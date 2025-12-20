16 идей новогоднего маникюра, которые сияют ярче бенгальских огней

Новый год без снега — это не Новый год! Маникюр со снежинками — классика зимнего дизайна, которая никогда не выйдет из моды, но при этом каждый год может выглядеть по-новому. Например, вы можете выбрать нейтральную нюдовую, молочно-белую базу или наоборот сыграть на контрасте с темно-синим. Эксперты модного издания Cosmopolitan рекомендуют делать снежинки с помощью хромовой втирки или лака с блестками. Если вы придерживаетесь минимализма, то можно ограничиться одной снежинкой у основания кутикулы или на самом кончике. Будет смотреться лаконично и стильно. Кроме того, снежинки могут стать частью общего дизайна, как мы видим на фото сверху.