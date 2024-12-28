20+ необычных фактов, которые могут быть неизвестны даже учителям биологии
Мир природы полон удивительных открытий, способных разжечь интерес к науке, вдохновить на размышления и пробудить желание узнать больше. В этой статье мы собрали самые яркие научные факты, которые будут интересны как любителям биологии, так и тем, кто ищет свежие темы для обсуждений.
- В киви содержится в два раза больше витамина C, чем в апельсине. В нем также много калия и других веществ, полезных для сердца.
- Местные жители острова Ява используют спелые плоды дерева кепель в качестве натурального средства для освежения полости рта и даже в качестве дезодоранта для тела.
- Апельсины не существуют в дикой природе. Их точное генетическое происхождение до конца не установлено. По мнению ученых, сладкий апельсин является гибридом помело и мандарина.
- Некоторые пресноводные черепахи откладывают свои яйца в гнезда крокодилов. Такое совместное использование гнезд встречается редко, но может быть выгодным для черепах, так как крокодилы защищают их кладку от хищников.
- У тигров полосы есть не только на шерсти, но и на коже, что, вероятно, связано с окраской волосяных фолликулов, напоминающих щетину. А вот у зебр кожа под черно-белой шерстью полностью черная.
- В некоторых регионах тигры охотятся на медведей, подражая звукам их жертв.
- Современные генетические исследования подтверждают, что курицы являются прямыми потомками динозавров. Известно, что тела хищных динозавров были покрыты перьями.
Дети, спорящие, кто победит в драке: медведь или тигр, близки к истине)
- Скорость роста волос не зависит от пола. На нее влияют такие факторы, как генетика, возраст и общее состояние здоровья, а различия в количестве волос на теле определяются гормонами.
- У натуральных блондинов больше волос, чем у рыжих и брюнетов. Это связано с тем, что темные волосы содержат больше меланина, обеспечивающего защиту от ультрафиолета. Благодаря этому брюнетам и шатенам требуется меньше волос для достижения нужного уровня защиты.
- Согласно исследованиям, люди с голубыми глазами лучше видят в условиях слабого освещения, чем обладатели карих глаз. Ученые выяснили, что голубоглазым требуется меньше света для различения деталей в темноте.
- Средняя продолжительность жизни волоска на брови составляет около четырех месяцев — именно столько времени нужно, чтобы он выпал и на его месте вырос новый.
- На самом деле, мы ни до чего никогда не касаемся. На атомном уровне прикосновение можно рассматривать как момент, когда электронные облака атомов перекрываются, что вызывает физические или химические реакции, например, образование связей.
- У человека есть «второе сердце» — это мышечно-венозная система голени и стопы. Она помогает крови возвращаться к сердцу, используя остаточное давление, дыхание и сокращение мышц ног. Нарушение работы этой системы, например, из-за слабых мышц или малоподвижного образа жизни, может привести к варикозу и другим проблемам.
Ух, то есть прикосновением считается только химическая реакция? И есть физическая реакция? Сильно.
- Бегемоты не умеют плавать. Они передвигаются по дну водоема. Благодаря ноздрям, расположенным высоко, эти животные могут дышать, даже находясь почти полностью под водой.
- Так называемая «бессмертная медуза» способна омолаживаться, превращаясь из взрослой формы в юный полип. Это происходит благодаря уникальной способности клеток трансформироваться и восстанавливать теломеры, что позволяет медузе многократно «обнулять» свой биологический возраст.
- Птицы киви, обитающие в Новой Зеландии, весят не больше килограмма и могут дожить до 40 лет. Они защищаются от хищников с помощью своих острых как бритва когтей.
- Несмотря на то, что ревень — это вкусное растение, есть его небезопасно, поскольку его листья ядовиты из-за содержания в них щавелевой кислоты.
- Бананы — это ягоды, так как их семена находятся внутри мякоти плода. В отличие от них, клубника не является ягодой, поскольку ее семена расположены снаружи. К ягодам также можно отнести виноград, авокадо, киви, смородину, помидоры, огурцы, баклажаны и гранаты.
- Инжир по содержанию кальция сопоставим с молоком. Кроме того, он богат минералами, магнием и фосфором.
- У белых медведей черная кожа, а их полые волосы кажутся белыми. Тепло им обеспечивают подкожный жир и двойной слой шерсти, который защищает от арктического холода.
- Морские львы стали первыми млекопитающими, помимо человека, доказавшими способность держать ритм. Ученые обучили самку по имени Ронан синхронизировать движения с музыкой, что ставит под сомнение теорию о связи чувства ритма исключительно с вокальной мимикрией.
- Дельфины придумывают уникальные «имена» — сигналы, в первые месяцы жизни, и используют их для общения. Исследование показало, что они откликаются только на персональный свист, что подтверждает способность к осмысленной коммуникации.
А вот еще несколько подборок с фактами, которые не оставят вас равнодушными:
Комментарии
А почему именно куры - потомки динозавров? А у остальных птиц, что, перьев нет? Тогда уж ВСЕ птицы - потомки динозавров! И про клубнику интересно: если это не ягода, то что она тогда? Не овощ же! И уж точно, не гриб. 0_0
А вот сегодня: Пятиметровый крокодил Берт, сыгравший «Крокодил Данди» с Полом Хоганом, скончался в крокодиловом парке Crocosaurus Cove в Дарвине (Австралия). Об этом сообщает Mirror.
В парке Берт жил с 2008 года, рептилии было как минимум 90 лет.
Идея статьи прекрасная, а исполнение, к сожалению, "журналист изна*иловал учёного".