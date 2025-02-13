20+ раз, когда хозяева пошли просто выгулять питомца, а влипли в лихую историю

Сидишь дома, никого не трогаешь и тут понимаешь, что нужно выгулять собаку. И пока мы просто дышим свежим воздухом, у пушистого начинается целое приключение: нужно угнать за пакетом, оценить каждую лужу, а еще фонарный столб изучить. А порой случаются и вовсе незабываемые прогулки.

Гуляла с собакой в парке. Она неожиданно подскочила и куда-то убежала. Искала везде. Отчаялась. А через она месяц прибежала обратно с тетрадкой в зубах. Я открываю, а там мои конспекты с первого курса по астрономии, а на последней странице номер телефона. Не будь дурой, позвонила. А там ответил молодой человек. Захар Иванов. Ну и я теперь тоже Иванова. © Подслушано / Ideer

Гуляю с собакой на поводке. Ну и залипла в телефон, ничего не замечаю. Иду, как шла, и понимаю, что собака задержалась. Дергаю на автомате поводок — безрезультатно. Оборачиваюсь и обалдеваю! На мою собаку сел верблюд! Вот они, издержки жизни в Африке... С собакой все хорошо, даже не испугалась. © Подслушано / Ideer

Друзья приучили собаку следить за ребенком на прогулке: она его аккуратно цапала за одежду и тянула на себя, если тот шел куда-нибудь не туда. Собака пастушья, отлично справлялась с обязанностями, пока на переходе не «украла» чужого малыша, который собирался с мамой перейти дорогу. Хозяйка на секунду отвлеклась, а очухалась, когда мама ребенка требовала отдать ее сына. А собака стадо собирала, видимо. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Дочь в юности очень хотела собаку, а я была против такой громадной ответственности. Так сложилось, что я вышла замуж второй раз, а у мужа есть кот, который по поведению — копия собаки! Теперь все счастливы, и мелкая ходит на прогулки только с котом, который всегда бодро шагает рядом, разве что только без поводка. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

"Выгуливаю собак и кота".

Вчера стою я на улице: в одной руке ключи, в другой — поводок. Но как будто что-то не так. Поразмыслил минут пять и понял: действительно не так. Поводок есть, а собаки-то нет! Вот что значит не выпить кофе с утра. Купил вчера две банки, с запасом, а то бедная собака еще одну такую «прогулку» не вынесет. © Рабочие истории / VK

Моя собака ужасно обижается, когда ее купаешь или моешь лапы после прогулки. Недавно выпал снег, который сразу начал таять. На улице — ужасная каша. Вышли мы с ней на улицу. Полчаса погуляли, идем домой. Я в коридоре беру тряпку и говорю: «Лапки идем мыть?» Услышав это, собака залезла под пуфик в коридоре и начала имитировать вытирание лап, подглядывая на меня. Мол, хватит или еще потереть о коврик? Посмотрел на это представление, стало так жаль ее... Но в ванную мы все равно пошли, просто этап с «тряпкой» пропустили. © Не все поймут / VK

"Энтузиазм моей собаки по поводу снега"

Шла со своим маленьким песиком на поводке, на него налетела огромная собачища. Рыкнула и весело поскакала рядом - уши торчком, хвост трубой, брови нахмурены, зубы щелкают. В нескольких метрах - его хозяева, орут на него, он игнорирует. Я к своему наклоняюсь, ласковым голосом: "Ты маленький пусенька-лапочка, испугался бедненький?". И тут между моим песиком и моим лицом вклинивается эта огромная морда, смотрит на меня - глаза вытаращены, бровки жалобные, уши обмякли, слюни текут, колени согнулись, хвост по асфальту метет. Это он маленький пусечка-лапочка, и тоже бедненький. Пришлось гладить и этого хулигана. © Аноним / Pikabu

Уже полгода раз в неделю хожу в собачий приют, чтобы выгуливать собак. Мне это приносит удовольствие, потому что они все такие разные. Я умею найти подход к собакам, и даже те собачки, которые почти не подпускают к себе людей, идут со мной на прогулку с удовольствием. Неделю назад мне предложили работу в этом центре, а я как раз искала, куда бы устроиться. Предложили вести их страницу в соцсетях, чтобы всех животных забирали к себе люди. Мне очень нравится снимать собак, они выходят на видео очень веселые и милые. Я постараюсь сделать все для того, чтобы каждое животное нашло себе хозяина. © Не все поймут / VK

«Выгуливаю собак для местного приюта, и этот ангел заставил мое черствое сердце увеличиться втрое».

