20+ примеров "маникюра богатой девушки", которые так и тянет повторить

Знаменитый мастер маникюра Том Бачик, среди клиенток которого числятся Селена Гомес и Дженнифер Лопес, придумал термин "ногти богатой девушки". Это словосочетание превратилось в невероятно популярный тренд, который подхватили множество девушек по всему миру, при этом трактуя и видоизменяя его по-своему. Вот примеры статусного маникюра, а вы выбирайте, какой вам больше по нраву.

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