«И работу в них нашла, и многое другое».
Аж подмывает спросить: что именно «многое другое»? Новый дом, новую шубу и нового мужа?
20+ импульсивных покупок, которые обернулись для людей тем еще сюрпризом
Так уж сложилось, что мы не всегда покупаем только то, что нам действительно нужно. Порой вещь просто цепляет, а иногда мы можем отдаться на волю случая и совершить импульсивную покупку так, для отдушины. И иногда такие покупки оказываются не просто необдуманными тратами, а становятся катализаторами самых непредсказуемых перемен в нашей жизни.
- Как-то раз меня неожиданно уволили. Денег у меня, вчерашней студентки, совсем не было, но был ребенок и муж — тоже вчерашний студент. Получила расчет. Большую часть денег потратила на сапоги мечты — непрактичные сапожки на высоченных каблуках. Глупо, скажете вы? А вот и нет, ведь потом все и завертелось: и работу в них нашла, и многое другое. И теперь я так рада, что тогда меня уволили. © Марина Тимошенко
- Мне было 46 лет. Я старалась все для мужа и дочек, а муж предложил развестись. Старшая дочь уговорила меня купить супер-дорогую блузку. Решила и я накупить себе красивых вещей: белый костюм, еще один шифоновый, ярко-красное пальто. А после этого случилось чудо, и мой муж понял, кого он может потерять! Теперь нам по 70, в следующем году у нас золотая свадьба! А я никогда с того времени не жалею на себя денег, и муж до сих пор говорит, что его жена — самая-самая. © Светлана Лазаровская
- Муж переживал психологический кризис, из-за которого я тоже чувствовала себя очень подавленной. Мы и раньше говорили о том, чтобы завести вторую собаку, но дальше разговоров дело не шло. Ну и тут я просто решила, что новая собака в доме — как раз то, что нам всем нужно, чтобы по-новому взглянуть на вещи. Все могло закончиться плохо, но на самом деле это действительно помогло нам выйти из того состояния. © justdont7133 / Reddit
- Купила себе автомобиль с откидным верхом. Он старый и ненадежный, да и часто протекает, но мне нравится. Езда с опущенной крышей — действительно лучший антидепрессант на свете. Я купила машину без задней мысли, даже несмотря на то, что живу в одном из самых дождливых уголков страны. Мне говорили, что я просто выделываюсь, что это кризис среднего возраста. Но мне как-то пофигу. © Booboodelafalaise / Reddit
«И работу в них нашла, и многое другое».
- Проснулся после тяжелой ночной прогулки и получил электронное письмо с подтверждением покупки билета в Австралию в один конец. Только что окончил университет и понятия не имел, что делать со своей жизнью. Это были девять восхитительных месяцев, проведенных на солнышке, которые я не забуду никогда. © Independent-Tax-3699 / Reddit
- В соседнюю квартиру въехала молодая пара. Сначала было терпимо, но дальше в ход пошла клубная музыка на всю катушку, от которой вибрировали стены. Тут я уже не сдержалась, пошла и вежливо высказала свое "фи". Меня послали куда подальше. Хорошо, вызвала полицию. Они почесали затылок и уехали. Решила отомстить их же способом — купила виброколонку. Это чудо-изобретение быстро воспитало в них совесть после внезапных вибраций в 4 утра. Сплю как младенец. © Подслушано / Ideer
- Я очень бережливая, но все сэкономленные деньги улетают на ветер. Купила вязальную машину и причиндалы к ней. Сбылась мечта. Теперь ненавижу ее всей душой, ведь на эти деньги можно было накупить столько кофт, что до конца жизни бы хватило. © Людмила Рябцева