Мой шестимесячный ротвейлер Рики всегда ездит со мной на дачу и при этом занимает именно переднее сиденье в машине. Как-то раз мы вышли на прогулку. Пока я болтал с соседом, собака куда-то испарилась. Я кинулся искать ее, как вдруг услышал громкий шум со стоянки. Прибежал туда и вижу ошарашенных людей, толкавшихся вокруг своей машины. На переднем сиденье гордо сидел мой Рики, высунув язык и мотыляя хвостом, мол, ну что, я готов, поехали. Он перепутал родной ему автомобиль, а мне пришлось извиняться перед хозяевами. Хорошо еще, что хозяин машины с юмором оказался: “Ой, ну слава богу, а я то думал уже новую машину себе присматривать. У такого здоровяка вряд ли забрать получилось бы”. © Не все поймут / VK

Мой пес самый неловкий на свете. Вот буквально недавно я его выгуливала, он увидел девочку своей породы, и было видно, что заинтересовался. Только при этом умудрился вывернуться таким образом, что запутался лапами в поводке и упал. Собачья дамочка что-то фыркнула и пошла дальше, а мой Лаки так печально вздохнул, что у меня аж сжалось сердце. Был грустным всю нашу прогулку. Пришлось давать вкусняшку, чтобы хоть немного подбодрить. Все-таки собаки иногда те еще люди. © Не все поймут / VK

Выгуливала утром собаку в парке. Отпустила побегать, минут через пять к ее бессмысленным скачкам между деревьев присоединился ворон. Собака скачет, пытаясь допрыгнуть до него, а тот кружит над ней или присаживается неподалеку. И так 40 минут! Я думала, что ворон решил вымотать мне собаку, а чуть позже осознала, что они просто играются. Когда мы пошли домой, новый пернатый друг увязался за нами. В общем, угадайте теперь, у кого в квартире живет ротвейлер и ворон вместе? И да, после прогулки собака улеглась спать на свое место, а ворон залез ей под бок. © Не все поймут / VK

"Сегодня на прогулке моя собака нашла птенца".

Живем в частном секторе, тут практически у всех есть животные. В основном все нормально, но недавно одни не совсем адекватные люди на нашей улице завели абсолютно соответствующую их семейству собаку. Забор у них состоит из железных прутьев, и их невоспитанный псинозавр каждый раз старается просочиться между ними, чтобы кого-то тяпнуть. Я в целом собаку эту не боюсь, мой пес - Меркурий, но можно просто Куря - этого лающего хулигана игнорирует чисто из принципа. Но недавно пошли на прогулку вместе с восьмилетним сыном. И соседский псинозавр как-то так выпрыгнул, что умудрился лапой до сына дотянуться. Не задел, не поцарапал, даже не испачкал, но испугал. Куря нападение зафиксировал. Несколько дней ушло у него на обработку плана мести. В следующий раз, когда мы пошли гулять и соседский пес стал лаять, Куря подошел и с царским видом задрал лапу. Псинозавр даже не успел отпрыгнуть, как оказался "помечен". На протяжении месяца Куря, завидев недруга, использовал все свое мастерство снайпера, чтобы попасть в цель. Под конец соседушки прибежали жаловаться, что мы их собачку до депрессии довели, она больше не такая радостная и не выходит к воротам "общаться" с другими. © Не все поймут / VK

Когда переехала в новый дом, на утренней прогулке с собакой познакомилась с двумя девушками, которые тоже выгуливали своих питомцев. Так и встречались почти каждое утро, а иногда к нам присоединялась еще одна девушка, у которой собаки не было, потому что заводить ее запрещал парень. Она по этому поводу очень грустила, но однажды утром вышла на прогулку с маленьким щеночком и с огромной радостью рассказала, что бросила этого черствого дурака. © Палата №6 / VK

"Он не хочет ходить на прогулке лапками. Предпочитает, чтобы его везде носили на руках".

Повадилась у нас во дворе кошка гулять, а в нашем доме восемь собачников. Выгуливать псов стало просто невозможно, да еще и кошку жалко — не дай бог догонят. Промучились все дружно неделю, надеялись, кошка перейдет в более безопасный для нее двор, но она оказалась настырной. Стали думать, что с ней делать, и нашли выход. Назначили дежурство — по очереди выходим раньше времени и закрываем кошку в единственном подъезде, где нет собак, а после прогулки благополучно выпускаем обратно. Псы спокойны и кошка цела, но все-таки параллельно пытаемся найти, к кому ее пристроить. © Не все поймут / VK

Была с беременной собакой на прогулке. Идем домой, заходим в лифт, к нам присоединяется соседка. Едем, и тут лифт застрял. Еле дозвонились до диспетчера — та сказала, что лифтер скоро выедет. И вдруг я замечаю, что собака рожает. Я в шоке. И тут соседка говорит: «Не волнуйтесь, все сделаем в лучшем виде, я же хирург», — и достает из сумки перчатки, пеленки, хирургический скальпель... В общем, к моменту, когда нас высвободили, мы успешно приняли всех 4-х щенят! Одного из них соседка, когда он подрос, взяла себе. © Палата № 6 / VK

"Я выгуливаю собак и сделала фотографию одного из щенков. Он обожает бежать ко мне со всех лап".

