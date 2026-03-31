20+ затейников, чьи творения растопят сердце любого сладкоежки

Иногда путь к идеальному торту лежит через крем, подозрительно похожий на воду из пруда, и «битву» с декором, от которого кот остается не в восторге. Но настоящих энтузиастов это не останавливает: они «химичат» с рецептами, используют художественные кисти для блинных тортов и создают десерты настолько реалистичные, что их жалко пробовать. Эти люди доказывают, что для кулинарного триумфа не обязательно быть профессиональным поваром — достаточно искреннего азарта и желания удивить друзей и родных.

«4 года пеку десерты. Ко дню рождения мамы всегда делаю что-то вкусное»

«Шоколадный торт из 17 слоев!»

«Моя 13-летка захотела торт в виде рамена. Муж спросил, собираюсь ли я убрать с торта все это перед подачей. Только потом догадался, что все так и должно быть»

«Вообще-то я не дружу с декором, но ко дню рождения мужа постаралась. Горжусь! Кошак, правда, не в восторге»

«Моя пятая попытка испечь блинный торт. Для декора мне даже кисти понадобились!»

У меня дар речи пропал. Серьезно, ты как волшебница в мире выпечки. © cozy_kisses / Reddit

«Испекла такие яблочные пирожки. Они выглядят настолько элегантно, что мне даже жалко их есть»

«Чернично-лимонный торт с овечками. Без повода, просто чтобы попрактиковаться»

«Вот такой чизкейк на Валентинов день получился»

«Племянница заказала такой тортик. Со всем этим пришлось повозиться и не все получилось так, как я хотела. Но все же вот он»

«Работаю над реализмом»

«Подруга попросила на день рождения ее отца сделать десерт. Вот, лаймовый чизкейк со взбитыми сливками»

«Я испекла банановые маффины с нутеллой»

«Я учусь на врача и на досуге пеку. Вот такой блинный торт с лимонным курдом у меня получился»

«Моему сыну исполняется 4 года и на его праздник я сделала конфеты в виде планет!»

Никогда еще мне не хотелось так сильно съесть Юпитер.

«Итальянский тирамису»

«Жена попросила на день рождения торт. А это первый торт в моей жизни. Так что пришлось проявить фантазию. Ну и вот результат»

«Мой кокосовый торт. Наслаждайтесь!»

«Торт на мои 18 лет. Крем изначально был похож на воду из пруда, но я похимичила и вроде получилось все спасти»

«Моей лучшей подруге исполняется 30. Вот какой тортик я испекла для нее»

«Мой тыквенный рулет»