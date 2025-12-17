20+ идей для маникюра, которые добавят магии в холодные зимние дни

20+ идей для маникюра, которые добавят магии в холодные зимние дни

Зима — это не повод прятать руки в варежки и забывать о красоте. Наоборот, это время сиять, экспериментировать с текстурами и создавать на ногтях настоящую сказку. Сколько той жизни, чтобы отказывать себе в дизайнах, которые хочется? А в бонусе покажу, что получается лично у меня после 4 часов у мастера. Спойлер: это не ногти, это настоящее искусство! А вам миндаль или квадрат?

Белый

Белый — безусловно цвет сезона. Наносить его на нюдовую основу, или брать как основной цвет для полета фантазии, дело ваше. Но выбрав молочную или ослепительно снежную белизну вы не прогадаете. От омбре до глянца цвета слоновой кости — белый маникюр бесконечно универсален.

Рельеф

klawsbysonia

Не трогай, это на Новый год! А как не потрогать такие рельефные ногти, да еще и с золотом? Сияние всего этого блеска с леопардовым френчем и несколькими 3D-камнями мгновенно придает ногтям роскошный вид. В общем, маникюр, достойный королевы.

Горошек

klawsbysonia
AI-generated image

Горошек стал одним из главных трендов маникюра уходящего года, и он особенно актуален зимой, если поэкспериментировать со светлыми и темными оттенками. Попробуйте светлую основу с темными точками на одной руке, а затем измените сочетание на другой. Кстати, полоски этой зимой актуальны как никогда — ведь они так напоминают теплый зимний свитер.

Зимний френч

AI-generated image
rachelsuenails
_thenailtech._

Если вы мечтаете о французском маникюре, но хотите что-то по-настоящему зимнее, попробуйте насыщенный коричневый или красный, а еще лучше золотой кончик, тем паче, что и бургунди и коричневый сейчас в топе трендов. Ну а праздника добавит френч с блестками, куда ж без них — получится настоящий зимний шик

«Кошачий глаз»

AI-generated image

Космос на ногтях с эффектом «кошачьего глаза», что может быть лучше? Эти ногти будут как зимнее небо в морозную ночь. Тем более, что этот эффект сейчас используется сейчас довольно часто.

Синий

Синий-синий иней лег не на провода, а на наши ногти. Как водится, выбираем поярче для смелых, посветлее — для нежных. Вы никогда не ошибетесь с зимним маникюром в стиле метели. Попробуйте белую хромированную основу с несколькими акцентными снежинками или выберите блестящий синий маникюр с добавлением блесток или драгоценных камней.

Жемчуг

AI-generated image
rachelsuenails

Серебряная хромовая пудра придаст любому дизайну ледяной оттенок, поэтому, нанесенная поверх чистого белого, она превратит классический образ в зимний атрибут.

Металлические детали

На ногтях можно сделать хаотичные серебряные капли, хитроумный френч или полностью металлизированное покрытие (я выбираю второе). Полностью зеркальные ногти — отвал всего, как по мне. Можно и губы подкрасить, и посмотреть, что за спиной творится.

Блестящий красный

klawsbysonia
rachelsuenails

Вместо классического красного опять же этой зимой предлагают магические, ой, магнитные варианты. Это и выглядит хорошо, и с золотыми кольцами сочетается. Но обычные блестки и уход в морковные оттенки нужно использовать в меру, со вкусом, иначе будет плохо получаться на фотографиях.

Бордо и шоколад

rachelsuenails
nailsbymaki.nyc

Бургунди — это вечная классика. Этот цвет добавляет образу уверенности и подходит как для повседневной носки, так и для особых случаев. А вот коричневая гамма подходит к любому цвету кожи и волос.

Свежая хвоя

AI-generated image
laurenpyattnailartist

Темно-зеленый цвет хвои выигрышно смотрится в любое время года, но зимой это один из главных фаворитов. Попросите свою мастерицу нарисовать пару веточек и вуа-ля! — вы лесная загадочная фея.

Блестки и «битое стекло»

AI-generated image
AI-generated image

Ловить каждый луч скупого зимнего солнца и превращать его в цветные блики — задача каждой уважающей себя женщины! Шучу. Но это на самом деле очень красиво. А если вы барышня, которая любит привлекать взгляды — выбирайте «битое стекло». Хотя и очевидно слишком вычурные варианты никто не отменял.

«Вязаные» ногти

AI-generated image
klawsbysonia
AI-generated image

Уютный «свитер» прямо на ногтях — это ли не магия? Объемный узор, прям как вязка любимого свитера, делается акриловой пудрой, если что.

Новогодние мотивы

akikonails_nyc
AI-generated image
thehangedit

Тематический маникюр — всегда хорошая идея, и нет ничего лучше, чтобы создать настроение в праздничные дни. Стразы? Да! Бантик? Еще лучше! Хотя можно придумать и более сдержанные, но от этого не менее впечатляющие варианты. Праздник к нам приходит!

Уже не носят

AI-generated image
AI-generated image

А вот обойти этой зимой лучше ногти-стилеты, мрачные цвета и обычный скучный френч, да-да.

БОНУС: А вот и мои маникюры, да простят меня филологи

Порылась в архивах и оказалось, что я в принципе желтый люблю.

Гляньте, ногти с глазами, видали? Очень необычная идея для новогодних праздников, зато вы явно будете выделяться.

А вот такие в акварельной технике мастерица рисовала мне 4 часа. Думаю, если сделать такой же маникюр в зимних цветах, то получится очень даже празднично. Буду рада, если кому-то из вас идея откликнется.

И вот такие ногти у меня на корпоратив, будут круто смотреться, когда начнутся танцы. Если кого-то вдохновит этот маникюр, буду только рада.

Маникюр — это настоящая отдушина в череде серых будней. И пусть кто-то скажет «долго», зато как красиво! И пусть одной нравится френч, а другой ногти в 10 сантиметров длиной, главное — это улыбка, которая расцветает на лице при взгляде на маникюр. А вам какой стиль ближе: «дорого-богато» со стразами или спокойный нюд? Делитесь фото своих ноготочков в комментариях!

Фото на превью AI-generated image, rachelsuenails, _thenailtech._

