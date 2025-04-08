25+ курьезных моментов из жизни писателей, о которых не каждый учитель литературы расскажет
Представьте, что признанные классики — не просто гении литературы, а персонажи с темными секретами и странностями. Агата Кристи таинственно исчезла на 10 дней, Эдгар Аллан По любил разгадывать шифры, присланные читателями, а о жизни Шекспира известно так мало, что некоторые сомневаются в его существовании. Представляем неизвестные факты о писателях, о которых в школе и подавно не расскажут.
Агата Кристи
Агата Кристи – настоящая королева детектива, чьи книги разошлись тиражом более 2 миллиардов экземпляров.
- Ее мать, Клара, считала, что Агате не следует учиться читать до восьми лет. Но из-за собственного любопытства Агата научилась читать сама к пяти годам, а к десяти она написала свое первое стихотворение.
- Сестра Агаты, Мэдж, бросила вызов написать книгу. Так появился "Загадочное происшествие в Стайлзе" — роман, в котором впервые появился Эркюль Пуаро. Однако роман был отклонен шестью издателями, прежде чем был опубликован в 1920 году.
- Однажды Кристи вдохновил необычный бельгиец, которого она однажды увидела в автобусе. Так в ее романах появился частный детектив Эркюль Пуаро.
- В 1926 году Кристи внезапно исчезла, и полиция начала поиски. Оказалось, что она просто уехала в спа-отель, возможно, переживая измену мужа. Писательница никогда не объясняла этот поступок, породив слухи о пиар-ходе или амнезии.
- Однажды Кристи пришлось терпеть неприятную жену коллеги мужа, и она сделала ее жертвой в своей книге "Убийство в Месопотамии".
Эдгар По
Эдгар Аллан По — мастер мрачных тайн и первопроходец жанра хоррора, чьи истории до сих пор заставляют сердца биться быстрее.
- Без Эдгара По не было бы Шерлока Холмса. Именно он ввел в литературу частного детектива — в рассказах о Огюсте Дюпене, который раскрывает преступления с помощью логики и анализа.
- По написал эссе "Эврика", где предположил, что Вселенная зародилась из одной точки и продолжает расширяться. Это очень похоже на теорию Большого взрыва, которая появится только через 70 лет.
- По обожал загадки и шифры. В газете он бросил вызов читателям, заявив, что расшифрует любые коды, которые ему пришлют. И он действительно справлялся с большинством присланных криптограмм.
- Сам По ушел из жизни при странных обстоятельствах. Его нашли на улице в чужой одежде, в бреду, и через несколько дней он скончался, так и не придя в сознание. Причина до сих пор неизвестна.
Джейн Остин
всегда казалось, что это тёти замуш выходят и только дяди женятся, желательно, естественно, по расчёту).😂
Джейн Остин — икона британской литературы, и ее жизнь была не менее интересной, чем ее романы.
- Ее первый бестселлер "Гордость и предубеждение" изначально назывался "Первые впечатления", но издатель отверг рукопись, даже не читая! Лишь спустя 16 лет книга увидела свет и мгновенно завоевала любовь читателей.
- Остин писала анонимно, и только после ее смерти брат раскрыл авторство.
- Остин никогда не была замужем, но скелеты в шкафу имела. Однажды она обручилась с мужчиной, но наутро разорвала помолвку, потому что, видите ли, брак без любви — не для нее.
- А еще у нее было чувство юмора: за три дня до смерти она надиктовала сестре последнее произведение — шутливое стихотворение в 24 строки "Винчестерские скачки".
- В отличие от реальности, где женщины часто женились по расчету, ее книги всегда заканчиваются браком по любви — возможно, это была ее собственная мечта.
Чарльз Диккенс
>потому что, видите ли, брак без любви — не для нее.
Так и что неадекватного в этом заявлении? Правильно сказала.
Чарльз Диккенс – не только культовый писатель, но и человек с поразительной судьбой.
- В детстве он был вынужден работать на фабрике, потому что его семья сидела в тюрьме из-за неуплаты долгов отца. Пока его родные находились за решеткой, 12-летний Чарльз клеил этикетки на бутылки.