- Купила себе одеяло с капюшоном — такое, в форме летучей мыши, с карманами. Оно стоило £30, и это самая большая сумма, которую я когда-либо тратила на один предмет одежды, за исключением моего выпускного платья в школе. У меня не так много денег, так что для меня это была крупная покупка. Но я тогда боролась с депрессией и просто хотела иметь что-то утешительное. И это того стоило. Я так волновалась, думала, это была пустая трата денег, но прошло 5 месяцев, а оно все такое же мягкое и приятное. Кроме того, эта гигантская летучая мышка всегда вызывает у меня улыбку. © DeathRayRobot / Reddit
- Недавно сделала себе подарок — купила шуруповерт. Какой же это кайф! Починила дверцу шкафа из обрезков панелей, разобрала старый детский столик, притащила с балкона полочку и повесила ее, привинтила на свои места все, что болталось и шаталось. Правда, дрелит мой шуруповерт слабовато, пришлось брать у соседей "нормальную" дрель. В общем, я счастлива! И да, муж у меня есть. © Подслушано / Ideer
- Пару лет назад, возвращаясь из отпуска, в бутике в аэропорту Хорватии увидела потрясающую кожаную сумку. Деньги оставались, да и себя особенно ничем примечательным в отпуске в смысле покупок не порадовала. Цена в €65, хоть и слегка смутила, но в целом устраивала. Касса в бутике не работала, попросили оплатить через кассу в duty free. Ну ладно. Отстояла бешеную очередь с нашими отъезжающими. На кассе выяснилось, что цена эта за брелок, а сумка стоила €260. Стыдно стало отказываться — с невозмутимым видом пришлось купить. © Анна Беганова
- Вспомнила, что 2 года назад заказала Heater. Такой себе мини-обогреватель, который за считанные минуты обогреет жилище до температуры 25–30 градусов. Этот приборчик еще можно прямо на розетку прикрепить. Купили, повесили, включили. За целый день ни грамма теплее не стало, хотя комната небольшая. А сколько он нам накрутил электроэнергии — о, это отдельная тема. В общем, эту зиму мы плюнули и его не включали. © Ольга Шуляк
- Стою на обочине дороги, разговариваю с другом, чувствую себя довольно паршиво. Как вдруг его товарищ подъезжает на хорошей машине и говорит, что ему нужно ее продать. Мой друг - ноль на массу, а на меня продавец вообще даже не посмотрел. Это меня задело, так что я сказал ему: "Беру!" Он посмотрел на меня с недоверием. А я просто пошел в банк, снял наличные и купил его авто. При этом я понятия не имел, что это за машина. Она просто выглядела... обалденно! Вот я и купил ее.
Эта машина буквально спасла мне жизнь, ведь теперь у меня была причина вставать по утрам. Чтобы отполировать ее, ха-ха. Я совсем разучился радоваться жизни, а теперь смотрел в окно и улыбался. В свои 23 года я чувствовал себя за рулем настоящим королем, и люди улыбались мне и махали рукой, когда я проезжал мимо. Машина действительно была очень красивой, хотя к тому времени ей тоже исполнилось 23 года. Сейчас, 31 год спустя, машина все еще у меня. Я уже давно не ездил на ней. Она нуждается в серьезном ремонте, но я просто не могу ее выбросить. © Rsoles / Reddit
- Я импульсивно купил кузнечный горн за $1200, наковальню за $500, молоток за $200 и кучу дерева, чтобы соорудить стол и подставку для наковальни. Жена была в шоке, когда все это привезли. Теперь у нее появилось несколько новых ножей и вешалка для одежды, так что, думаю, все в порядке. © N00BC8K3 / Reddit
"мини-обогреватель, который за считанные минуты обогреет жилище до температуры 25–30 градусов" даже я, вообще не любитель физики, понимаю, что эта штука не работает
- Я импульсивно купил обручальное кольцо. Помолвка и свадьба уже обсуждались нами до этого, так что нельзя сказать, что это было неожиданностью. Но когда и где — все еще оставалось под вопросом. Однажды я просто пошел после работы и купил кольцо. Даже пытался придумать, как сделать предложение позабавнее. В итоге просто пришел, растерялся и выпалил все. Трое детей и почти 15 лет вместе. © Anti_sparkplug / Reddit
