне это передарит. Мне очень понравилась эта кормушка для птиц. Я надеялась, что она ее сохранит, так как у меня и так достаточно всяких разных вещей. Но нет, она снова передарила мне мой же подарок. Как вообще можно ей угодить?»
«Это одеяло должно было стать рождественским подарком»
Очень странно! А что, на́ первом же ряде не было видно, что оно очень узкое? Ладно первый, ну не дошло. А на́ пятом ряду не заметно, что оно невероятно узкое? Да просто приложи к старому...
«Оно нужной длины, но с шириной я явно где-то накосячила, оно слишком узкое получилось. Хотела нашить что-нибудь по бокам, но не будет ли это выглядеть нелепо?»
- Я бы добавила дополнительные вставки по бокам. © Oh_gosh_donut / Reddit
«Вот почему жена говорит, что мы больше не будем приносить домой настоящую елку»
Старый анекдот: первого мая злой мужик заходит в пивнушку и жалуется, что жена, зараза, в праздник и то успела все настроение испортить. С утра, говорит, заладила: "Вынеси ёлку, вынеси ёлку...".
«Упаковала подарок, называется. Это просто идеальный провал!»
Ну вон же бумажка осталась, ну наклей ты её сверху и всё. И всё!!! На́ эдми темам хана наступит.
"Наушники для игр на ПК".
«Вот что происходит, когда вы заказываете рождественские украшения по рекламе в соцсетях»
«Ожидание и реальность».
«Вот что я заказала и что в итоге получила»
- Передарите это тому, кто вас бесит. © shorty5windows / Reddit
«Есть какие-нибудь предложения, как вытащить кошку из новогодней елки?»
"Как хорошо быть птичкой
Как хорошо быть вольной
Летать себе по небу, сверху вниз глядеть
Как божья коровка
Я улечу на́ небо
Прощайте, папа с мамой, мне пора лететь
Я летю, летю, летю, летю, летю высоко
Я летю, летю, летю, летю, летю далеко
Я летю, летю, летю, летю, летю, я летю..."
- Откажитесь от этой идеи и просто украсьте елку кошачьими игрушками. © raindrops_723 / Reddit
«Изготовление украшений из цитрусовых прошло не очень удачно»
Да просто нарежьте и, выбрав те что покрасивее, залейте их эпоксидкой. А если в эпоксидку добавите блёсток, получится вообще офигенно
«Праздничные пончики из магазина»
«Вот такой вот венок пришел. Я, конечно, не ожидала, что он будет идеальным, но и к такому не была готова»
Я все никак не пойму, почему получатели не делают возврат товара при получении, если видят, что их облапошили? Нельзя что ли?
«Когда не хочется возиться с елкой, и создаешь ее на стене по картинке в интернете. Не ожидал, что будет так сложно. В итоге пришлось убрать гирлянду и оставить только огоньки»
«Праздник в новой квартире. Ожидание и реальность»
Ну, смотреть телек н.а праздник, в любом случае, лучше, чем н.а портрет.
«Наша попытка сделать выпечку в форме елки. Уверена, она похожа на динозавра»
«Сестра купила елку»
«В этом году раскошелился и купил светодиодные лампы. Белки сделали мне подарок. Попробую спаять их обратно»
"Мы с женихом недавно стали родителями. Вот, попыталась сделать ему подарок. Вручила кружку пораньше, он так смеялся"
«Кто твой папочка?»
«Рождественская магия. Все еще жду ответа от магазина»
«Думала, в этом году превзошла саму себя в плане подарков котам»
"Вручила им радиоуправляемую мышь, которая выглядела и двигалась совсем как настоящая. Так вместо того, чтобы гоняться за ней, они ее испугались. Еще я купила им кучу всяких игрушек, лежанок и всякого такого, и знаете, что им понравилось больше всего? Упаковочная бумага из-под них!"
И вот еще несколько статей, посвященных Новому году: