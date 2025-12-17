20+ идей для маникюра, которые добавят магии в холодные зимние дни
Зима — это не повод прятать руки в варежки и забывать о красоте. Наоборот, это время сиять, экспериментировать с текстурами и создавать на ногтях настоящую сказку. Сколько той жизни, чтобы отказывать себе в дизайнах, которые хочется? А в бонусе покажу, что получается лично у меня после 4 часов у мастера. Спойлер: это не ногти, это настоящее искусство! А вам миндаль или квадрат?
Белый
- Это ручная роспись. © hyattcy / Reddit
Рельеф
- Как вам мои рельефные ногти? © priscila2525 / Reddit
- Я сделала это на праздники. © bittersweettangerine / Reddit
Горошек
Горошек стал одним из главных трендов маникюра уходящего года, и он особенно актуален зимой, если поэкспериментировать со светлыми и темными оттенками. Попробуйте светлую основу с темными точками на одной руке, а затем измените сочетание на другой. Кстати, полоски этой зимой актуальны как никогда — ведь они так напоминают теплый зимний свитер.
Зимний френч
Если вы мечтаете о французском маникюре, но хотите что-то по-настоящему зимнее, попробуйте насыщенный коричневый или красный, а еще лучше золотой кончик, тем паче, что и бургунди и коричневый сейчас в топе трендов. Ну а праздника добавит френч с блестками, куда ж без них — получится настоящий зимний шик
«Кошачий глаз»
- Недавний дизайн ногтей, который я сделала. © Sea_Sector_5894 / Reddit
Космос на ногтях с эффектом «кошачьего глаза», что может быть лучше? Эти ногти будут как зимнее небо в морозную ночь. Тем более, что этот эффект сейчас используется сейчас довольно часто.
Синий
- Первый из рождественских. © cecesakura / Reddit
- Что скажете, красиво? © SoleSirenOfficial / Reddit
Синий-синий иней лег не на провода, а на наши ногти. Как водится, выбираем поярче для смелых, посветлее — для нежных. Вы никогда не ошибетесь с зимним маникюром в стиле метели. Попробуйте белую хромированную основу с несколькими акцентными снежинками или выберите блестящий синий маникюр с добавлением блесток или драгоценных камней.
Жемчуг
Серебряная хромовая пудра придаст любому дизайну ледяной оттенок, поэтому, нанесенная поверх чистого белого, она превратит классический образ в зимний атрибут.
Металлические детали
- Сделала жидкий металл своей клиентке. © nailsbymasha_ / Reddit
- Клиентка была в восторге. © Dry_Sport_143 / Reddit
- Идеальный зеркальный эффект. © TheChatIsQuietHere / Reddit
На ногтях можно сделать хаотичные серебряные капли, хитроумный френч или полностью металлизированное покрытие (я выбираю второе). Полностью зеркальные ногти — отвал всего, как по мне. Можно и губы подкрасить, и посмотреть, что за спиной творится.
Блестящий красный
Вместо классического красного опять же этой зимой предлагают магические, ой, магнитные варианты. Это и выглядит хорошо, и с золотыми кольцами сочетается. Но обычные блестки и уход в морковные оттенки нужно использовать в меру, со вкусом, иначе будет плохо получаться на фотографиях.
Бордо и шоколад
Бургунди — это вечная классика. Этот цвет добавляет образу уверенности и подходит как для повседневной носки, так и для особых случаев. А вот коричневая гамма подходит к любому цвету кожи и волос.
Свежая хвоя
Темно-зеленый цвет хвои выигрышно смотрится в любое время года, но зимой это один из главных фаворитов. Попросите свою мастерицу нарисовать пару веточек и вуа-ля! — вы лесная загадочная фея.
Блестки и «битое стекло»
- Мой первый зимний маникюр, я хотела что-то нежное. © fallformysub / Reddit
Ловить каждый луч скупого зимнего солнца и превращать его в цветные блики — задача каждой уважающей себя женщины! Шучу. Но это на самом деле очень красиво. А если вы барышня, которая любит привлекать взгляды — выбирайте «битое стекло». Хотя и очевидно слишком вычурные варианты никто не отменял.
«Вязаные» ногти
Уютный «свитер» прямо на ногтях — это ли не магия? Объемный узор, прям как вязка любимого свитера, делается акриловой пудрой, если что.
Новогодние мотивы
- Я хотела серебро и рождественские огоньки. © Smworld1 / Reddit
- Я просто обожаю праздники. © Practical_Reach_3142 / Reddit
Тематический маникюр — всегда хорошая идея, и нет ничего лучше, чтобы создать настроение в праздничные дни. Стразы? Да! Бантик? Еще лучше! Хотя можно придумать и более сдержанные, но от этого не менее впечатляющие варианты. Праздник к нам приходит!
Уже не носят
БОНУС: А вот и мои маникюры, да простят меня филологи
Порылась в архивах и оказалось, что я в принципе желтый люблю.
Гляньте, ногти с глазами, видали? Очень необычная идея для новогодних праздников, зато вы явно будете выделяться.
А вот такие в акварельной технике мастерица рисовала мне 4 часа. Думаю, если сделать такой же маникюр в зимних цветах, то получится очень даже празднично. Буду рада, если кому-то из вас идея откликнется.
И вот такие ногти у меня на корпоратив, будут круто смотреться, когда начнутся танцы. Если кого-то вдохновит этот маникюр, буду только рада.
Маникюр — это настоящая отдушина в череде серых будней. И пусть кто-то скажет «долго», зато как красиво! И пусть одной нравится френч, а другой ногти в 10 сантиметров длиной, главное — это улыбка, которая расцветает на лице при взгляде на маникюр. А вам какой стиль ближе: «дорого-богато» со стразами или спокойный нюд? Делитесь фото своих ноготочков в комментариях!
