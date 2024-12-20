20 историй о людях, чья жизнь вполне могла бы быть пресной, если бы не их имена
Иногда жизнь преподносит сюрпризы, которые возникают буквально из ниоткуда. А теперь представьте, что есть такие люди, у которых из-за их собственного имени то и дело возникают казусные ситуации! Иногда кажется, будто некоторые родители нарочно решили устроить мини-розыгрыш, который будет звучать эхом всю жизнь у их детей. Но кое-кто даже умудряется извлечь из этого повод посмеяться.
- Подруга работает учительницей младших классов. Как-то пришла одна мама записывать своих близнецов в школу. Собеседование. Мама все время обращается к своим мальчикам Коля и Андрей. После собеседования учительница решила заполнить бумаги и уточняет: «Значит, это у нас Николай и Андрей». Мама грустно отвечает: «Нет! Это у нас Андроид и Коллайдер. Папа у нас — физик, если не сказать хуже». © Подслушано / Ideer
- А меня зовут Олеся, и мои одноклассники не могли придумать дурацкую шутку или рифму ни для моего имени, ни для фамилии. Поэтому меня просто дразнили за кривые зубы. © wowcow / Pikabu
- Мою первую любовь звали Игорь. Моим первым парнем был тоже Игорь. Моего мужа зовут Алексей, но сына мы назвали в честь его деда, разумеется, Игоря. Теперь те оба Игоря уверены, что ребенка я назвала в честь кого-то из них. И тут я от сестры узнаю, что у них даже конфликт был по этому поводу. Ее рассказам, что имя выбирал мой муж, никто не верит. Обидно. © Подслушано / Ideer
- Меня назвали Евфимией. А я ненавижу, когда меня называют как-то кроме Фимы. И ведь чего только не придумают: Сима, Ефима, Тима, Серафима. А в документах часто путают и пишут — Ефимия. © Евфимия Мухина / ADME
- Когда я рожала своих девчонок, то у меня даже выбора не было. Я всю жизнь хотела назвать дочь в честь моей мамы — Татьяной. Ну нравится мне это имя! А тут у меня оптовая поставка — две девчонки сразу. Конечно же, сразу подключилась родня мужа со словами: «А мы? А нам?» В итоге второй доченьке досталось имя свекрови — Тамара. Так у нас появились наши «ТТ». Зато свои имена они научились произносить чуть ли не с пеленок, причем так их все до сих пор и зовут Тома и Тата. © Luanna Kira / ADME
У меня с именем Игорь две ассоциации: "Игааааааарь" Уральские Пельмени и Игр в честь Олимпийских игр😂😂😂
- Я уже взрослая женщина — 39 лет. Семья, карьера и все такое. Но я до сих пор испытываю дискомфорт из-за своего имени. Как только я произношу свое имя — Дора, то сразу спрашивают, мол, как будет полное имя. Отвечаю: «Феодора». И начинается одна и та же история, про то, что это редкое имя. Мне, если честно, уже надоел один и тот же сценарий. Я даже предугадываю, какой будет следующий вопрос. Вроде бы менять имя смысла нет, ведь нормально же живется, но словно что-то не то... Так что не называйте детей редкими именами, которые на жизненном пути будут как клеймо. Простое имя в сто раз лучше новомодных или, наоборот, старинных имен. Мое имя досталось мне «по наследству», ведь так зовут мою маму, бабушку, прабабушку и так далее. Но я эту традицию прекратила и назвала дочь Катей. © Dorisha / Pikabu
- У моей дочки был шок, что Вася в настоящих реалиях — это чаще женское имя. Привыкла, бедная, что папа Вася, и не воспринимала Василис и Василин. © Злой Доктор / ADME
- Сделала подарок подруге на ее день рождения. Попросила, чтобы она закрыла глаза. Я выключила свет. А когда сказала ей, что уже можно открыть глаза, то включила на ноутбуке видео. Там ее любимый американский актер произносит ее редкое и необычное имя и поздравляет с днем рождения с букетом цветов на английском языке. © Подслушано / Ideer
Катя говорите... Из каждого угла будет она слышать "Екатерина, ты была не права"... "Катя-Катерина, маков цвет, ягода малина Катя-Катерина..."
Дурачкам не важно важно имя.
- У моей мамы есть две родные старшие сестры. Одна родилась в марте — ее назвали Мартой. Другая родилась в мае — ее назвали Майей. Мама должна была родиться в августе, и ей приготовили имя Августина. Но она родилась 2 сентября, чему очень рада — не по душе ей имя Августина. Назвали ее Галиной. Родители в шутку упрекали ее всю жизнь, мол, могла раньше родиться и носила бы нормальное имя. © Подслушано / Ideer
- Меня назвали Нана, в честь бабушки. Моего мнения, естественно, никто не спросил. Детство пришлось на ту пору, когда из каждого утюга звучала группа «На-На». К 13-14 годам у меня уже нервный тик начался от однотипных шуточек. Знакомств было много, меня тогда бабушка таскала по всем колледжам и универам, пытаясь куда-нибудь пристроить. Даже взрослые считали умным-остроумным поржать. Это ржание жутко бесило. Иногда мне даже казалось, что они хотят друг друга «перержать». В итоге до двадцати лет кое-как дотерпела и сменила имя. © user8582655 / Pikabu
- Мою учительницу звали Муза Гавриловна, но одна девочка постоянно ее называла Муза Говориловна. Дело в том, что учительница действительно очень много говорила. © Анаид / ADME
- У меня сына зовут Максим. Однажды он познакомился с мальчиком, который представился: «Макс». Я говорю: «О, вас обоих зовут Максим», и тут его мама услышала и презрительно так выдала: «Вообще-то, моего зовут Максимильян, а не какой-то там Максим». © Мама Дорогая / ADME
- У меня имя Ашпал. С ударением на первую «а», ведь если на вторую, то получается мужское. Все начинают думать: «Что за странное имя?» Часто не так ставят ударение, но я не злюсь, ведь оно прикольное. Вот только никто за 8 лет в школе так и не понял, что оно наоборот читается «лапша». © Подслушано / Ideer
- Меня зовут Катя, все называют Катюха, Катюша, Катерина, Кэтрин, Кэти. А по паспорту я... Катариада. Так и живу с этим именем уже почти 40 лет. © Unknown author / Pikabu
- Почти 50 лет назад меня назвали Эрнст. Да, всего одна гласная, а остальные — согласные. Чего только не было в жизни из-за этого. Но я привык. Если нужно официально, то Эрнст, а если я планировал общаться с человеком ближе, чем «Привет, как дела», то говорил: «Можешь звать меня Эриком». © LuckySvin / Pikabu
- Моя подруга учудила. У нее было имя Лия, а она поменяла его на Алену. А вчера она прибегает ко мне на работу вся в слезах и рассказывает: «Буду разводиться! Он мне изменяет. Представляешь, меня муж назвал Лией». Я так и не смогла найти слов, чтобы ей что-то сказать. © Подслушано / Ideer
А что необычного в имени Эрнст? Был же скульптор Эрнст Неизвестный!
- Имя Кондрат или Кондратий вызывает легкий зуд в ушах. Несколько лет подряд мальчика с таким именем привозили на отдых к бабушке, и они каждый день проводили много времени на местном пляже. Внучок все время куда-то убегал, а бабушка сразу орала во все горло: «Кондра-а-а-тик!» © IrenaVarena / ADME
- Как-то раз ездили в январе 2020 года на поиск девушки, заблудившейся в лесу. У девушки очень необычное имя. Вы только представьте — ночь, около 70 человек ходят по лесу и кричат: «Санта!» Девушка нашлась, все хорошо. © Подслушано / Ideer
- Мне 22, живу в пригороде. Меня зовут Христина. С детства я слышу, что мое имя красивое и никто такого никогда не слышал. Но как же много неадекватных людей, которые говорят одно и то же:
— Кристина и Христина оно и тоже?
— Я буду называть тебя Кристиной, мне так проще.
— Ты врешь, что тебя так зовут.
— Просто в паспортном столе ошиблись.
— Ты что-то путаешь, нет такого имени.
Всю жизнь мне приходится отстаивать свое имя, но я все равно его люблю. © Khristi2002 / Pikabu
- У меня в детском саду было 5 мальчиков по имени Саша и я одна Саша. Никак не могла понять, почему меня мужским именем назвали. © Александра Гетманская / ADME
Жизнь периодически нам подкидывает очередную горсть неожиданностей. А ведь есть и те, кому ни на секунду не дают заскучать даже их собственные имена.
Комментарии
Никто в этом пригороде просто не читал книгу "Гулящая" Панаса Мирного.
А я Оля, сейчас это редкое имя почему-то). Еще только одну Олю знаю, хотя у меня очень много знакомых
У меня прабабушка была Василиса Савельевна. Коротко ее звали Вазя (не Вася!)
у меня в детстве была подруга Сима. А полностью - Серафима. Очень красиво и неординарно. До сих пор больше ни одной Симы не встречала.
Работала у меня девочка, представилась Кристиной.
Я попросила принести копии документов, в удостоверении личности написано Христина.
Я уточнила, как к ней обращаться, она удивилась, посмотрела в УЛ и просто обалдела - она НЕ ЗНАЛА своего настоящего имени! Тут уже обалдела и я тоже.
Второй раз такой же шок у меня был, когда я занималась документами мужа и оказалось, что в некоторых документах в фамилии стоит Ё, а в некоторых - Е. Но если там Е, то и ударение меняется! И никто - ни его сестра, ни родители не знали, как правильно. Пришлось поднимать архивы и переделывать все документы, начиная со свидетельства о рождении, потому что ошибка была уже там.