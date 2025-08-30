20 пар показали свои фото «тогда и сейчас», и от них веет настоящим счастьем
2 часа назад
Что происходит с чувствами пар спустя 20, 30 или даже 50 лет? Кто-то скажет, что они угасают, а мы готовы поспорить. Отношения пар, которые давно вместе, становятся глубже и еще теплее. Мы собрали 20 семей, которые поделились своими фото «тогда и сейчас», чтобы доказать: настоящие чувства неподвластны времени. Приготовьтесь смотреть эту трогательную подборку.
«Мы с супругой в старшей школе и 25 лет спустя. Я счастлив, что именно она сопровождает меня в этом приключении под названием жизнь»
«Фото в честь нашей 24-й годовщины свадьбы»
- У меня аж сердце от второго фото чуть не выскочило! © Accomplished_Egg8990 / Reddit
«Мои родители в 1987 и 2025»
- Гены у тебя что надо! © octoberguard / Reddit
- Уф! Я не была готова к такому второму фото. © Temporary_Ad162 / Reddit
«Мы с женой в 2001 и 2025 годах. Мы знакомы с 1997 года.
Вместе учились в средней и старшей школе»
«Мои родители. Разница между снимками — 25 лет»
«Одна из первых фотографий моих родителей вместе и 50 лет спустя»
«Мы познакомились в кинотеатре на просмотре „Гарри Поттера и Кубка огня“. Это была любовь с первого взгляда. 19 лет вместе»
«Прабабушка и прадедушка в день своей свадьбы, 1950-е годы. И одно из моих самых любимых их фото»
«Наша семья в 1989 и 2024. В свои 50 мы все еще огонь!»
«В эти выходные мама и папа отпраздновали 34-ю годовщину свадьбы!»
«Я и моя жена. Сейчас мне 49, а ей 46»
«Мои родители на свадьбе и во время недавнего отпуска»
«Мои родители на своей свадьбе в 1984 и на моей свадьбе в 2020 году»
«Мои родители в 1976 году и сейчас»
«Cвадеба моих родителей в 1994 и 25 лет спустя»
«Мои родители на Рождество в 1972. Они женаты уже почти 51 год»
«Мои родители в 1976 и в 2020 годах»
«Мои родители в 1980 году и сегодня. Они женаты уже 48 лет!»
«Мы с мужем в 2013 и в 2024 годах»
«Родители на школьном выпускном моей мамы в 1959 году и они же в 2019»
Эти 20 фотоисторий — лучшее доказательство того, что любовь может крепчать с годами. А вот еще несколько вдохновляющих статей:
Фото на превью sixfootmoonquaker / Reddit
