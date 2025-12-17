20+ идей для маникюра, которые добавят магии в холодные зимние дни

Зима — это не повод прятать руки в варежки и забывать о красоте. Наоборот, это время сиять, экспериментировать с текстурами и создавать на ногтях настоящую сказку. Сколько той жизни, чтобы отказывать себе в дизайнах, которые хочется? А в бонусе покажу, что получается лично у меня после 4 часов у мастера. Спойлер: это не ногти, это настоящее искусство! А вам миндаль или квадрат?