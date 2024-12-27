20+ самодельных нарядов, которые выглядят как с обложки модного журнала

В мире, где магазины ломятся от одежды на любой вкус и цвет, кажется, что выбрать подходящий наряд — проще простого. Но на деле оказывается, что платья не сидят по фигуре, ткани вызывают сомнения, а цены заставляют задуматься дважды. В такие моменты на помощь приходят талантливые руки и швейная машинка. Ведь кто, как не ты сама, лучше знает, какое платье мечты тебе нужно? В этой статье мы собрали фото девушек, которые не побоялись взять дело в свои руки и создали настоящие шедевры своими силами.

«Сшила платье для церемонии награждения. Я нашла ткань по $4 за метр — это невероятно фактурный бархат с великолепной шелковистой текстурой»

«Это мое первое платье, сшитое по моей собственной выкройке»

«Сшила такое платье на свадьбу подруги. Его можно ослабить, если в ресторане налопаюсь по полной»

«Сшила себе наряд для мероприятия и получила массу комплиментов. Чувствую себя просто обалденно»

«Мое дерзкое джинсовое платье для поездки»

«Сшила свадебное платье, скопировав модный дизайн»

Я в шоке. Предпочла бы такое, а не от-кутюр. © No-Environment-7899 / Reddit

«Мое последнее творение — платье в стиле бэбидолл»

Я бы купила это платье не задумываясь. © GingerReads / Reddit

«Узрите! Самая волшебная вещь из сшитых мной»

Хочу такое же! Буду шикарной и заодно семью выбешу. © Feral_Fraulein / Reddit

«Я сшила комбинезон в трендовом для этой осени цвете. Не могу поверить, что он так хорошо получился!»

Я бы в жизни не осмелилась такое надеть, но на тебе смотрится классно. И цвет отличный. © Snooberry62 / Reddit

«Наконец-то закончила свое осеннее пальто»

«Праздничное платье, сшитое в последнюю минуту»

Вы как Кристина Хендрикс в «Безумцах». Обожаю этот образ! © DifficultRock9293 / Reddit

«Закончила свое первое пальто как раз к праздникам. Очень уж хотелось добавить блеска в свой гардероб»

«Топ oversize для осенней погоды. Так круто получилось!»

«Лучшая подруга сшила мне свое первое платье. Я его обожаю и ношу с гордостью»

«В прошлом году у нас с мужем была простенькая свадьба. А сейчас мы решили сделать „не свадебную“ фотосессию просто смеха ради. На это платье у меня ушло 100 часов»

«Посмотрите, какие уникальные платья шьет моя сестра»

«Идеальная юбка для учителя рисования. Это моя первая вещь, которую можно носить!»

«Только что закончила шить этот осенний пуловер на молнии!»

«Сшила это платье в конце осени. Так я столько комплиментов собрала, даже незнакомцы его нахваливали. Спасибо классной ткани»

«Юбка для прохладной погоды»

«Вот платье в стиле 70-х годов, которое я сшила по винтажной выкройке»

«Мой первый блейзер! Одна проблема — работаю из дома, мне даже некуда в нем пойти»

«Как же долго я искала нужный цвет ткани, чтобы он подходил к моим глазам и коже»

«Я сшила это платье с нуля для званого ужина в японском стиле»

«Не могу дождаться, когда наступит осень. Когда увидела эту ткань, поняла, что просто обязана была сшить из нее юбку»

«Я учитель начальных классов. Сшила платье для 1 Сентября»

Вау, оно идеально! Удачи тебе в школе. © Brilliant_Baseball34 / Reddit

«Сшила платье по выкройке 1930-го года»

«Летнее платье моей мечты»