20+ неожиданных находок, которые произвели на людей яркое впечатление

Для того, чтобы столкнуться с чем-то неординарным, не нужны ни особое место, ни особое время, ведь сюрпризы могут поджидать где угодно — в лесу, на пляже или в собственном доме. Пользователи, которые наткнулись на необычную находку, показывают, что это было. Посмотрите.

«Я ищу старые вещи в домах под снос. Еще день и этот красавец оказался бы на свалке⁠⁠»

«Нашли с женой на пляже стеклянный шар, который превратился в миниатюрную экосистему»

«Только что купили дом, построенный в 1900-м году. Камин был заколочен досками, и вот что мы обнаружили, сняв их»

«Дочь нашла вот такую ветку. Теперь это ее „волшебная палочка“»

«10 лет спустя нашла в секонд-хенде свою школьную мечту»

«Я помню, как эти кеды появились в 2015 году, когда я училась в старшей школе. Я потратила на них честно заработанные деньги, но они были мне велики, и мне пришлось их вернуть. Я не смогла заказать правильный размер, так как они были распроданы. 10 лет спустя я нашла такие же в секонд-хенде, как раз моего размера и в отличном состоянии!»

«Нашел на пляже камешек, похожий на привидение»

«Во время ремонта убрали фальшстену, а за ней обнаружили фреску, нарисованную на штукатурке»

«Вот какую фотографию мы нашли в нашем старом доме. Тогда и сейчас»

«Вот что мы видим по вечерам, когда солнце падает на стекло нашей входной двери. Такое волшебство длится всего несколько минут»

«Я нашел обручальное кольцо, сгребая листья у себя во дворе»

Надеюсь, что ты сказал «Да»? Не стоит с этим тянуть. © Send-Me-T*****s-PLS / Reddit

«Викторианские обои, найденные в чулане, дом 1880-х или 1890-х годов»

«Вот что я обнаружил, когда разобрал панель стиральной машины»

Кажется, я вижу там один из моих пропавших носков. Теперь-то понятно, куда он делся. © MikeyFuccon / Reddit

«Почувствовал что-то твердое в устрице. Смотрю, а там маленькая жемчужина»

Тебе повезло. Когда такое случилось со мной, то это оказался кусочек моего зуба. © not_falling_down / Reddit

«Я нашел лягушку с хвостом на кухонном окне»

«Сходили с женой в секонд-хенд и даже остались в плюсе»

«Многие люди находят в своих старых куртках купюры. А я обнаружил в кармане вот что. Теперь сижу и думаю, что же я оставил в шкафчике магазина»

«Нашли у себя на участке. Похоже на какую-то окаменелость»

Срочно звоните в музей краеведческий, пришлют палеонтологов. Ведь это зуб мамонта. Вполне возможно, что вы еще не одну такую находку сделаете. © SpaceManul / Pikabu

«Нашел на чердаке у родителей вот такую видеокамеру 80-х годов. Она до сих пор работает»

«Разобрали 100-летний дымоход, а там вот такой трогательный сюрприз»

«Дом построен в 1864 году. Вот что мы нашли под старым ковром. Очень неплохо»

«Моя маленькая радость»

«Сегодня с женой пошли гулять с нашим маленьким сыном, и на улице я заметил в кустах загадочную желтую коробку, которая сразу привлекла мое внимание. Подошел ближе и без лишних слов положил эту коробку в грузовой отсек коляски. Уже дома проверил — все работает! Спасибо тебе, неизвестный добрый человек, мой внутренний ребенок визжит от радости».

«На безлюдном пляже мы нашли пустую инвалидную коляску»

Хочется верить, что здесь произошло чудо. © HappyBreadBaker / Reddit

«Нашел действительно классную палку, похожую на волшебный посох»

«Сегодня нашел на пляже камень, похожий на сэндвич»

«Мой дом 1921 года не перестает удивлять. Нашел эту картину, когда убирался на чердаке»

Бонус 1. «Нашел в лесу твердый стеклянный стержень. Что это?»

Бонус 2

Апрель 2 дня назад "там куча денег!" А тебе

всего лишь :" Нати шоколадку ! " И фсё? Ууу👎 - - Ответить