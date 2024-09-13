20 примеров обслуживания клиентов, которые хочется оценить выше, чем на 5 звезд
Принято считать, будто хороший сервис бывает только в дорогих местах. На самом деле добротой и внимательным отношением могут удивить даже в придорожном кафе на краю света. Тем более, откуда вы знаете, какой вам попадется официант? Вдруг вы встретите не только милую девушку, но и будущую звезду?
«Мне сделали маникюр с оливками, потому что я еду в Грецию на выходные»
«Клиент попросил еще больше взбитых сливок, ну я и уступил»
«Я вообще не была уверена в платье. Но волшебная швея добавила рукава, юбку-кринолин и идеально его подогнала! Посмотрите на разницу, я очень довольна»
«Я попросил, чтобы соленых огурцов было больше, чем самого бургеров. Повар понял задание»
«Возле почты есть специальное место, где вы можете „припарковать“ собачку»
«Под каждым писсуаром в отеле в Дели (Индия) лежат маленькие коврики»
«В ресторане уточнили, положить ли нам „порцию кетчупа“ в заказ»
«Наш клиент попросил украсить торт cливками, потому что он любит глазурь»
«В душевой кабине в гостинице есть маленькое окошко для того, чтобы можно было взять полотенце, не открывая дверь»
Дуть будет, и некрасиво. Лучше сделать кабинку просторнее и повесить полотенца в кабинке (как делаю я)
«Какой таксист мне попался. Полная комплектация!»
Объясните колхозникам, это богатство в салоне автомобиля?))
«Официант сказал, что гость хочет только башню жареных тостов с сыром и больше ничего. Я был более чем счастлив ему угодить»
«В сети магазинов в Японии есть подставки, чтобы маленьким детям было легче выбирать мороженое»
«В библиотеке Шанхая есть стерилизаторы, которые перелистывают всю книгу под ультрафиолетом»
- Я ездила на автобусе с девочкой, которая ковырялась в носу и вытирала пальцы об страницы книг. Она была одним из самых заядлых читателей в школе, так что определенно есть сотни книг, покрытых ее соплями. Там бы очень пригодилось что-то вроде этого. © sleepysnake / Reddit
«Попросил у кассира столько соуса, сколько он может дать, но его при этом не уволят. Оказалось, это 243 пакетика. Обещаю больше не просить соус какое-то время»
«Вообще-то я не просила дополнительную порцию оливок или грибов, но вау»
Как и в случае с тортом, выглядит аппетитно, но, главное, чтобы они не забили вкус.
«Мне казалось, что у меня слишком пухлое лицо для короткой стрижки. Но так сильно хотелось подстричься! Попросила у парикмахера, и вот что она сделала!»
«Парнишка спросил, сколько мороженого я хочу, я просто сказала: „Да“»
«У таксиста в салоне машины есть Xbox!»
«В ресторане, в котором я работаю, в туалетах стоит ополаскиватель для полости рта»
Однозначно респект!👍👍 Вот вроде бы элементарные вещи, а хрен ты дождешься даже обычного крема для рук.
«В коробке пельменей обнаружил пакетик с лавром и перцем»
Блин, у меня от всех этих нехитрых заботливых мелочей "бровки домиком" 🍀
- Помню, как-то продавали самолепные пельмени, а в пакетике лежал в подарок DVD-диск. Купил, а на видео оказалась гимнастика для похудения. © Kazakh968 / Pikabu
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Комментарии
Иногда профессионслизм человека, работающего в сфере обслуживания так поднимает настроение, и "делает день",что хочется дальше этот бумеранг добра передать.
многое понравилось, но вот коврики под писсуарами - как-то не очень гигиенично...
История про девочку, которая ковырялась в носу и вытирала пальцы об страницы книг, напомнило.
Было забавно наблюдать за одной моей одноклассницей, наиумнейшая, живущая в своём цифровом мире, девочка. Справлялась с заданием вмиг, ковыряя в носу, она складывала козявки в карман фартука. Затем, получив от учителя дополнительные, наисложнейшие задачи, задумавшись, доставала из кармана свои "сухарики" и поедала их.
А мне совсем было не противно за этим наблюдать, наоборот, мне казалось, что у всех умных так и должно быть. ☺️