Почему становится лучше на душе от проявленой к нам доброты??? Такие уж мы существа, люди. Мы изначально добрые, жизнь просто тяжёлая...А сделаешь доброе дело - вот и тебе тоже полегчало !!!
20 историй, от которых на душе станет тепло, как от кружки с какао
Иногда кажется, что день испорчен напрочь, и нет шансов это исправить. Но жизнь любит подкидывать нам маленькие, светлые сюрпризы: цветок от незнакомого ребенка, комплимент или победа в конкурсе. Эти мелочи не меняют мир, но мгновенно меняют наше настроение. Мы собрали доказательства того, что даже самый паршивый день можно исправить одним лучом добра.
- Шла по улице, настроение ни к черту: череда плохих событий на каждом шагу. Иду, проклиная день, а навстречу — толпа детей с воспитателями. Тротуар узкий — не разминуться. С недовольной физиономией обхожу детей, как вдруг одна девочка берет и вручает мне самодельную открытку с нарисованными цветочками и надписью «Добро», внутри которой приклеен вырезанный объемный цветок в горшочке и кошачья мордашка. Она вручила мне открытку, улыбнувшись, и поспешила за остальными, а мне вдруг стало так тепло, такое редкое чувство светлого лучика. Настроение поднялось на оставшийся день, а открытку до сих пор храню. © Подслушано / Ideer
- Мы с сыном сегодня весь день собирали подарочную коробочку для одного больного мальчика. Выбирали карточки с покемонами, комиксы. Мой сын сам выбирал и очень старался. Было так трогательно, как он хотел быть полезным. © StickleyMan / Reddit
- Гуляли вечером с парнем, зашли в магазин за мороженым, взяли два рожка, забыв посмотреть на цену. На кассе выяснилось, что нам не хватает денег. Кассир позвала менеджера на отмену одного мороженого, и тут женщина сзади протянула нам мелочь со словами: «Возьмите на мороженое». Мы помялись, неудобно как-то... Но она сказала: «Ну на мороженое же, мне не жалко, берите». В итоге взяли. Вроде и мелочь, а так приятно было, и с таким кайфом мы его съели. © Подслушано / Ideer
- Я всегда была мерзлячкой. Засыпая одна, мечтала, как мой будущий мужчина будет греть меня, ведь всем известно, что мужчины теплее женщин. И вот я замужем. И тут парадокс — муж греется об меня, а я совсем не мерзну больше. И это так приятно, когда он бежит скорее под одеяло, прижимается всем телом и шепчет нежно: «Моя тепленькая, моя грелочка». Круто так! © Подслушано / Ideer
- Утром легла спать после дежурства, просыпаюсь вечером и пока просто валяюсь, не встаю. Слышу как муж возвращается с работы. Тихо-тихо проворачивает ключ, открывает и закрывает входную дверь. Заходит буквально на цыпочках. Быстро хватает кота, который начинает бегать и мяукать, уносит его в другую комнату. Просто человек сделал все, чтобы не потревожить мой сон. А я валяюсь, слышу все это и в очередной раз понимаю, как люблю и ценю его. Казалось бы мелочи, но это так приятно. © iamirinaartamonova
- Иду к подружке через парковку, там какой-то мужик весь в телефоне. А рядом пара его детей тусуются. Пока мимо проходила, поболтала немножко с одним мальчиком. Уже отошла, как вдруг он кричит мне, что я что-то забыла. Оборачиваюсь, а он протягивает мне одуванчик. Это было очень мило. © Unknown author / Reddit
Я бы любила своего мужика просто за то, что он по утрам затыкает котов 🤣
- Стоял в огромнейшей пробке на днях. Движения нет вообще, все стоят, занимаются своими делами. Вижу, что некоторые играют на телефоне в игры, некоторые фильм включили себе, некоторые по телефону с кем-то активно дискуссируют. А вот рядом со мной мужчина, который что-то ест. Открыл окно и прям вкусно так жует какую-то котлету с кашей. Смотрю на него, он на меня. Говорю ему: «Приятного аппетита!». Он улыбается, отвечает: «Спасибо. Извините, а у вас случайно нет чего-то, чем я могу запить это все? Я могу купить или обменять на домашние пирожки!» У меня как раз две бутылки сока было, обменялся с мужчиной. Сидели, ели, болтали. Круто пообедали по душам, договорились, что встретимся в нормальной обстановке, футбол посмотрим. © Палата № 6 / VK
- С недавних пор завела себе привычку покупать пару пакетиков жидкого корма для собак или кошек и таскать с собой в сумке. Так приятно, когда уличные коты или бродячие собаки по одному моему взгляду и кивку понимают, что я хочу дать им еды, и бегут ко мне быстрее, чем я успеваю потянуться к сумке. Дома у меня животных нет, но хотя бы так я могу снять стресс. © Подслушано / Ideer
- Мы с мужем только что зашли кофейню купить торт. После нас пришел мужчина, примерно наш ровесник. И сделал мужу комплимент. Так и сказал, что у него очень крутой образ. И так приятно стало. Мы же привыкли, что комплименты говорят женщинам. А когда мужчинам — это ж так классно! © aid_offi
Как вы кормите животных, чтоб они потом за вами хвостом не ходили?
- Недавно кошка родила 6 котят, но один был такой слабенький, что все думали, что не выживет, даже кошка его не кормила. Выкармливала его молоком из пипетки. Сейчас им чуть больше месяца, и он вместе с остальными котятами сам ест и играет, хотя и немного меньше размером. И вот вроде такая мелочь, но так приятно это ощущение, что он выжил. Когда берешь его, а он мягкими маленькими лапками топчется по тебе и мурчит, а ведь этого могло бы и не быть. Назвали его Малышок. © Подслушано / Ideer
- У нас огромная немецкая овчарка. Как-то идем с ней и тут она начинает нас сильно куда-то тянуть. Притянула к кустам у зоомагазина. Смотрим, а там крошечный котенок. Мы его себе забрали, выходили. Пытались потом кому-нибудь пристроить, но кошка так и осталась с нами. А потом, когда уже собака стала очень старой, кошку просто невозможно было оттащить. Они постоянно вместе лежали, она сворачивалась рядом, терлась мордочкой. До сих пор вспоминаю, как же мило они друг о друге заботились. © tanukis_parachute / Reddit
- Живем в небольшом городе, муж работает ветеринаром, его знают все владельцы домашних любимцев. Как-то спим, три часа ночи, и тут звонок в дверь. Выходим, а там наша соседка, старенькая бабушка. А в руках морская свинка. Соседка распереживалась, что питомцу совсем плохо. Я еле успокоила ее, пока муж разбирался с животным. Потом лежим в кровати с любимым, он тяжело вздыхает и говорит: «Она просто поперхнулась огурчиком». Да, бывают и такие случаи, но приятно осознавать, что люди настолько сильно беспокоятся о своих животных. © Палата № 6 / VK
- Стою на кассе, разглядываю шоколадки, и тут прямо передо мной втискивается женщина лет 50. Я в шоке говорю: «Девушка, я вообще-то стою в очереди». А она переспрашивает: «Девушка?» и как давай улыбаться, смущаться, мне самой так приятно стало, что настроение ей с утра подняла. Она сразу извинилась, что пыталась вклиниться в очередь. В итоге скандал на ровном месте превратился в такое «доброе утро». © lia.eduardovna
- У меня тогда был очень сложный период. Образование так себе, работала официанткой. В общем, самооценка на нуле. И решилась я как-то подать заявление в колледж. Мама меня очень поддерживала. А потом посмотрела, что я все равно не пройду по условиям, так что психанула и решила даже не подаваться. Как-то раз прихожу домой и вижу письмо о моем зачислении. Оказалось, моя мама подала мое заявление. Она всегда в меня верила. © erin74kr / Reddit
