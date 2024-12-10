20 вопросов из игры «На выход», которые могут заставить мозги заскрипеть
С 8 марта 2023 года на телеканале СТС появилась новая программа «На выход!» По сути это практически копия всем известного «Слабого звена»: в ней схожие правила и та же строгая ведущая Мария Киселева. В передаче хватало каверзных и сложных вопросов, и мы решили предложить нашим читателям на них ответить. Итак, поехали.
1.
Вопрос: Конструктивным элементом моста бывает ферма или усадьба?
Ответ игрока: Усадьба.
Правильный ответ: Ферма.
2.
Вопрос: Блюдо вьетнамской кухни «фо-бо» — это говяжий или рыбный суп?
Правильный ответ: Говяжий.
3.
Вопрос: Как называется и шейное украшение и единица измерения электрического заряда?
Ответ игрока: Ожерелье.
Правильный ответ: Кулон.
4.
Вопрос: Какой осенний цветок стал символом Японии?
Ответ игрока: Сакура.
Правильный ответ: Хризантема.
5.
Вопрос: Какой пищевой продукт может стать и крашенкой, и писанкой?
Ответ игрока: Молоко.
Правильный ответ: Яйцо.
6.
Вопрос: На каком языке Иосиф Бродский преимущественно писал эссе?
Ответ игрока: На русском.
Правильный ответ: На английском.
7.
Вопрос: Отгадайте загадку: в брюхе баня, на голове пуговка, одна рука, и та на спине.
Игрок спасовал.
Правильный ответ: Чайник.
8.
Вопрос: Какого цвета необжаренная гречневая крупа?
Ответ игрока: Коричневого.
Правильный ответ: Зеленого.
9.
Вопрос: Китовый ус растет внутри пасти кита или снаружи?
Ответ игрока: Снаружи.
Правильный ответ: Внутри.
10.
Вопрос: Какой шекспировский герой дал название стихотворению Пастернака, которое начинается словами «Гул затих. Я вышел на подмостки»?
Ответ игрока: Король Лир.
Правильный ответ: Гамлет.
11.
Вопрос: Преимущественно по какому океану проходит линия перемены дат?
Ответ игрока: По Атлантическому.
Правильный ответ: По Тихому.
12.
Вопрос: Какой праздничный атрибут знаменитая шимпанзе Люси Темерлин, обученная языку жестов, назвала «шляпа для глаз»?
Ответ игрока: Очки.
Правильный ответ: Карнавальная маска.
13.
Вопрос: Большая или меньшая часть Сахары покрыта песком?
Ответ игрока: Большая.
Правильный ответ: Меньшая.
14.
Вопрос: Как с португальского языка переводится слово кобра?
Я тоже сразу подумала "змея", хотя не знаю португальского, но там другого ответа не может быть.
Игрок спасовал.
Правильный ответ: Змея.
15.
Вопрос: Лошадь — это парнокопытное или непарнокопытное животное?
Правильный ответ: Непарнокопытное.
16.
Вопрос: Как называется и короткий жакет без застежки, и испанский танец?
Ответ игрока: Кадриль.
Правильный ответ: Болеро.
17.
Вопрос: Легкая повозка для одного пассажира в XIX называлась «экономка» или «эгоистка»?
Ответ игрока: «Экономка».
Правильный ответ: «Эгоистка».
18.
Вопрос: Как называется лицевая сторона монет и медалей?
Ответ игрока: Орел и решка.
Правильный ответ: Аверс.
19.
Вопрос: Оттенок розового или зеленого называют цветом веселой вдовы?
Ответ игрока: Зеленого.
Правильный ответ: Розового.
20.
Вопрос: Какого цвета кожа белого медведя под мехом?
Правильный ответ: Черного.
А если вам оказалось недостаточно загадок, то вот несколько статей с вопросами из передачи «Слабое звено»:
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Комментарии
Из ЧГК вопросы интереснее. Здесь вопросы часто простые, формат игры-ответы н.а скорость, там можно и затупить, а дома н.а диване есть время спокойно вспомнить. Давайте из ЧГК!)
Было бы удобнее, если бы ответ был при нажатии (как бывало в других статьях), а то чуть пролистаешь и уже ответ.