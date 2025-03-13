20 вещей, которые пережили годы, но не утратили своей ценности
Народное творчество
1 час назад
Герои нашей статьи — настоящие счастливчики, ведь им удалось заполучить вещи, которые много лет не теряют своей актуальности. Кто-то уже 18 лет пользуется одним и тем же пылесосом, кто-то работает на 100-летней швейной машинке. А есть и такие, кто передает детскую кроватку из поколения в поколение, и она выглядит гораздо лучше многих современных моделей.
1. «Посмотрите, с каким телефоном ко мне сегодня пришла клиентка. Говорит, будет с ним ходить до последнего. Уважаю»
2. «Пылесос в доме моей 90-летней бабушки. Работает лучше новых!»
3. «Делали ремонт у родителей жены, теща из шкафа достала новый утюг: "Вот, поутюжьте наволочки"»
4. «Эта колонка работает у меня больше 20 лет и еще ни разу не ломалась»
5. «Мой 18-летний пылесос»
6. «Кожаная куртка 1960-х годов»
7. «За 29 лет работы этот гребной тренажер преодолел 51 329 километров»
8. «Эту дрель 1987 года выпуска подарил мне отец, она на год старше меня»
9. «Этот термос мой дед купил еще в 50-х годах, а он до сих пор часами сохраняет кофе горячим даже при 20 градусах мороза»
10. «Нашей швейной машинке 100 лет и она работает отлично»
11. «Моей перьевой ручке 97 лет»
12. «Моему отцу подарили это радио, когда ему было 13 лет. Он каждый раз включает его, когда принимает душ по утрам»
13. «Получил эту бритву в подарок от дедушки 26 лет назад»
14. «Вафельница моей бабушки 1960-х годов»
15. «Мне подарили эту клавиатуру в первый день на работе 23 года назад»
16. «Вафельница 1920-х годов до сих пор работает безупречно»
17. «55-летний настольный вентилятор моих дедушки с бабушкой. Он по-прежнему отлично работает»
18. «Этой штукой пользовался еще мой дедушка 115 лет назад. А теперь и мне пригодилась»
19. «1959 год. Чтобы ее передвинуть, нужно три человека»
- Батюшки, какое состояние! Я бы подумал, что она новая! © magenta__reality / Reddit
20. «В наследство от дедушки мне досталась сковорода. Ему было 93 года, а ей как минимум 115. Ни одна из моих сковородок так хорошо не выглядит»
Кстати, довольно часто мы по незнанию совершаем несколько губительных ошибок при мытье посуды и тем самым приводим ее в негодность.
Фото на превью isaksvorten / Reddit
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