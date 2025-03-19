20 фото до и после, которые доказывают силу перемен во внешности

Фотоподборки
38 минут назад

В жизни порой важно пойти на решительный шаг и сказать «да» переменам. И наше самоощущение сильно может менять новая внешность. Одни приходят к ней через медицинские процедуры и годы тренировок, другие – обходятся сменой прически и банальной зарядкой. Но их объединяет одно: радость и желание показать свои перемены миру.

«Мой муж отращивал волосы 7 лет. Когда подстригся, я почувствовала, будто у меня новый муж»

«Уложила депрессию на лопатки!»

НибаньтиКрипто
3 часа назад

Как родная уже. Но в прошлый раз она была с текстом про выход из аббюзивнвх отношений. Возможно когда-нибудь напишут, что справа она сразу после спасения Земли от астероида

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«После развода я решил, что пора что-то менять. Эти фотографии сделаны с разницей в 9 месяцев».

НибаньтиКрипто
3 часа назад

Сочувствую мужчинам с отсутствующим подбородком. Тут прям надо или бороду или операцию. Похорошел знатно

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«Прошел примерно год между этими снимками. Чувствую себя лучше, чем когда-либо»

«Месяц назад я прошла процедуру глубокой подтяжки лица.»

«Минус 45 кг»

«2 года работы — один прием пищи в день и нерегулярные занятия в спортзале в течение недели»

«Это мои последние новости. Жизнь набирает новые обороты!»

«Вот как я изменился за полгода: занялся спортом и обзавелся волосами.»

НибаньтиКрипто
3 часа назад

Из Шуры в Артемия Лебедева (крч, в дизайнера). Я уже писала этот коммент, но и вы уже раз 14 постили этого типа

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«На первом снимке мне 22, на втором — 29. Вот он — результат борьбы с вредными привычками.»

  • Колдовство какое-то, выглядишь лет на 10 моложе. © Gaz834 / Reddit

«Мне 31 и 41 на этих фото. Снимок слева стал отправной точкой моих изменений»

«Примерно 5-6 лет назад я начал лысеть. Рассматривал пересадку волос, но это оказалось слишком дорого. Остановился на накладке и просто хотил поделиться.»

Светлеате
4 часа назад

"Хотил", это какой язык, олбанский? Редакторы, вычитывайте, пожалуйста, тексты 🤯

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«Свидания давались мне нелегко, и я решил, что пришло время что-то изменить.»

«Прошел месяц с тех пор, как я сняла брекеты.»

«За каких-то 5 лет я полностью изменилась: занялась собой, вернулась к учебе, получила степень бакалавра сестринского дела и обзавелась друзьями»

«Вот как я изменился за год после расставания.»

«Это были непростые 5 лет, но они привели меня к заботе о себе!»

«Спортзал стал моей любовью, и теперь я другой человек»

  • Я просто должен сказать, что ты горяч, чувак! © dreazs / Reddit

«34 года и 40 – такие перемены!»

«Изменила прическу, поставила брекеты, занялась собой, начала экспериментировать с макияжем и носить что-то, помимо футболок и леггинсов»

Если чужие перемены вдохновляют вас, то почему бы не получить дополнительный заряд мотивации? Предлагаем вам еще несколько статей про людей, которые изменились внешне:

Фото на превью sorryimbz / Reddit

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