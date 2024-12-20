20 историй о людях, чья жизнь вполне могла бы быть пресной, если бы не их имена

Работала у меня девочка, представилась Кристиной.

Я попросила принести копии документов, в удостоверении личности написано Христина.

Я уточнила, как к ней обращаться, она удивилась, посмотрела в УЛ и просто обалдела - она НЕ ЗНАЛА своего настоящего имени! Тут уже обалдела и я тоже.

Второй раз такой же шок у меня был, когда я занималась документами мужа и оказалось, что в некоторых документах в фамилии стоит Ё, а в некоторых - Е. Но если там Е, то и ударение меняется! И никто - ни его сестра, ни родители не знали, как правильно. Пришлось поднимать архивы и переделывать все документы, начиная со свидетельства о рождении, потому что ошибка была уже там.