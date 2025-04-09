Удивительно, но платье получилось отличное. Редкий случай, когда простынь в изделии не видна.
20+ человек, в чьих руках иголки и нитки рождают шедевры
В современном мире масс-маркета особую ценность обретают вещи, сделанные своими руками. Ведь кто лучше учтет все нюансы и пожелания, чем вы сами? И сегодня мы собрали для вас примеры того, как сшитые дома вещи добавляют красок и уникальности в повседневную жизнь.
"Добыла себе невозможно красивую и недорогую винтажную простынь и потратила три дня, чтобы сшить это платье"
«Мое дерзкое джинсовое платье для поездки»
«Сшила себе наряд для мероприятия и получила массу комплиментов. Чувствую себя просто обалденно»
«Мое последнее творение — платье в стиле бэбидолл»
«Я сшила комбинезон в трендовом для этой осени цвете. Не могу поверить, что он так хорошо получился!»
«Закончила свое первое пальто как раз к праздникам. Очень уж хотелось добавить блеска в свой гардероб»
"Нашла винтажную выкройку и сшила это хлопковое платье. Манжеты же придумала сама!"
Длины не хватает. Такое платье должно быть в пол. Манжеты очень интересные. Их стоило развернуть к тыльной стороне.
«Впервые в жизни шью платье и сразу бахнула свадебное. Еще и из китайской ткани»
Напоминает бабушкины вязаные крючком салфетки и занавески. Идея ок, форма ок, ткань - стрём.
«Топ oversize для осенней погоды. Так круто получилось!»
Круто,но в жару будет очень жарко-скорее,для солнечной погоды с ветерком))
«Сшила для себя платье Дейенерис из „Игры престолов“. Наплечники и пояс тоже моих рук дело»
Складочка в подмышке некрасиво смотрится, чуть ткань подтянуть вбок нужно, тогда отлично
- Великолепная работа! Отличное попадание в образ. blinkingsandbeepings / Reddit
«Лучшая подруга сшила мне свое первое платье. Я его обожаю и ношу с гордостью»
«Сшил себе куртку из ткани, которой обычно мебель обивают, три иглы сломал»
"Мой первый купальник на косточках! Я прошла онлайн-курс “Сшей купальник своей мечты”. В следующий раз попробую сделать плавки не такими широкими"
«Посмотрите, какие уникальные платья шьет моя сестра»
«Идеальная юбка для учителя рисования. Это моя первая вещь, которую можно носить!»
«Самодельный купальник в стиле пин-ап с вырезом на спине»
«Только что закончила шить этот осенний пуловер на молнии!»
«Сшила это платье в конце осени. Так я столько комплиментов собрала, даже незнакомцы его нахваливали. Спасибо классной ткани»
«Вот платье в стиле 70-х годов, которое я сшила по винтажной выкройке»
«Как же долго я искала нужный цвет ткани, чтобы он подходил к моим глазам и коже»
В платье без выточек грудь стоит как искусственная, видно что без бюстгальтера. Скорее импланты
«Я сшила это платье с нуля для званого ужина в японском стиле»
«Не могу дождаться, когда наступит осень. Когда увидела эту ткань, поняла, что просто обязана была сшить из нее юбку»
«Летнее платье моей мечты»
"Я учитель начальных классов. Сшила платье на 1 сентября"
Если вас вдохновляют шедевры, которые люди шьют у себя дома, то мы собрали для вас ещё несколько подобных статей:
Комментарии
какие-то вещи шедевры, какие-то - выглядят вполне обыкновенно, но люди, которые умеют хорошо шить - безусловно большие умницы! я иногда пытаюсь что-то шить, но выходит средненько)