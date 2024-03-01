20+ человек, у которых идея была огонь. А на практике что-то пошло не так

Нередко так бывает: с наилучшими намерениями человек берется за дело, собираясь сотворить что-то хорошее, а в итоге из-за какой-то оплошности проваливает миссию. И вроде бы хочется ему посочувствовать, но смотришь на результат и не знаешь, то ли обнять этого горемыку и плакать, то ли смеяться.

«Свекровь готовила курицу в духовке. Потом она услышала легкий хлопок и случилось это»

«На работе объявили Пижамный день. Угадайте, кто был единственным человеком, пришедшим в пижаме?»

«Два часа ехала по навигатору, и вот куда он меня завел»

«Жена решила, что ей в комнате просто необходим увлажнитель воздуха»

«Я 5 часов варила бульон. А соседка по комнате любезно слила его и поставила мясо в холодильник»

«Заказал своей девушке на день рождения наше фото в рамке. Подарил, не проверив. Вот что там оказалось. Нам чуть за 20, и я понятия не имею, кто эти люди»

«В нашем городе сделали новые „умные“ остановки. Только от непогоды они не укроют»

Вот что бывает, когда автобусные остановки проектируют люди, которые ни разу в жизни не ездили на автобусе. © nico282 / Reddit

«Такие сидушки появились в общественных туалетах, которыми мне приходится пользоваться каждый день. Они сделаны из ворсистой ткани»

М-м-м... Нет более идеальной среды для размножения бактерий. © charlie_sierra_tango / Reddit

«Мой сын был так рад собрать корпус для компа из закаленного стекла»

Ящик для столовых приборов просто огонь

«Вот как я выгляжу в зеркале своего номера в отеле. Мой рост 158 см»

«Мама решила купить 3 упаковки таких прокладок. Это больно»

«Мятная гигиеническая прокладка».

Зачем такое вообще продают? Я в шоке! © angelicribbon / Reddit



«Испекла шоколадный пирог и поставила его остывать на крыльцо. Чертова белка пробралась внутрь и все испортила. Мне очень грустно»

«Соседи снизу решили обновить веранду, но у птиц свои планы»

Дважды помыли мерный стаканчик в посудомойке. С него сошла не только грязь, но и вся разметка

«Пока заправлялся, помыл все окна своей машины. Когда я положил швабру обратно, на поверхность чистящего раствора всплыл грязный подгузник»

«Девушка больше не разрешает мне ничего готовить»

«Прежде чем перемещать „бездыханного“ енота, убедитесь, что енот действительно не дышит, а не просто спит»

«Нашел в интернете единственную винтажную японскую стеклянную чашу. Заказал доставку из Японии. Вот в каком виде она прилетела»

«Я знала, что забыла о чем-то важном, когда легла вздремнуть, но не могла вспомнить, о чем именно»

«Решил поесть в отеле. Вот что мне принесли за $ 28»

«Кто-то положил в стирку свое белье вместе с моим. Не могу разобраться, где чье и, главное, куда делся мой лифчик?»

«Каждый коллега настаивает на использовании своего собственного рулона туалетной бумаги»

«Моя девушка подарила мне на День святого Валентина блокнот с кучей милых записок, а через 12 часов заявила, что нам надо расстаться»