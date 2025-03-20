20+ случаев, когда граница между сном и реальностью стала слишком тонкой

Еще Фрейд в своей работе «Толкование сновидений» обнаружил, что во сне наша психика живет особой жизнью. И порой происходящее там настолько реалистично, что после пробуждения сложно понять, где заканчивается сон и начинается реальность. Что ж, давайте вместе посмотрим, как эта загадочная часть нашей жизни до сих пор способна немало удивить, испугать и даже вдохновить на новые свершения.