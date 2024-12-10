20 вопросов из игры «На выход», которые могут заставить мозги заскрипеть

С 8 марта 2023 года на телеканале СТС появилась новая программа «На выход!» По сути это практически копия всем известного «Слабого звена»: в ней схожие правила и та же строгая ведущая Мария Киселева. В передаче хватало каверзных и сложных вопросов, и мы решили предложить нашим читателям на них ответить. Итак, поехали.

1.

Вопрос: Конструктивным элементом моста бывает ферма или усадьба?

Ответ игрока: Усадьба.

Правильный ответ: Ферма.

2.

Вопрос: Блюдо вьетнамской кухни «фо-бо» — это говяжий или рыбный суп?

Правильный ответ: Говяжий.

3.

Вопрос: Как называется и шейное украшение и единица измерения электрического заряда?

Ответ игрока: Ожерелье.

Правильный ответ: Кулон.

4.

Вопрос: Какой осенний цветок стал символом Японии?

Ответ игрока: Сакура.

Правильный ответ: Хризантема.

5.

Вопрос: Какой пищевой продукт может стать и крашенкой, и писанкой?

Ответ игрока: Молоко.

Правильный ответ: Яйцо.

6.

Вопрос: На каком языке Иосиф Бродский преимущественно писал эссе?

Ответ игрока: На русском.

Правильный ответ: На английском.

7.

Вопрос: Отгадайте загадку: в брюхе баня, на голове пуговка, одна рука, и та на спине.

Игрок спасовал.

Правильный ответ: Чайник.

8.

Вопрос: Какого цвета необжаренная гречневая крупа?

Ответ игрока: Коричневого.

Правильный ответ: Зеленого.



9.

Вопрос: Китовый ус растет внутри пасти кита или снаружи?

Ответ игрока: Снаружи.

Правильный ответ: Внутри.

10.

Вопрос: Какой шекспировский герой дал название стихотворению Пастернака, которое начинается словами «Гул затих. Я вышел на подмостки»?

Ответ игрока: Король Лир.

Правильный ответ: Гамлет.

11.

Вопрос: Преимущественно по какому океану проходит линия перемены дат?

Ответ игрока: По Атлантическому.

Правильный ответ: По Тихому.

12.

Вопрос: Какой праздничный атрибут знаменитая шимпанзе Люси Темерлин, обученная языку жестов, назвала «шляпа для глаз»?

Ответ игрока: Очки.

Правильный ответ: Карнавальная маска.

13.

Вопрос: Большая или меньшая часть Сахары покрыта песком?

Ответ игрока: Большая.

Правильный ответ: Меньшая.

14.

Вопрос: Как с португальского языка переводится слово кобра?

Игрок спасовал.

Правильный ответ: Змея.

15.

Вопрос: Лошадь — это парнокопытное или непарнокопытное животное?

Правильный ответ: Непарнокопытное.

16.

Вопрос: Как называется и короткий жакет без застежки, и испанский танец?

Ответ игрока: Кадриль.

Правильный ответ: Болеро.

17.

Вопрос: Легкая повозка для одного пассажира в XIX называлась «экономка» или «эгоистка»?

Ответ игрока: «Экономка».

Правильный ответ: «Эгоистка».

18.

Вопрос: Как называется лицевая сторона монет и медалей?

Ответ игрока: Орел и решка.

Правильный ответ: Аверс.

19.

Вопрос: Оттенок розового или зеленого называют цветом веселой вдовы?

Ответ игрока: Зеленого.

Правильный ответ: Розового.

20.

Вопрос: Какого цвета кожа белого медведя под мехом?