25+ курьезных моментов из жизни писателей, о которых не каждый учитель литературы расскажет

Представьте, что признанные классики — не просто гении литературы, а персонажи с темными секретами и странностями. Агата Кристи таинственно исчезла на 10 дней, Эдгар Аллан По любил разгадывать шифры, присланные читателями, а о жизни Шекспира известно так мало, что некоторые сомневаются в его существовании. Представляем неизвестные факты о писателях, о которых в школе и подавно не расскажут.