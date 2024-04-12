20 звездных див, для которых внушительный размер ноги — это не повод для комплексов, а причина для гордости

Дизайн
1 час назад

Рост, вес, размер одежды и обуви любимой звезды — все это вызывает животрепещущий интерес у широкой общественности. Например, немногие из нас догадываются о том, что среди звездных дам есть обладательницы 42 или даже 43-го размера ноги.

1. Мария Шарапова — 43-й размер ноги при росте 188 см

Sebastien Courdji / KCS / East News

2. Виктория Лопырева — 43-й размер ноги при росте 177 см

3. Анастасия Решетова — 42-й размер ноги при росте 178 см

4. Оксана Федорова — 41-й размер ноги при росте 178 см

5. Анна Уколова — 41-й размер ноги при росте 181 см

Ivanov Sergey / East News

6. Анастасия Волочкова — 41-й размер ноги при росте 172 см

Фролов Михаил / Komsomolskaya Pravda / East News

7. Любовь Руденко — 41-й размер ноги при росте 172 см

East News

8. Марьяна Спивак — 41-й размер ноги при росте 178 см

AA / ABACA / EAST NEWS

9. Майя Горбань — 41-й размер ноги при росте 179 см

10. Ольга Бузова — 40-й размер ноги при росте 174 см

11. Екатерина Волкова — 40-й размер ноги при росте 174 см

12. Екатерина Варнава — 40-й размер ноги при росте 181 см

13. Ольга Кабо — 40-й размер ноги при росте 177 см

14. Юлия Меньшова — 40-й размер ноги при росте 177 см

Tarakanov Vadim / East News

15. Светлана Бондарчук — 39,5 размер ноги при росте 177 см

16. Светлана Ходченкова — 39-й размер ноги при росте 179 см

17. Анфиса Чехова — 39-й размер ноги при росте 165 см

18. Юлия Снигирь — 39-й размер ноги при росте 168 см

19. Ирина Безрукова — 39-й размер ноги при росте 172 см

20. Елизавета Боярская — 39-й размер ноги при росте 170 см

Tarakanov Vadim / East News

Иногда нам хочется повнимательнее рассмотреть руки звездных дам. Они могут привлекать нас своим необычным маникюром или нестандартными украшениями, а может даже и дерзкими татуировками, как у Рианны.

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