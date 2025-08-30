20 пар показали свои фото «тогда и сейчас», и от них веет настоящим счастьем

Что происходит с чувствами пар спустя 20, 30 или даже 50 лет? Кто-то скажет, что они угасают, а мы готовы поспорить. Отношения пар, которые давно вместе, становятся глубже и еще теплее. Мы собрали 20 семей, которые поделились своими фото «тогда и сейчас», чтобы доказать: настоящие чувства неподвластны времени. Приготовьтесь смотреть эту трогательную подборку.

«Мы с супругой в старшей школе и 25 лет спустя. Я счастлив, что именно она сопровождает меня в этом приключении под названием жизнь»

«Фото в честь нашей 24-й годовщины свадьбы»

У меня аж сердце от второго фото чуть не выскочило! © Accomplished_Egg8990 / Reddit



«Мои родители в 1987 и 2025»

Гены у тебя что надо! © octoberguard / Reddit

Уф! Я не была готова к такому второму фото. © Temporary_Ad162 / Reddit

«Мы с женой в 2001 и 2025 годах. Мы знакомы с 1997 года.

Вместе учились в средней и старшей школе»

«Мои родители. Разница между снимками — 25 лет»

«Одна из первых фотографий моих родителей вместе и 50 лет спустя»

«Мы познакомились в кинотеатре на просмотре „Гарри Поттера и Кубка огня“. Это была любовь с первого взгляда. 19 лет вместе»

«Прабабушка и прадедушка в день своей свадьбы, 1950-е годы. И одно из моих самых любимых их фото»

«Наша семья в 1989 и 2024. В свои 50 мы все еще огонь!»

«В эти выходные мама и папа отпраздновали 34-ю годовщину свадьбы!»

«Я и моя жена. Сейчас мне 49, а ей 46»

«Мои родители на свадьбе и во время недавнего отпуска»

«Мои родители на своей свадьбе в 1984 и на моей свадьбе в 2020 году»

«Мои родители в 1976 году и сейчас»

«Cвадеба моих родителей в 1994 и 25 лет спустя»

«Мои родители на Рождество в 1972. Они женаты уже почти 51 год»

«Мои родители в 1976 и в 2020 годах»

«Мои родители в 1980 году и сегодня. Они женаты уже 48 лет!»

«Мы с мужем в 2013 и в 2024 годах»