Собака летом на даче с бабушкой. Обычно на утренней прогулке они идут вдоль нашей улицы до леса, где можно собрать немного грибов. Собака очень внимательно наблюдала за бабулей и смотрела, что она делает. Затем подбегала и вынюхивала те места, где бабушка вырезала гриб. Осенью наша собака уже могла отличить подосиновик от подберезовика, а еще у нее был нюх на белые грибы. Жаль, трюфели искать не умеет, ну или их у нас попросту нет. © Палата № 6 / VK

Вывела своих двух кобелей-азиатов на прогулку, а они быстро по делам сходили и стоят, домой просятся. И вот почему... Неделю назад так же запросились экстренно домой, я смотрю, а у одного из них в пасти явно что-то есть. Оказалось, котенок! Полуслепой, блохастый, весь в грязи. Переглянулась с собаками — делать нечего, взяли домой. Вымыла котенка, с бутылочки детской покормила, от блох и глистов обработала. А кобели мои спятили — отогревают его по очереди на себе. Пока купала его, они рядом сидели и моргать боялись. Гулять перестали — дела сделали и домой летят! Сосед в гости зашел, так они встали, собой котика закрыли и рычат, не пускают. Вот такие собачьи «папы» у меня оказались. © Палата № 6 / VK

«Прошла неделя с тех пор, как у нас появился котенок. Я и мечтать не смела о том, что эти двое станут лучшими друзьями».

Моя собака очень воспитанная. Как только приходим домой с прогулки, несется в ванную, запрыгивает и ждет, пока я буду мыть ей лапы. На днях мы с подругой немного покутили у меня дома. Когда она ушла, я выгуляла собаку и сразу улеглась спать, даже не переодеваясь. Просыпаюсь, а любимца рядом нет. Хотя всегда спит в ногах. Ходила по всей квартире и обнаружила собаку спящей в ванной. Моя малышка залезла туда мыть лапы после прогулки и просидела всю ночь, в ожидании команды. © Палата №6 / VK

Я владелица маленькой "мимишной" собачки. Как же меня бесит, когда во время прогулки к нам подходят с просьбой, а чаще всего просто лезут мамаши с маленькими детьми, чтобы погладить или потрогать мою собаку. Всегда всем отказываю и сразу слышу в ответ: "Жалко, что ли?" Да, жалко, она же собака, которая может укусить в любой момент, а отвечать за это мне! Я же не лезу к вам с просьбой: "Дай ребенка потрогать!" © Подслушано – Здесь говорят о тебе / VK

Вечером, как обычно, вышли с собакой – немецкой овчаркой - на прогулку. В какой-то момент она рванула в кусты и стала рычать там на что-то. Полезла смотреть, а там совсем маленький котенок. Побоялась, что моя Ксена его загрызет, и стала оттаскивать ее. Но она рванула к нему, подхватила за шкурку и принесла мне. Котенок был совсем маленький, еле живой. Но мне хватало и собаки дома, денег и так особо не было, чтобы еще и котенка выхаживать. Поэтому постояла, посмотрела и собралась уходить, но Ксена снова аккуратно взяла котенка в зубы и принесла мне, а потом внимательно взглянула, словно винила в безразличии. И так раза три, пока я не сдалась. Котенка забрали домой, выходили. Сейчас это взрослый кот, зовут его Дефо, и больше всех на свете он любит не меня, а Ксену. Но самое забавное в этой истории то, что как только я забрала малыша, мне предложили другую работу, где зарплата была в два раза больше. © Палата №6 / VK

"Помощник, который гуляет с моей собакой, любит присылать такие фотографии. Не представляю, как он заставляет их позировать. Мой пес - посередине".

Люблю собак, но всегда был против того, чтобы завести себе питомца, поскольку считал, что нет в жизни никого и ничего, что бы заставило меня вставать раньше и перед работой выходить на прогулку. Пока не переехал и не познакомился с новой соседкой. Она мне очень понравилась. Однако сказала, что времени у нее почти нет - занята работой. Единственное время, что мы можем проводить вместе - это ее утренняя пробежка. 4 месяца вставал почти каждое утро в 6 утра, чтобы побыть с ней, а она в итоге не согласилась со мной встречаться. С ней сейчас не общаемся, а привычка вставать по утрам осталась. Завожу собаку, в общем. © Палата №6 / VK

Я ветеринарный врач. Приходит ко мне как-то дядечка с огромным ротвейлером, жалуется на то, что пес стал уставать после прогулок. При сборе анамнеза выяснилось, что прогулки длятся по два часа. Я спрашиваю: "Это что же вы столько ходите?" А он так невозмутимо отвечает: "Ну, почему хожу, я на снегоходе езжу". © Подслушано - Здесь говорят о тебе

"Когда моя собака не хочет идти гулять, она ложится посреди улицы".

