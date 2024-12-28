20+ необычных фактов, которые могут быть неизвестны даже учителям биологии

А почему именно куры - потомки динозавров? А у остальных птиц, что, перьев нет? Тогда уж ВСЕ птицы - потомки динозавров! И про клубнику интересно: если это не ягода, то что она тогда? Не овощ же! И уж точно, не гриб. 0_0