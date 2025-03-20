Бредовая история. Это же сколько выпить надо, чтобы не знать, изменила ты мужчине или нет?
20+ случаев, когда граница между сном и реальностью стала слишком тонкой
Истории
1 час назад
Еще Фрейд в своей работе «Толкование сновидений» обнаружил, что во сне наша психика живет особой жизнью. И порой происходящее там настолько реалистично, что после пробуждения сложно понять, где заканчивается сон и начинается реальность. Что ж, давайте вместе посмотрим, как эта загадочная часть нашей жизни до сих пор способна немало удивить, испугать и даже вдохновить на новые свершения.
"Мне приснилось, что я жую конфету. Оказалось, что это был мой наушник"
"Мне приснились эклеры, играющие в теннис. Решил сделать один"
«Ему наверняка снится, как он качает бицуху в тренажерном зале»
«Да, так удобнее!»
"Прошлой ночью приснился этот рецепт, и я воплотил его в жизнь"
- Муж иногда разговаривает во сне. Он открывает глаза и начинает будить меня, трясет за плечо, пока я не проснусь, и начинает задавать мне вопросы или что-то рассказывать. Я сама спросонья еще ничего не соображаю, а он спустя пару минут машет на меня рукой, отворачивается и засыпает, а я потом лежу по 2 часа, ловлю сон. Наутро ничего не помнит.
Когда была запара на работе, чуть ли не каждую ночь рассказывал про Германию и Японию. Как-то разбудил вопросом: "Скажи, плюс один или минус один?" Недавно расспрашивал меня про мои таблетки для роста (пью витамины, поскольку беременна).
Как-то и вовсе разбудил меня под утро с воплем, что нас топит. Пока я офигеваю, он вскакивает с кровати, оббегает ее, падает на колени и заглядывает под кровать с моей стороны. Я пытаюсь узнать, что он там ищет, на что следует гениальный ответ: "Я проверяю сингулярность воды под кроватью". И тут я вижу, как он окончательно просыпается. Более изумленных глаз я у него не видела ни до, ни после. Причем про сингулярность воды он вспомнил. После этого поверил, что не дает мне спать. © Анекдоты из жизни от анекдотов.net / VK
Как видите, сны могут быть предупреждением, подсказкой или просто удивительным приключением. Это еще одно напоминание о том, что наше подсознание способно влиять на нас куда сильнее, чем мы привыкли думать. И эти истории — лишнее тому подтверждение:
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