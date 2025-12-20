16 идей новогоднего маникюра, которые сияют ярче бенгальских огней
Новый год — это пора, когда блеска, сияния и волшебства не бывает много! За сбором пушистой елки, составлением меню и выбором платья, не забудьте о финальном штрихе, который завершит ваш образ — праздничном маникюре. Мы подобрали несколько идей на самый разный вкус: от лаконичных, минималистичных дизайнов до ярких, кричащих решений. Что бы вы не выбрали, готовьтесь блистать и собирать комплименты!
Классический красный френч
«Аккуратный красный френч к праздникам!»
Классический французский маникюр — это синоним элегантности и утонченности, а еще — беспроигрышный вариант, чтобы выглядеть изысканно в новогоднюю ночь. Если вы консервативны, то можно выбрать белый или красный цвета. А если хочется поэкспериментрировать и привнести праздничного настроение, то вместо традиционного белого кончика используйте серебряный, золотой глиттер или бордовый, изумрудный цвета. В общем, вариантов масса, — дерзайте!
Блестящие акценты
«Начинаем сезон рождественских дизайнов»
В праздничный день ваш маникюр может быть не просто красивым, но и ослепительным! Добиться этого можно с помощью правильно расставленных блестящих акцентов. Особенно эксперты рекомендуют блестящий френч. Среди популярных блестящих элементов занимают место поталь, стразы, хромовое покрытие, шиммер и перламутр. Блеск может быть как едва заметным, так и ярко искрящимся.
Звездопад
«Звездная рождественская ночь!»
Маникюр с акцентами в виде звезд — это стильный способ добавить немного волшебства, будь то минималистичный или яркий дизайн. Вариаций множество! Звезды могут быть серебристые, золотистые, большие и маленькие. Распределите по одной звездочке на ногте, выберите акцентный ноготь или составьте композицию. Они прекрасно смотрятся как на нейтральных, так и на насыщенных основах.
Серебряные снежинки
«Рождественский маникюр!»
Новый год без снега — это не Новый год! Маникюр со снежинками — классика зимнего дизайна, которая никогда не выйдет из моды, но при этом каждый год может выглядеть по-новому. Например, вы можете выбрать нейтральную нюдовую, молочно-белую базу или наоборот сыграть на контрасте с темно-синим. Эксперты модного издания Cosmopolitan рекомендуют делать снежинки с помощью хромовой втирки или лака с блестками. Если вы придерживаетесь минимализма, то можно ограничиться одной снежинкой у основания кутикулы или на самом кончике. Будет смотреться лаконично и стильно. Кроме того, снежинки могут стать частью общего дизайна, как мы видим на фото сверху.
Золотые акценты
«Рождественский нейл-арт»
Золото детали — самый универсальный способ добавить торжественности вашему образу, не перегружая его. Такой маникюр будет уместен на любом зимнем торжестве. Золото прекрасно сочетается как с приглушенными, так и с яркими базовыми цветами. Сочетайте его с новогодней палитрой или более приглушенными оттенками. Поталь, золотая втирка, глиттер — используйте все, что душе угодно.
Зимние ягоды
«Ягодные ногти на декабрь»
Прекрасная альтернатива классическому красному и бургунди — цвет зимних ягод. Он элегантный и в меру насыщенный. Напоминает о ярких гроздях рябины, клюквы или остролиста. Глубокий цвет красиво подчеркивает руки и выглядит роскошно. Эксперты предлагают поэкспериментировать и нанести сверху желейное покрытие, чтобы добиться еще более эффектной глубины за счет игры света.
Милые праздничные дизайны
«Я выбрала накладные ногти с розовыми и красными бантиками!»
Если для вас Новый год — это прежде всего волшебство, мультики и ощущение детского восторга, то вам точно понравится тренд на милые праздничные дизайны. Акцентными деталями могут стать любимые герои, бантики, пряники, сладости, зверята или подарки. Можно придумать для каждого ногтя свой дизайн. Не переживайте, все будет смотреться более чем сбалансированно, стоит только выделить несколько цветов и придерживаться их во всех дизайнах.
Принт под рождественский свитер
«Кто готов надевать теплые свитера?»
С наступлением холодов ничто не дарит столько тепла и уюта, как любимый вязаный свитер. Такие свитера нашли свое воплощение и в маникюре. Принт, навеянный вязкой и узорами свитера— это объемный дизайн, который идеально передает атмосферу зимних дней, горячего шоколада и праздничного комфорта. Главная фишка заключается в текстуре. Обычно мастера используют густой гель или гель-краску, чтобы создать выступающие косы, ромбы или жгуты. Дизайн смотрится наиболее реалистично и «уютно» при использовании матового покрытия, так как оно имитирует шерсть или мягкую пряжу. Цвета стоит выбирать приглушенные: бежевый, молочный или бордовый, темно-синий, оливковый. Можно добавить нейтральную клеточку.
Имбирный пряник
«Моя мастер такая талантливая! Не могу налюбоваться»
Хочется чего-то более оригинального? Как насчет милейшего тренда «имбирного» маникюра? Этот тренд навеян имбирными пряниками, в том числе и тем, что в форме человечка. Почти карамельный цвет и белые детали отлично сочетаются как между собой, так и с выбранным вами образом. Смотрится нейтрально, но при этом эффектно, и что уж говорить, совершенно очаровательно. Небольшой совет от профессионалов Cosmopolitan: вместо того чтобы пытаться нарисовать кучу миниатюрных имбирных человечков от руки, лучше используйте имбирные наклейки для ногтей — так гораздо меньше мороки.
Дизайны с елочками
«Мой маникюр на Рождество»
Еще один дизайн, который явно намекает нам на предстоящее празднование. Попробуйте украсить свои ногти миниатюрными елочками. Это могут быть лаконичные едва заметные
елочки на акцентных ногтях или более яркие решения. Нейл-мастер Ирам Шелтон предлагает покрасить остальные ногти в зеленый цвет, но если вы хотите добиться более изысканного вида, можете просто сделать полупрозрачное покрытие вместо этого. Этот дизайн предоставляет большую свободу для фантазии!
Принт под елочные игрушки
«Моя очередь показать свой праздничный маникюр!»
Мы уже сказали о том, что елочки хорошо смотрятся на ногтях, но не стоит забывать про елочные игрушки. Любители маникюра, налетайте на этот тренд и выбирайте свой принт, форму и покрытие! Бархатную поверхность шаров отлично передаст маникюр «кошачий глаз»: а блеска мишуры можно добиться с помощью хромового покрытия или глиттера. Будто разные игрушки на елке, каждый ноготь может отличаться дизайном. Главное — использовать одну и ту же цветовую палитру, чтобы все смотрелось гармонично.
Минималистичные праздничные мотивы
«Праздничный маникюр, но в минимализме»
Для того, чтобы сохранить праздничное настроение не обязательно перегружать дизайн. Есть масса и более спокойных, лаконичных вариантов. Бывает такое, что предновогодняя суета, выбор подарков, бесконечные корпоративы, утренники и горящие перед праздниками дедлайны могут утомить. В маникюре можно придерживаться простоты. Выбирайте нейтральную базу и ненавязчивые дизайны. Попробуйте разместить любые крошечные праздничные стикеры поверх полупрозрачной, нейтральной базы. Или вообще обойдитесь без принтов и остановитесь на классическом френче.
Рождественский венок
Яркие праздничные дизайны сейчас в моде!
Идея для тех, кто любит маникюр на коротких ногтях. Это не менее симпатичная альтернатива дизайну с елками — елочные венки. Они занимают всю ширину ногтевой пластины, не требуя большой длины. Смотрится мило и ненавязчиво.
Дизайны с 3D деталями
«Мой праздничный маникюр в этом году»
Если ваша елка уже стоит нарядная, а настроение украсить что-нибудь еще осталось, то как насчет того, чтобы превратить свои ногти в настоящий арт-объект? Эксперты предлагают использовать блестящие стразы, элементы елочных игрушек и многое другое. Такой маникюр будет сиять не хуже бенгальских огней! Сторонники минимализма и тихой роскоши могут адаптировать тренд под нюдовый маникюр с лаконичными стразами или жемчужинами.
Маникюр в приглушенных рождественских тонах
«Черная дип-пудра в качестве основы, серебристый вельветовый (эффект ’кошачий глаз’) и красное желе-покрытие сверху»
Если вам хочется чего-то более спокойного на фоне ярких, блестящих дизайнов под стать новогодней мишуре, то советуем присмотреться к этой идее. Эксперты из редакции Cosmopolitan предлагают нам всю ту же палитру, только в приглушенных тонах. Оливково-зеленый, изумрудный, бордовый, терракотовый, цвет слоновой кости, серовато-синий и другие оттенки будут прекрасно смотреться на ваших ногтях. Можно придумать интересный дизайн с использованием этой палитры, а если вам не хочется заморачиваться, то попробуйте просто накрасить каждый ноготь разным цветом. За счет сдержанности цветов маникюр будет выглядеть более чем органично!
Нюдовый маникюр с рождественскими мотивами
«Первый раз делаю маникюр на праздники»
Как мы упоминали ранее, любой новогодний тренд можно смягчить, если «посадить» его на нейтральную основу. Эксперты предлагают выбирать нюдовую базу, это придает ногтям ухоженный, чистый и «дорогой» вид. Акцентами могут стать стикеры, елочки, снежинки, звезды, блестки или тонкие каемочки френча. Такой маникюр показывает, что для создания праздничного настроения достаточно всего лишь одного небольшого, но продуманного акцента.
Мы надеемся, что эти идеи вдохновили вас на самые смелые эксперименты с цветом и текстурой! Не бойтесь глиттера, принтов и необычных акцентов, ведь новогодние праздники — идеальное время, чтобы сиять максимально ярко. Пусть ваш маникюр будет таким же фееричным, как и сама праздничная ночь! Кстати, как у вас с новогодним настроением? Предлагаем погрузиться в него сполна, только взгляните на наши подборки уютных историй, которые согреют даже в самый морозный вечер:
Комментарии
Ну как-то... многое из предложенного просто плохо. Не исполнение (хотя и не без этого), но идеи - пряники-пироженки, новогодние шапки и это бесконечное количество бантиков. Понравился только маникюр в стиле елочных игрушек - там сделано современно будто. А не привет из 2015.
Терпеть не могу темный френч. Для меня он выглядит как грязь под ногтями. ((
А почему просто нельзя взять и накрасить ногти дома хорошим лаком?