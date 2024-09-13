20 примеров обслуживания клиентов, которые хочется оценить выше, чем на 5 звезд

Принято считать, будто хороший сервис бывает только в дорогих местах. На самом деле добротой и внимательным отношением могут удивить даже в придорожном кафе на краю света. Тем более, откуда вы знаете, какой вам попадется официант? Вдруг вы встретите не только милую девушку, но и будущую звезду?

«Мне сделали маникюр с оливками, потому что я еду в Грецию на выходные»

«Клиент попросил еще больше взбитых сливок, ну я и уступил»

«Я вообще не была уверена в платье. Но волшебная швея добавила рукава, юбку-кринолин и идеально его подогнала! Посмотрите на разницу, я очень довольна»

«Я попросил, чтобы соленых огурцов было больше, чем самого бургеров. Повар понял задание»

«Возле почты есть специальное место, где вы можете „припарковать“ собачку»

«Под каждым писсуаром в отеле в Дели (Индия) лежат маленькие коврики»

«В ресторане уточнили, положить ли нам „порцию кетчупа“ в заказ»

«Наш клиент попросил украсить торт cливками, потому что он любит глазурь»

«В душевой кабине в гостинице есть маленькое окошко для того, чтобы можно было взять полотенце, не открывая дверь»

«Какой таксист мне попался. Полная комплектация!»

«Официант сказал, что гость хочет только башню жареных тостов с сыром и больше ничего. Я был более чем счастлив ему угодить»

«В сети магазинов в Японии есть подставки, чтобы маленьким детям было легче выбирать мороженое»

«В библиотеке Шанхая есть стерилизаторы, которые перелистывают всю книгу под ультрафиолетом»

Я ездила на автобусе с девочкой, которая ковырялась в носу и вытирала пальцы об страницы книг. Она была одним из самых заядлых читателей в школе, так что определенно есть сотни книг, покрытых ее соплями. Там бы очень пригодилось что-то вроде этого. © sleepysnake / Reddit

«Попросил у кассира столько соуса, сколько он может дать, но его при этом не уволят. Оказалось, это 243 пакетика. Обещаю больше не просить соус какое-то время»

«Вообще-то я не просила дополнительную порцию оливок или грибов, но вау»

«Мне казалось, что у меня слишком пухлое лицо для короткой стрижки. Но так сильно хотелось подстричься! Попросила у парикмахера, и вот что она сделала!»

«Парнишка спросил, сколько мороженого я хочу, я просто сказала: „Да“»

«У таксиста в салоне машины есть Xbox!»

«В ресторане, в котором я работаю, в туалетах стоит ополаскиватель для полости рта»

«В коробке пельменей обнаружил пакетик с лавром и перцем»