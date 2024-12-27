Платье получилось красивое, рисунок мне нравится. Но это обивочная ткань! Насколько его носить, наверное, неприятно..
20+ самодельных нарядов, которые выглядят как с обложки модного журнала
В мире, где магазины ломятся от одежды на любой вкус и цвет, кажется, что выбрать подходящий наряд — проще простого. Но на деле оказывается, что платья не сидят по фигуре, ткани вызывают сомнения, а цены заставляют задуматься дважды. В такие моменты на помощь приходят талантливые руки и швейная машинка. Ведь кто, как не ты сама, лучше знает, какое платье мечты тебе нужно? В этой статье мы собрали фото девушек, которые не побоялись взять дело в свои руки и создали настоящие шедевры своими силами.
«Сшила платье для церемонии награждения. Я нашла ткань по $4 за метр — это невероятно фактурный бархат с великолепной шелковистой текстурой»
«Это мое первое платье, сшитое по моей собственной выкройке»
Видимо, только в такой позе оно и не спадает)) Что ещё можно сказать.. Девушка красивая!)
«Сшила такое платье на свадьбу подруги. Его можно ослабить, если в ресторане налопаюсь по полной»
Не знаю, какой формат свадьбы, но это платье.. некрасивое, в общем, и спинка совсем плохо выглядит.
«Сшила себе наряд для мероприятия и получила массу комплиментов. Чувствую себя просто обалденно»
«Мое дерзкое джинсовое платье для поездки»
«Сшила свадебное платье, скопировав модный дизайн»
- Я в шоке. Предпочла бы такое, а не от-кутюр. © No-Environment-7899 / Reddit
«Мое последнее творение — платье в стиле бэбидолл»
- Я бы купила это платье не задумываясь. © GingerReads / Reddit
«Узрите! Самая волшебная вещь из сшитых мной»
- Хочу такое же! Буду шикарной и заодно семью выбешу. © Feral_Fraulein / Reddit
«Я сшила комбинезон в трендовом для этой осени цвете. Не могу поверить, что он так хорошо получился!»
- Я бы в жизни не осмелилась такое надеть, но на тебе смотрится классно. И цвет отличный. © Snooberry62 / Reddit
«Наконец-то закончила свое осеннее пальто»
У него потрясающая ярко-синяя подкладка. Мне такие вещи как одежда не нравятся, а как произведение портновского искусства-очень даже)
«Праздничное платье, сшитое в последнюю минуту»
Бархат обожаю. Платье не идеальное, но вполне нормально сидит. У девушки очень хорошая фигура. И бант н.а талии оживляет простенький фасон платья.
- Вы как Кристина Хендрикс в «Безумцах». Обожаю этот образ! © DifficultRock9293 / Reddit
«Закончила свое первое пальто как раз к праздникам. Очень уж хотелось добавить блеска в свой гардероб»
Очень новогоднее) Вылитая ёлочка! Как ни странно, мне нравится.
«Топ oversize для осенней погоды. Так круто получилось!»
Цвет приятный, лавандовый. Топик, так себе. Строчки неровные и грубые. И фасон, как у детской распашонки.
«Лучшая подруга сшила мне свое первое платье. Я его обожаю и ношу с гордостью»
Платье здорово смотрится н.а фоне клумбы. Красные вставки гармонируют с цветами. Лучшая подруга всё учла. Главное, девушка рада.
«В прошлом году у нас с мужем была простенькая свадьба. А сейчас мы решили сделать „не свадебную“ фотосессию просто смеха ради. На это платье у меня ушло 100 часов»
Красивое платье. Нежно-розовый цвет и крупный рисунок н.а ткани смотрится волшебно.
«Посмотрите, какие уникальные платья шьет моя сестра»
«Идеальная юбка для учителя рисования. Это моя первая вещь, которую можно носить!»
Расцветка и рисунок интересные. А юбка-простой прямоугольник и резинка. В общем, для первого раза сойдёт.
«Только что закончила шить этот осенний пуловер на молнии!»
«Сшила это платье в конце осени. Так я столько комплиментов собрала, даже незнакомцы его нахваливали. Спасибо классной ткани»
«Юбка для прохладной погоды»
Хорошая юбка, только полосы н.а карманах не совпадают, но сшито аккуратно.
«Вот платье в стиле 70-х годов, которое я сшила по винтажной выкройке»
Цвет, фасон платья и девушка классные, но вытачки н.а лифе можно было не делать.
«Мой первый блейзер! Одна проблема — работаю из дома, мне даже некуда в нем пойти»
«Как же долго я искала нужный цвет ткани, чтобы он подходил к моим глазам и коже»
«Я сшила это платье с нуля для званого ужина в японском стиле»
Обалдеть, какая красивая ткань! Хочу такую! Цветущая сакура н.а фоне голубого неба, тюльпаны. Caмoe лучшее для такой ткани не резать её, а оставить свободный фасон.
«Не могу дождаться, когда наступит осень. Когда увидела эту ткань, поняла, что просто обязана была сшить из нее юбку»
А пуговицы можно пришить как получится, главное, чтобы осень-осень быстрее пришла.
«Я учитель начальных классов. Сшила платье для 1 Сентября»
- Вау, оно идеально! Удачи тебе в школе. © Brilliant_Baseball34 / Reddit
«Сшила платье по выкройке 1930-го года»
«Летнее платье моей мечты»
«Корпоративчик моего парня пройдет в художественной галерее. Решила надеть на него кое-что из произведений искусства»
В одну подборку, конечно, не поместится и сотая доля шедевров, которые шьют себе рукодельницы. Вот еще несколько статей на эту же тему: