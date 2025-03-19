20 фото до и после, которые доказывают силу перемен во внешности
В жизни порой важно пойти на решительный шаг и сказать «да» переменам. И наше самоощущение сильно может менять новая внешность. Одни приходят к ней через медицинские процедуры и годы тренировок, другие – обходятся сменой прически и банальной зарядкой. Но их объединяет одно: радость и желание показать свои перемены миру.
«Мой муж отращивал волосы 7 лет. Когда подстригся, я почувствовала, будто у меня новый муж»
«Уложила депрессию на лопатки!»
Как родная уже. Но в прошлый раз она была с текстом про выход из аббюзивнвх отношений. Возможно когда-нибудь напишут, что справа она сразу после спасения Земли от астероида
«После развода я решил, что пора что-то менять. Эти фотографии сделаны с разницей в 9 месяцев».
Сочувствую мужчинам с отсутствующим подбородком. Тут прям надо или бороду или операцию. Похорошел знатно
«Прошел примерно год между этими снимками. Чувствую себя лучше, чем когда-либо»
«Месяц назад я прошла процедуру глубокой подтяжки лица.»
«Минус 45 кг»
«2 года работы — один прием пищи в день и нерегулярные занятия в спортзале в течение недели»
- Результат налицо! © MNBoyMom1985 / Reddit
«Это мои последние новости. Жизнь набирает новые обороты!»
«Вот как я изменился за полгода: занялся спортом и обзавелся волосами.»
Из Шуры в Артемия Лебедева (крч, в дизайнера). Я уже писала этот коммент, но и вы уже раз 14 постили этого типа
«На первом снимке мне 22, на втором — 29. Вот он — результат борьбы с вредными привычками.»
- Колдовство какое-то, выглядишь лет на 10 моложе. © Gaz834 / Reddit
«Мне 31 и 41 на этих фото. Снимок слева стал отправной точкой моих изменений»
«Примерно 5-6 лет назад я начал лысеть. Рассматривал пересадку волос, но это оказалось слишком дорого. Остановился на накладке и просто хотил поделиться.»
"Хотил", это какой язык, олбанский? Редакторы, вычитывайте, пожалуйста, тексты 🤯
«Свидания давались мне нелегко, и я решил, что пришло время что-то изменить.»
- Ты будто лет 10 скинул. © vega455 / Reddit
«Прошел месяц с тех пор, как я сняла брекеты.»
«За каких-то 5 лет я полностью изменилась: занялась собой, вернулась к учебе, получила степень бакалавра сестринского дела и обзавелась друзьями»
«Вот как я изменился за год после расставания.»
- У меня отвисла челюсть. © Actual_Mistake_759 / Reddit
«Это были непростые 5 лет, но они привели меня к заботе о себе!»
«Спортзал стал моей любовью, и теперь я другой человек»
- Я просто должен сказать, что ты горяч, чувак! © dreazs / Reddit
«34 года и 40 – такие перемены!»
«Изменила прическу, поставила брекеты, занялась собой, начала экспериментировать с макияжем и носить что-то, помимо футболок и леггинсов»
Вот интересно, как у неё грудь не похудела вместе с остальным?! Или она чего-то не дописывает?
Если чужие перемены вдохновляют вас, то почему бы не получить дополнительный заряд мотивации? Предлагаем вам еще несколько статей про людей, которые изменились внешне: