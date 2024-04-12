20 звездных див, для которых внушительный размер ноги — это не повод для комплексов, а причина для гордости
Дизайн
1 час назад
Рост, вес, размер одежды и обуви любимой звезды — все это вызывает животрепещущий интерес у широкой общественности. Например, немногие из нас догадываются о том, что среди звездных дам есть обладательницы 42 или даже 43-го размера ноги.
1. Мария Шарапова — 43-й размер ноги при росте 188 см
Sebastien Courdji / KCS / East News
2. Виктория Лопырева — 43-й размер ноги при росте 177 см
3. Анастасия Решетова — 42-й размер ноги при росте 178 см
4. Оксана Федорова — 41-й размер ноги при росте 178 см
5. Анна Уколова — 41-й размер ноги при росте 181 см
Ivanov Sergey / East News
Фролов Михаил / Komsomolskaya Pravda / East News
7. Любовь Руденко — 41-й размер ноги при росте 172 см
East News
AA / ABACA / EAST NEWS
9. Майя Горбань — 41-й размер ноги при росте 179 см
11. Екатерина Волкова — 40-й размер ноги при росте 174 см
13. Ольга Кабо — 40-й размер ноги при росте 177 см
14. Юлия Меньшова — 40-й размер ноги при росте 177 см
Tarakanov Vadim / East News
15. Светлана Бондарчук — 39,5 размер ноги при росте 177 см
16. Светлана Ходченкова — 39-й размер ноги при росте 179 см
17. Анфиса Чехова — 39-й размер ноги при росте 165 см
18. Юлия Снигирь — 39-й размер ноги при росте 168 см
20. Елизавета Боярская — 39-й размер ноги при росте 170 см
Tarakanov Vadim / East News
Иногда нам хочется повнимательнее рассмотреть руки звездных дам. Они могут привлекать нас своим необычным маникюром или нестандартными украшениями, а может даже и дерзкими татуировками, как у Рианны.
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