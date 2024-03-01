20+ человек, у которых идея была огонь. А на практике что-то пошло не так
Нередко так бывает: с наилучшими намерениями человек берется за дело, собираясь сотворить что-то хорошее, а в итоге из-за какой-то оплошности проваливает миссию. И вроде бы хочется ему посочувствовать, но смотришь на результат и не знаешь, то ли обнять этого горемыку и плакать, то ли смеяться.
«Свекровь готовила курицу в духовке. Потом она услышала легкий хлопок и случилось это»
- Наверняка получилось очень хрустяще. © Midnight_***star / Reddit
«На работе объявили Пижамный день. Угадайте, кто был единственным человеком, пришедшим в пижаме?»
«Два часа ехала по навигатору, и вот куда он меня завел»
«Жена решила, что ей в комнате просто необходим увлажнитель воздуха»
«Я 5 часов варила бульон. А соседка по комнате любезно слила его и поставила мясо в холодильник»
«Заказал своей девушке на день рождения наше фото в рамке. Подарил, не проверив. Вот что там оказалось. Нам чуть за 20, и я понятия не имею, кто эти люди»
«В нашем городе сделали новые „умные“ остановки. Только от непогоды они не укроют»
- Вот что бывает, когда автобусные остановки проектируют люди, которые ни разу в жизни не ездили на автобусе. © nico282 / Reddit
«Такие сидушки появились в общественных туалетах, которыми мне приходится пользоваться каждый день. Они сделаны из ворсистой ткани»
Сидушка? Нет в русском литературном языке такого слова. Есть сидение для унитаза.
- М-м-м... Нет более идеальной среды для размножения бактерий. © charlie_sierra_tango / Reddit
«Мой сын был так рад собрать корпус для компа из закаленного стекла»
Ящик для столовых приборов просто огонь
«Вот как я выгляжу в зеркале своего номера в отеле. Мой рост 158 см»
Если тебе не повезло и у тебя карликовость, в этом не виноваты люди с нормальным ростом!
«Мама решила купить 3 упаковки таких прокладок. Это больно»
«Мятная гигиеническая прокладка».
- Зачем такое вообще продают? Я в шоке! © angelicribbon / Reddit
«Испекла шоколадный пирог и поставила его остывать на крыльцо. Чертова белка пробралась внутрь и все испортила. Мне очень грустно»
Всего то чуть-чуть попробовала
Жалко для белочки? Если честно, не понимаю, зачем выносить пирог остывать. Я всегда стараюсь их теплыми съесть, мне кажется они так самые вкусные. Еще и на улицу вынесла, ничем видимо не прикрыла. У меня бы обязательно какие-нибудь бродячие кошки или собаки пришли и сожрали.
«Соседи снизу решили обновить веранду, но у птиц свои планы»
Дважды помыли мерный стаканчик в посудомойке. С него сошла не только грязь, но и вся разметка
«Пока заправлялся, помыл все окна своей машины. Когда я положил швабру обратно, на поверхность чистящего раствора всплыл грязный подгузник»
«Девушка больше не разрешает мне ничего готовить»
«Прежде чем перемещать „бездыханного“ енота, убедитесь, что енот действительно не дышит, а не просто спит»
«Нашел в интернете единственную винтажную японскую стеклянную чашу. Заказал доставку из Японии. Вот в каком виде она прилетела»
Был такой же прикол с раковиной из Австралии, ощущение что специально так упаковали, как будто не знали что она пол мира проедет.
«Я знала, что забыла о чем-то важном, когда легла вздремнуть, но не могла вспомнить, о чем именно»
«Решил поесть в отеле. Вот что мне принесли за $ 28»
- Вас ограбили! © Ok_Resolution6285 / Reddit
- Корм для собак и то выглядит аппетитнее. © DaanoneNL / Reddit
«Кто-то положил в стирку свое белье вместе с моим. Не могу разобраться, где чье и, главное, куда делся мой лифчик?»
О, тут я могу угадать предысторию!
В Америке в квартирах нет стиральных машин, есть прачечные в подвале, куда ты можешь ходить строго по графику. Кто-то решил вне очереди воспользоваться стиральной машиной, тупо подбросив свои вещи. Например, в "своё" время был на работе. Или перепутал. Или не разобрался в этих долбанутых правилах.
«Каждый коллега настаивает на использовании своего собственного рулона туалетной бумаги»
«Моя девушка подарила мне на День святого Валентина блокнот с кучей милых записок, а через 12 часов заявила, что нам надо расстаться»
Причиной расставания могут стать такие вещи, слова или поступки, что только диву даешься: неужели так бывает? Но жизнь круче любого сериала, поэтому удивляться тут не приходится.
Комментарии
Интересно, кто придумал мятные прокладки - он как себе это представлял? Это ж наверняка жжется...
я однажды 2 часа ехала по навигатору в одну музей-усадьбу в центральной России и навигатор старательно вел меня к метке с таким названием черти-куда, когда дорога закончилась, и я увидела две трубы широкие трубы перекинутые через глубокой ручей решила остановить путешествие. И да, усадьба оказалась ровно в противоположном направлении теперь уже на расстоянии 4 часов езды. Даже сейчас пишу это и думаю, ну как так такое могло случиться...