- Помню, как в детстве у нас во дворе проводили зимний конкурс на лучшего снеговика. Участвовало много детей, за процессом следили родители, но помогать было запрещено. Судьи как-то пытались смотреть и контролировать нарушения, но родители у всех хитрые, пока те отворачивались, они быстро что-то доделывали и корректировали. Я же все делал сам, потому что папа был на работе, а мама дома с маленькой сестрой сидела. Получилось откровенно так себе. На победу я не рассчитывал, но судьи оказались не глупыми. Они поняли, что из десятка участников только у меня снеговик страшненький, поэтому и вручили мне приз — мягкую игрушку снеговика и большую коробку конфет. Мелочь, но так приятно было! Есть же справедливость в этом мире! © Палата № 6 / VK
- Ко мне сегодня в зале подошла незнакомая девушка и говорит: «Здравствуйте. Я не первый раз вижу вас в зале и хочу сказать: по вам очень виден прогресс. Вся форма подтянулась, особенно оформились ягодичные и квадры. Не то, чтобы я специально отслеживала, но вот вас заметила». Мне так приятно стало, аж расцвела. Делайте людям комплименты! © raeosa
- У моей лучшей подруги сейчас сложное финансовое положение. Пытаюсь ей как-то помогать, но она наотрез отказывается. На днях у меня был день рождения, не праздновала, а просто позвала подруг попить чай с тортиком. Сразу предупредила, чтобы приходили без подарков. Три подруги так и сделали, а та самая, у которой сейчас сложно с деньгами, взяла и подарила мне офигенный торт. Она делала его сама, целую ночь старалась, получилось невероятно красиво! Я аж прослезилась из-за этого... Моя любимая подруга даже в такие сложные времена старается сделать мне приятно. © Палата № 6 / VK
- Работала тогда на почте. Как-то раз пришла женщина оплатить какие-то счета. И я в документах вдруг увидела, что она живет там же, где я раньше жила. Ну я и ляпнула: «Ого, в этом доме я жила маленькой!» Через неделю я офигела, когда она пришла и протянула мне моего плюшевого мишку, который у меня был в детстве. Она нашла его на чердаке. Он был грязный, но мы его постирали, и он до сих пор у меня. © BenjieAndLion** / Reddit
А меня одна здешняя пользователь научила одной важной вещи - то, что одному бесплатно, для другого имеет большую цену!!! Теперь я по её примеру тоже всем лайки ставлю, а что? Мне это ничего не стоит, а людям приятно и даёт поддержку!!! Да вы её знаете, Ольга К., наверное у каждого комментатора есть от неё лайки !!! Хороший человек !!! Дай ей Б-г здоровья и долголетия!!!
- Утром перед работой забежала в магазин, чтобы взять какую-то булочку. Стою, выбираю, глаз упал на ватрушку, беру. И тут подходит бабуля, местный пекарь, и говорит: «Подожди, внученька, там следующая партия печется, я тебе лучше горяченькую вынесу!» Тридцать секунд и эта бабушка с огромной улыбкой на лице принесла мне свежайшую ватрушку. Так приятно стало сразу! У бабушек это, видимо, в крови — отдавать все самое лучшее своим внукам и не только. © Палата № 6 / VK
- Вышла из магазина и сразу бегу на улицу в такси. Даже не обратила внимания, что кто-то зовет меня и даже следом бежит. В итоге услышала, остановилась, растерянная вся поворачиваюсь. А там какая-то женщина: «Девушка! У вас такие духи невероятные, подскажите название». Я растерянно сообщаю. Ну и дальше тогда побежала. Так приятно на душе стало. © lunolikayasss
А в какой момент у вас в жизни происходило что-то, от чего аж на душе теплее становилось? Расскажите нам!