- Заказала по приколу силиконовые ушки эльфа и благополучно о них забыла. А вчера неожиданно нашла их в почтовом ящике — и не одну пару, а целых две! Одна досталась мне, другая — моей соседке по квартире. Теперь у нас стало гораздо веселее, потому что мы каждый раз дико ржем, завидев друг друга. © Lysergsaeure / Reddit
- Я купил очень крутой бинокль. Потратил на него больше $100. Им можно пользоваться и днем, и ночью, так что теперь я наблюдаю за птицами и звездами! Благодаря этому я стал гораздо чаще выходить на улицу. © samogi / Reddit
- Увлекаюсь фотографией — так, для души. Недавно купила на свои деньги новый профессиональный фотоаппарат и несколько хороших объективов к нему. Первый месяц все друзья и родственники говорили: «Зачем такой, он же тяжелый?», «Взяла бы маленький, он тоже нормально сфоткает», «Такой не возьмешь ни в одну поездку». Советовали, какой лучше, хотя сами фотографируют на телефон. А теперь звонит мне свекровь и говорит: «Дай нам фотоаппарат в Египет». Бесит! © Подслушано / Ideer
- Я люблю путешествовать, но редко привожу домой сувениры вроде магнитов или открыток. Гораздо чаще стараюсь купить что-то, чем смогу пользоваться каждый день, — например, одежду. И каждый раз, выбирая, что надеть, меня накрывают воспоминания о моих путешествиях: древние Афины, где на уличном рынке нашла шляпу, о которой давно мечтала; великолепный Лондон, где, промокнув под дождем, купила новую футболку. С виду кажется, что это обычная одежда, но каждая вещь хранит в себе историю. © Подслушано / Ideer
- Давно мечтала о большом зеркале — чтоб прямо от пола. Наконец-то купила. Теперь вечерами сижу перед ним и разглядываю отражение — свое и комнаты, представляя, будто я Гарри Поттер и в зеркале вот-вот отразится мое самое сокровенное желание, о котором не знаю даже я сама. © Подслушано / Ideer
- Два года назад купила постельное белье с рисунком в виде фото достопримечательностей из разных стран. Посетить их в ближайшее время я даже и не надеялась. И... оно какое-то волшебное! За эти два года каким-то чудом я оказалась именно в тех городах, что на фото: в Париже, Барселоне, а в этом году — в Венеции... Осталось, судя по всему, еще в Норвегию слетать для полного комплекта. © Подслушано / Ideer
- Мы с парнем купили роликовые коньки. Когда не можем сосредоточиться или чувствуем, что устали, просто начинаем кататься в них по комнате. Очень помогает! © Over_loading / Reddit
- Нашла джинсы, о которых давно мечтала, но, блин, они были с этой новомодной дурацкой дырой на одном колене! Несмотря на это, я их купила и зашила дыру. Выглядит нормально, но такой старой я себя еще никогда не чувствовала. © Подслушано / Ideer
Спонтанные покупки могут быть забавными или даже немного безумными. Но чаще всего, даже если вещь оказалась бесполезной, воспоминания о ней точно стоят потраченных денег. Следующие подборки не дадут соврать:
Комментарии
«каждый раз, выбирая, что надеть, меня накрывают воспоминания о моих путешествиях»
А подъезжая к станции, шляпа с неё не слетела?
Машина с открытым верхом - это отдельная песТня! Волосы в рот, мошки в глаза! Как-то меня с понтом катали - ничего в этом не поняла))
Магия постельного белья и его связь с путешествиями интересна)) А у меня органайзер с Эйфелевой башней уже 7 лет в ванне стоит! И никакого Парижа... То визы не дают, то самолеты не летают(
"Теперь вечерами сижу перед ним и разглядываю отражение" представляю, как она вечерами сидит перед зеркалом и понимаю, что с ней что-то явно не то