Гуляла с собакой, только что появившимся в нашей семье премилым щеночком мопса. На поляне решила отпустить его с поводка и оставить в ошейнике, чтобы он немного побегал. Отвлеклась на две минуты и уже бегала с криками и в слезах. Увидела впереди молодую пару, добежала до них, мало ли, может, видели. А у парня уже на руках мой щенок, которого он уносит! Только и смогла, что сказать: «Это мой мопс, я его искала». С тех пор во время прогулок я с него глаз не спускаю. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Набрала себе ванну, оставила на пару минут остыть, залила туда средство, чтобы с пенкой было. Направляюсь уверенной походкой в окутывающие, расслабляющие воды, и тут вижу, что из ванны выглядывает собака. Брат привел пса с прогулки, а тот, как его и дрессировали, побежал сразу мыться. Сидит в воде, весь в непонятках, но раз хозяин велел в ванну лезть, значит, надо лезть! И пофиг, что пахнет клубничкой. © Палата № 6 / VK

Пару месяцев назад во время прогулки с собакой к нам из подвала вышла кошка и начала ходить рядом. Она гуляла с нами каждую прогулку и потом уходила в свой двор, в подвал. В прошлый вторник дошла с нами до нашего подъезда, села на лавочку и ждет. В итоге теперь у меня в магазине живет Аська. Очень ласковая, умная кошка, которая с первого дня пошла в лоток. © Max51 / Pikabu

«Приютил бездомную⁠⁠».

Всегда хотела завести собаку, но в детстве родители не разрешали. Теперь живу с парнем, и он тоже против, зато у нас есть две кошки. Купила два поводка и вечером выхожу их выгуливать, пока он работает. Так эти морды привыкли к вечерним прогулкам. Сейчас парень дома и искренне не понимает, почему кошки мяукают у входной двери. © Подслушано – Здесь говорят о тебе / VK

В Австрии штрафуют, если ты не убрал за собакой на улице. Месяц гостила у сестры в Вене, постоянно брала ее хаски Джинни, и шли мы вместе встречать сестру с работы. Подходим к светофору, спокойно начинаем переходить. И Джинни начинает делать делишки посреди проезжей части прямо на ходу. Я такой испанский стыд словила. Собака не собирается останавливаться, она же как бы в курсе, что дорогу переходят уверенным шагом и нечего стоять на месте. А я понимаю, что нужно убрать это добро в пакетик. Убирала, машины стояли, ждали нас. © galaktioshka / Pikabu

Моей питбульке шесть лет. Добрейшее существо, не лает, думает, что она кошка. Пару лет назад в нашем городе вышло распоряжение - собак "опасных пород" выгуливать только в намордниках. В принципе, я согласна. А по факту, моя Фрейя очень обижалась, после прогулки отворачивалась, не ела, начала терять в весе. Мой брат в шутку подарил ей намордник нежно-сиреневого цвета с ромашками вместо черного. Вуаля! Фрейя виляет хвостом после прогулки и с удовольствием играет и ест. Девочки такие девочки. © Подслушано – Здесь говорят о тебе / VK

"Сегодня на прогулке моя собака принесла мне цветок".

В двух километрах от моего дома есть река и пляж. С этого места по вечерам открываются просто восхитительные виды на закаты. Уже десять лет, практически каждый день, я и моя собака приходим на этот пляж. Мы много бегаем, гуляем. А потом моя Лана отдыхает, а я смотрю на закат. Но в последнее время Лана быстро устает. Ей уже 14 лет, она старенькая, у нее много болезней. Для овчарки это приличный возраст. Поэтому мы выходим пораньше, чтобы медленно, не спеша, дойти до нашего пляжа. Я думала, что такие прогулки только вредят Лане, ведь она устает. Но она сама всегда приносит мне поводок и идет именно в ту сторону. Мы уже не бегаем по пляжу, просто лежим рядом. Я глажу ее и говорю своей девочке, какая она прекрасная и как сильно я ее люблю. © Не все поймут / VK

У меня миниатюрная такса. Пять килограммов любви и очарования, но в душе он как минимум волкодав! Нет, он не дерется, а совсем наоборот. Когда встречаем брехучую собаку на прогулке, пес проходит мимо с гордо поднятой головой, мол, не царское это дело — перегавкиваться. А если, по его мнению, мне грозит опасность, он встает передо мной и молча скалит зубы. В общем, совсем не таксячье поведение. Мой большой маленький пес. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

"Моя собака встретила друга на прогулке".