- Позже он использовал этот опыт в "Дэвиде Копперфильде", в котором, кстати, инициалы главного героя (D.C.) являются зеркальным отражением инициалов автора (C.D.). Но Чарльз так и не решился написать полноценную автобиографию – слишком стыдился своего прошлого.
- Однако это не мешало ему быть отчаянным шутником: однажды, пытаясь впечатлить свою будущую жену Кэтрин, он прыгнул в окно ее дома, одетый как моряк, исполнил энергичный танец, затем вышел и вернулся через парадную дверь, уже в обычной одежде, не упоминая о произошедшем.
- Диккенс боялся поездов после жуткой аварии. Его вызывали на допрос, но он отказался. Стыдно было из-за пикантного обстоятельства. Дело в том, что в это время он путешествовал с любовницей. Возможно, из-за этой трагедии его последний роман "Тайна Эдвина Друда" так и остался незавершенным.
Уильям Шекспир
Уильям Шекспир — загадка для историков, легенда для литературы и величайший драматург, чьи пьесы перевернули представление о театре.
- С 1585 по 1592 годы Шекспир словно исчез из истории. Никто точно не знает, чем он занимался. Возможно, путешествовал, работал учителем или совершенствовал мастерство драматурга.
- В то время правописание не было строгим, и даже сам Шекспир писал свою фамилию по-разному. Всего зафиксировано более 80 вариантов.
- На надгробии Шекспира высечена зловещая надпись, проклинающая любого, кто осмелится потревожить его прах. Возможно, именно поэтому его могила остается нетронутой до сих пор.
- На портретах Шекспира часто изображают с серьгой в ухе. В елизаветинской Англии это было признаком артистической свободы и богатства. Поэты и музыканты носили серьги, подчеркивая свою независимость.
- Шекспир - большой любитель животных. Он упоминал в своих пьесах собак более 200 раз, а пернатых - более 600 раз! В 1890 году поклонник драматурга выпустил в Центральном парке Нью-Йорка 100 скворцов, потому что они упоминаются в пьесе "Генрих IV". С тех пор они распространились по всей Северной Америке.
- Шекспир завещал своей жене "вторую самую лучшую кровать с мебелью", и некоторые до сих пор спорят, за что же он так унизил Энн. А все дело в том, что этот жест мог расцениваться как знак пренебрежения, но есть версия, что лучшая кровать в доме предназначалась для гостей, а вторая — супружеская, то есть это мог быть символ любви.
- У Шекспира была сестра. В завещании он оставил ей немного денег, право жить в его доме и свои поношенные вещи.
- Некоторые считают, что пьесы Шекспира могли быть написаны другими авторами — например, Кристофером Марло или Эдуардом де Вером, 17-м графом Оксфордом. Однако официальная версия остается неизменной: их автором является Уильям Шекспир из Стратфорда-апон-Эйвона.
Артур Конан Дойл
Артур Конан Дойл — британский писатель, подаривший миру гениального сыщика Шерлока Холмса.
- Шерлок Холмс сделал Конан Дойла знаменитым, но автор считал детективы "легким чтивом". В 1893 году он избавился от героя в Рейхенбахском водопаде, вызвав бурю негодования. Под давлением читателей Холмс "воскрес" в "Собаке Баскервилей", и серия продолжилась.
- В 17 лет Конан Дойл поступил в Эдинбургский университет, где изучал медицину. Интересно, что прототипом Холмса стал его преподаватель Джозеф Белл с блестящим дедуктивным методом.
- Конан Дойл защищал невиновных, участвуя в расследовании двух дел и добиваясь их оправдания. Писатель выявлял судебные ошибки и предвзятость, демонстрируя, что создатель Шерлока Холмса применял дедуктивный метод на практике.
- Однажды писатель увидел фотографии двух школьниц, позировавших с "феями" у ручья. Конан Дойл настолько поверил в их подлинность, что провел расследование и написал две статьи и книгу. Лишь через 63 года школьницы признались, что "феи" были картонными фигурками.
Кстати, мы сравнили, как выглядели знаменитые личности конца XIX века на фотографиях, портретах и даже автопортретах, и очень сильно удивились!