20+ примеров "маникюра богатой девушки", которые так и тянет повторить
Мода и стиль
1 час назад
Знаменитый мастер маникюра Том Бачик, среди клиенток которого числятся Селена Гомес и Дженнифер Лопес, придумал термин "ногти богатой девушки". Это словосочетание превратилось в невероятно популярный тренд, который подхватили множество девушек по всему миру, при этом трактуя и видоизменяя его по-своему. Вот примеры статусного маникюра, а вы выбирайте, какой вам больше по нраву.
В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Том описывает "маникюр богатой девушки" так: он сдержанный, ногти средней длины или длинные, подпиленные в форме мягкого прямоугольника.
Ногти ухоженные, гладкие и глянцевые, а оттенок лучше выбрать нейтральный, на один тон светлее или темнее оттенка вашей кожи.
Ниже мы покажем разные варианты "ногтей богатой девушки".
Маникюр Селены Гомес
Маникюр Дженнифер Лопес
"Влажный" маникюр
Эффект камня
Игривый френч
Сиренево-золотистый гламур
Природная нотка
Хромированный френч
Прозрачные нюдовые ногти
Перламутровый френч
Мерцающий белый
Молочно-белые квадратные ногти
Глазированные ногти
Персиковый оттенок
Жемчужно-розовые ногти
Бледно-желтый
Ярко-желтый
Маникюр, соответствующий украшениям
Вишневый мокко
Цветочный маникюр
Черепаховый френч
Ногти с эффектом румян
Ногти с эффектом блеска для губ
Простой дизайн
Матово-глянцевый бордовый френч
Сдержанный орнамент
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