20+ добрых историй, которые греют сильнее солнышка

Очень приятное объявление о зонтике и конфетах, но не могу не исправить - врасплох пишется слитно, потому что нет такого слова - расплох.
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Кажется, в мире все больше спешки и равнодушия. Но где-то в этом же мире кто-то накормил бездомного кота, уступил место, поддержал чужого человека без причины. Таких маленьких чудес — тысячи. И сегодня мы собрали самые душевные из них.
Очень приятное объявление о зонтике и конфетах, но не могу не исправить - врасплох пишется слитно, потому что нет такого слова - расплох.
Банка икры, если брать полкило, около пяти тысяч стоит. Если это прям все деньги, какие были, нa еду, то этого и так очень мало нa месяц нa двух человек((
А вот еще подборки теплых и добрых историй: