20+ импульсивных покупок, которые обернулись для людей тем еще сюрпризом

Так уж сложилось, что мы не всегда покупаем только то, что нам действительно нужно. Порой вещь просто цепляет, а иногда мы можем отдаться на волю случая и совершить импульсивную покупку так, для отдушины. И иногда такие покупки оказываются не просто необдуманными тратами, а становятся катализаторами самых непредсказуемых перемен в нашей жизни.