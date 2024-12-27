20+ самодельных нарядов, которые выглядят как с обложки модного журнала

Народное творчество
1 день назад

В мире, где магазины ломятся от одежды на любой вкус и цвет, кажется, что выбрать подходящий наряд — проще простого. Но на деле оказывается, что платья не сидят по фигуре, ткани вызывают сомнения, а цены заставляют задуматься дважды. В такие моменты на помощь приходят талантливые руки и швейная машинка. Ведь кто, как не ты сама, лучше знает, какое платье мечты тебе нужно? В этой статье мы собрали фото девушек, которые не побоялись взять дело в свои руки и создали настоящие шедевры своими силами.

«Сшила платье для церемонии награждения. Я нашла ткань по $4 за метр — это невероятно фактурный бархат с великолепной шелковистой текстурой»

Ёжик в авокадо
12 часов назад

Платье получилось красивое, рисунок мне нравится. Но это обивочная ткань! Насколько его носить, наверное, неприятно..

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«Это мое первое платье, сшитое по моей собственной выкройке»

«Сшила такое платье на свадьбу подруги. Его можно ослабить, если в ресторане налопаюсь по полной»

«Сшила себе наряд для мероприятия и получила массу комплиментов. Чувствую себя просто обалденно»

«Мое дерзкое джинсовое платье для поездки»

«Сшила свадебное платье, скопировав модный дизайн»

«Мое последнее творение — платье в стиле бэбидолл»

«Узрите! Самая волшебная вещь из сшитых мной»

«Я сшила комбинезон в трендовом для этой осени цвете. Не могу поверить, что он так хорошо получился!»

  • Я бы в жизни не осмелилась такое надеть, но на тебе смотрится классно. И цвет отличный. © Snooberry62 / Reddit

«Наконец-то закончила свое осеннее пальто»

Ёжик в авокадо
12 часов назад

У него потрясающая ярко-синяя подкладка. Мне такие вещи как одежда не нравятся, а как произведение портновского искусства-очень даже)

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«Праздничное платье, сшитое в последнюю минуту»

Светлана БМВ
1 неделя назад

Бархат обожаю. Платье не идеальное, но вполне нормально сидит. У девушки очень хорошая фигура. И бант н.а талии оживляет простенький фасон платья.

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«Закончила свое первое пальто как раз к праздникам. Очень уж хотелось добавить блеска в свой гардероб»

«Топ oversize для осенней погоды. Так круто получилось!»

Светлана БМВ
1 неделя назад

Цвет приятный, лавандовый. Топик, так себе. Строчки неровные и грубые. И фасон, как у детской распашонки.

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«Лучшая подруга сшила мне свое первое платье. Я его обожаю и ношу с гордостью»

Светлана БМВ
1 неделя назад

Платье здорово смотрится н.а фоне клумбы. Красные вставки гармонируют с цветами. Лучшая подруга всё учла. Главное, девушка рада.

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«В прошлом году у нас с мужем была простенькая свадьба. А сейчас мы решили сделать „не свадебную“ фотосессию просто смеха ради. На это платье у меня ушло 100 часов»

«Посмотрите, какие уникальные платья шьет моя сестра»

«Идеальная юбка для учителя рисования. Это моя первая вещь, которую можно носить!»

Светлана БМВ
1 неделя назад

Расцветка и рисунок интересные. А юбка-простой прямоугольник и резинка. В общем, для первого раза сойдёт.

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«Только что закончила шить этот осенний пуловер на молнии!»

«Сшила это платье в конце осени. Так я столько комплиментов собрала, даже незнакомцы его нахваливали. Спасибо классной ткани»

«Юбка для прохладной погоды»

«Вот платье в стиле 70-х годов, которое я сшила по винтажной выкройке»

«Мой первый блейзер! Одна проблема — работаю из дома, мне даже некуда в нем пойти»

«Как же долго я искала нужный цвет ткани, чтобы он подходил к моим глазам и коже»

«Я сшила это платье с нуля для званого ужина в японском стиле»

Светлана БМВ
1 неделя назад

Обалдеть, какая красивая ткань! Хочу такую! Цветущая сакура н.а фоне голубого неба, тюльпаны. Caмoe лучшее для такой ткани не резать её, а оставить свободный фасон.

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«Не могу дождаться, когда наступит осень. Когда увидела эту ткань, поняла, что просто обязана была сшить из нее юбку»

Alena
1 неделя назад

А пуговицы можно пришить как получится, главное, чтобы осень-осень быстрее пришла.

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«Я учитель начальных классов. Сшила платье для 1 Сентября»

«Сшила платье по выкройке 1930-го года»

«Летнее платье моей мечты»

«Корпоративчик моего парня пройдет в художественной галерее. Решила надеть на него кое-что из произведений искусства»

В одну подборку, конечно, не поместится и сотая доля шедевров, которые шьют себе рукодельницы. Вот еще несколько статей на эту же тему:

Фото на превью rose_rising / Reddit

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